Walt Disney World cumple 50 años. 9 claves de la celebración más mágica del mundo

El 1 de octubre de 1971, Walt Disney World Resort abrió por primera vez sus puertas a los visitantes. Más de 10.000 personas acudieron aquel día para ver el sueño cumplido de Walt Disney, plasmado en un total de 23 atracciones, aunque no el creador del mundo de fantasía, fallecido a finales de 1966.

Durante las siguiente cinco décadas, el parque ha enamorado con historias, personajes y aventuras a millones de personas de todo el mundo. Varias de aquellas 23 primeras atracciones aún resisten aunque, en su 50 cumpleaños, Walt Disney Resort estrenará nuevas emociones con espectáculos nocturnos, una nueva atracción de Ratatouille y la decoración EARidiscente, entre otras novedades.

1-Espíritu Disney con la última tecnología

Ya ha dado comienzo la denominada ‘Celebración más Mágica del Mundo’, que se extenderá a lo largo de 18 meses, ofreciendo nuevas experiencias en los cuatro Parques Temáticos del complejo.

Palacio de la Cenicienta con su nueva imagen. Foto: Álvaro Blanco | EFE.

Junto a los grandes clásicos como La Mansión Encantada, El Vuelo de Peter Pan y Dumbo, el elefante volador, todas en el Magic Kingdom original de 1971, resisten atracciones sencillas como las tazas giratorias del Mad Tea Party y el Carrusel que mantienen un punto de nostalgia.

Más pequeñas y menos intensas que las grandes montañas rusas, sin embargo estas atracciones seguirán conviviendo con novedades que buscan reimaginar personajes y aventuras clásicas.

Así, el emblemático Castillo de la Cenicienta, en el Parque Magic Kingdom, lucirá banderines de oro, brillantes adornos dorados y un escudo del 50° aniversario que otorgará una cálida bienvenida a todos los visitantes que se unan a la celebración.

También una brillante EARidiscencia aparece como por arte de magia en todos lados, desde en los Parques hasta en los Hoteles Disney, en el transporte o en los productos.

El emblemático Castillo de la Cenicienta lucirá banderines de oro, brillantes adornos dorados y un escudo del 50° aniversario

2-Ratatouille estrena atracción

El Pabellón de Francia en EPCOT crecerá con una una atracción, Remy’s Ratatouille Adventure, que sumergirá a los visitantes en el apetitoso mundo de la película ganadora del Oscar de Disney y Pixar.

La zona de Francia crece con una nueva atraccion de Ratatouille. Foto: Álvaro Blanco | EFE.

Dirigida a toda la familia, los visitantes se verán reducidos al tamaño del Chef Remy y correrán a través del famoso restaurante Gusteau y dentro de un París inspirado en la película. En este sentido, también ha debutado un nuevo restaurante: La Crêperie de Paris, con crepes y auténtica sidra francesa.

3-Los clásicos musicales también se renuevan

Harmonious, uno de los espectáculos nocturnos más grandes jamás creados para un Parque Disney, se estrenó el 1 de octubre en EPCOT.

Se trata de un espectáculo que reúne a la totalidad del planeta en World Showcase Lagoon en una celebración de la música Disney. De hecho, el show es un “tributo al poder unificador de la historia y la música, que incorpora pirotecnia, fuentes móviles coreografiadas, iluminación y paneles LED”, explican desde Disney.

Nuevo espctáculo ‘Harmonious’ en EPCOT. Foto: David Roark | Disney.

Así, Harmonious presenta nuevas interpretaciones de las canciones clásicas de Disney en más de una docena de idiomas. Las canciones han sido interpretadas por 240 artistas de todo el mundo, incluidos Luis Fonsi, Joy, Danny Gokey y el Coro Juvenil Ndlovu.

4-Efectos de proyección inmersivos

Otro nuevo espectáculo es Disney Enchantment, en el Parque Magic Kingdom. Se trata de un show inspirado en la magia que cuenta con impresionantes fuegos artificiales, música, iluminación y, por primera vez, efectos de proyección inmersivos que se extienden desde el Castillo de La Cenicienta hasta Main Street, U.S.A.

