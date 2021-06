Nintendo Gallery: así será el museo soñado por los fans de los videojuegos

Cuando Fusajirō Yamauchi fundó su compañía en 1889 en la ciudad de Kioto su objetivo era el de fabricar naipes Hanafuda o ‘cartas de flores’, muy populares en Japón y con los que se puede jugar a diferentes juegos. La llamó Nintendo y, hoy, exactamente 132 años después, es uno de los mayores referentes de videojuegos a nivel mundial.

De cómo se produjo el salto de los naipes –que aún siguen imprimiendo y distribuyendo- a los juguetes y, más tarde, a los videojuegos –Nintendo lanzó su primera videoconsola al mercado en 1977- hablará el nuevo museo que la compañía prevé instalar en la ciudad japonesa en que dio sus primeros pasos. Se inaugurará en en 2024.

Nintendo Gallery

Denominado de forma provisional Nintendo Gallery, este museo ocupará los terrenos e instalaciones de una antigua fábrica de la empresa, la planta de Uji Ogura, en la prefectura natal de la firma, Kioto, situada en el oeste del archipiélago nipón.

Nintendo Gallery. Imagen: Nintendo.

Tanto la fábrica como “los terrenos que rodean al edificio se usarán como una nueva galería para mostrar los muchos productos que Nintendo ha lanzado a lo largo de su historia”, explicó la compañía un comunicado.

Allí la creadora de algunas de las consolas y juegos más exitosos e influyentes de la industria, de la Super Nintendo Entertainment System a la Wii y la Nintendo Switch pasando por la la Game Boy o los títulos Donkey Kong (1981), Super Mario Bros. (1985), The Legend of Zelda (1986), Tetris (1989), o Pokémon (1996) ofrecerá un paseo por su historia, no solo la de los videojuegos, sino todo lo que hubo antes.

Además de exposiciones sobre los productos fabricados en más de 130 en la industria del entretenimiento, Nintendo Gallery ofrecerá también experiencias en torno a sus creaciones más icónicas

De naipes a videoconsolas

La planta de Uji Ogura fue construida en 1969 en la ciudad de Uji y se orientó principalmente a fabricar los mencionados naipes y barajas japonesas Hanafuda.

Las cartas de Nintendo se hicieron tan conocidas en Japón que la empresa comenzó a desarrollar también otros juegos, si bien aún se producen algunas de estas barajas, incluida la popular variante Daitouryou, explican en Nintendo Wiki.

En 2020, el fontanero más famoso de los videojuegos cumplía 35 años. Foto: María Roldán | EFE.

Las instalaciones de Uji Ogura se reciclaron posteriormente como centro de servicio de atención al cliente para reparaciones, funciones que se trasladaron a otra planta cercana en noviembre de 2016.

A partir de marzo de 2024, cuando esperan que las nuevas instalaciones estén finalizadas, la planta de Uji Ogura tendrá nuevos fines museísticos y exhibirá “productos históricos de Nintendo”. También, promete, ofrecerá “experiencias” en torno a sus creaciones icónicas.