La banda sonora del programa está representada por una emotiva canción original, You Are the Magic, escrita e interpretada por el ganador múltiple del premio Grammy Philip Lawrence, quien comenzó su carrera musical como miembro del cast de Disney actuando en distintos espectáculos de Walt Disney World.

5-Brillo de hadas

Como parte de esta gran celebración, los iconos de cada Parque de Walt Disney World se transforman cada noche en ‘Símbolos Mágicos’ que cobran vida con su propio brillo EARidiscente.

Los 4 parques estrenan ‘Símbolos mágicos’. Foto: David Roark | Disney.

De este modo, el Castillo de la Cenicienta iluminará el Parque Magic Kingdom con un resplandor deslumbrante procedente del polvo de hadas, mientras que en el Parque Disney’s Animal Kingdom, una cálida luz procedente de las luciérnagas emanará del Tree of Life.

Por su parte, el Hollywood Tower Hotel en Disney’s Hollywood Studios brillará rindiendo homenaje a la era dorada de la imaginación y la aventura y, en EPCOT, nuevas luces brillarán a través de los paneles reflectores de Spaceship Earth, conectándose entre sí y simulando las estrellas de un cielo nocturno.

6-Esculturas doradas

Nuevas esculturas doradas de Disney Fab 50 Character Collection aparecerán en los cuatro Parques Temáticos de Walt Disney World rindiendo homenaje al 50º Aniversario.

En total se presentan 50 personajes, que incluyen a Miguel y Dante de Coco de Disney y Pixar en EPCOT; BB-8 y R2-D2 de Star Wars en Disney’s Hollywood Studios; Simba, Timón y Pumba de El Rey Leon en el Parque Temático Disney’s Animal Kingdom; y Mickey Mouse y Minnie Mouse en Magic Kingdom Park.

Los personajes también estrenan vestuario. Foto: Matt Stroshane | Disney.

Además, Mickey, Minnie, el Pato Donald, Daisy, Goofy, Pluto y Chip y Chop, también conocidos como los ‘8 EARidiscentes’, lucirán nuevos trajes, diseñados especialmente para esta ocasión.

7-Un restaurante espacial

Como parte de la expansión de Mission: SPACE en EPCOT, el nuevo restaurante Space 220 es una experiencia gastronómica que transporta al visitante a una estación espacial y que incluye vistas diurnas y nocturnas de la Tierra desde 220 millas sobre la superficie del planeta.

Los visitantes suben a un ascensor espacial para un viaje simulado a la Estación Espacial Centauri, donde experimentan The Height of Dining.

Restaurante Space 220 en Epcot. Foto: Disney.

8-El Circo del Sol estrena espectáculo

El 18 de noviembre se estrenará Drawn to Life, una colaboración creativa original entre Cirque du Soleil, Walt Disney Animation Studios y Walt Disney Imagineering.

Trata de un viaje acrobático en vivo que cuenta la historia de Julie, una niña que descubre un regalo inesperado que le dejó su padre, una animación sin terminar. Mientras se sumerge en el mundo interior de la animación guiada por un lápiz sorprendente, Julie se embarca en una búsqueda inspiradora llena de sus recuerdos de la infancia de Disney, que cobran vida a través del diseño innovador del Cirque du Soleil y sus deslumbrantes actuaciones.

9-Un himno para el 50 Aniversario

The Magic Is Calling es el título de la nueva canción dedicada al 50º Aniversario creada por Alana Da Fonseca, compositora y productora musical con disco de platino, y Bobby Studley, compositor y productor con sede en Nashville, junto a la galardonada compositora Emily Bear y el fenómeno del canto Journi.

El pop de Da Fonseca y Studley, la composición artística de Bear y la mágica interpretación vocal de Journi se unen para crear una canción que es a la vez nostálgica, inspiradora y contemporánea.