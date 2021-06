El lujo sostenible de Six Senses aterriza en España (e Ibiza es su primera escala)

Six Senses Ibiza aspira a ser mucho más que un hotel de vacaciones. En un mismo espacio combinará las características de un resort con la de una comunidad residencial. En sus instalaciones se podrá grabar un disco, asistir a sesiones de yoga y retiros, probar nuevas tendencias de moda y degustar platos orgánicos. Y descansar, claro que sí.

El complejo marcará el desembarco de la cadena de lujo en España, con planes a expandirse por otros puntos como Marbella, adelantó Marisa Martín, directora de Ventas y Marketing a Tendencias Hoy en la presentación realizada a la prensa.

Las instalaciones homenajean al pasado de Ibiza. Foto Six Senses Ibiza

Apertura gradual del Six Senses Ibiza

Six Senses Ibiza abrirá sus puertas el 10 de julio, y recibirá a sus primeros huéspedes hasta noviembre. Para cuando tengan a punto el 100% de las instalaciones ya ofrecerán sus servicios a lo largo del año, precisó.

Six Senses abre su primer resort en Ibiza, y cuenta con planes de expansión en Roma y Marbella

La propuesta del lujoso complejo se divide en dos vertientes. La ‘temporada de calor’, de mayo a octubre, se enfocará a los que buscan relajarse entre la piscina infinita que mira al Mediterráneo, en el entorno natural de la Cala Xarraca y participando de las actividades gastronómicas y culturales que proponen, ya sea cenas bajo la luna o eventos festivos puntuales.

En la ‘temporada fresca’, desde noviembre a abril, las propuestas girarán en torno a la desconexión física y mental, con “fines de semana inmersivos y retiros de yoga, depuración y fitness para estancias más prolongadas”.

The Farm, el guiño a la gastronomía sostenible. Foto Six Senses Ibiza

Sostenibilidad y ecología

Los 116 alojamientos se dividirán entre habitaciones, suites, villas y cuevas frente a la playa, en unas instalaciones que abarcan ocho hectáreas.

Las más exclusivas son las Village Residences, que presentan terrazas privadas con piscinas y jardines, reservadas para “un número selecto” de propietarios.

Sostenibilidad, ecológico y natural son algunos de los conceptos que rodean al resort. Su arquitectura, estilo Finca, mezcla el diseño sofisticado con elementos tradicionales de Ibiza, como la roca y la madera.

En el espacio The Farm (La granja) se cultivan ingredientes para los restaurantes y bares del complejo, todos orgánicos, donde los huéspedes pueden participar en el cultivo y recolección.

Las habitaciones proponen conectar con la cultura. Foto Six Senses Ibiza

La gastronomía

La faceta gastronómica estará conducida por el chef israelí Eyal Shani, al que se considera como fundador de la nueva cocina del país mediterráneo.

Sus menús se desplegarán en el Eat With Six Senses, donde los comensales confraternizarán en largas mesas de madera.

El Six Senses tendrá cuatro restaurantes donde los comensales compartirán espacios en largas mesas

Otros espacios para saborear platos con ingredientes frescos y de cercanías y audaces cócteles serán The Orchard, the Piazza, Farmacy Bar y Live Cave; que se complementarán con las propuestas de la Mesa del Chef y las lecciones de cocina de The Farm.

Los huéspedes pueden confraternizar en largas mesas de madera. Foto Six Senses Ibiza

Relax y cultura

El spa de Six Senses contará con salas de tratamiento con baños de vapor, hammam, área de fitness y bar de zumos. Allí se ofrecerán programas curativos, de nutrición y tratamientos de belleza.

Además dos veces al año se organizarán retiros de inmersión dictado por especialistas para recuperar energías y quitar el estrés de encima.

La cultura será otra de las protagonistas de la estancia. La sala Beach Caves ofrecerá conciertos, sesiones de artistas emergentes y se podrá elegir la música de una generosa biblioteca de vinilos.

Espacios para el relax y la música. Foto Six Senses Ibiza

Incluso una de las suites, Cave Royale, tiene acceso directo a una sala de grabación en caso de que a un artista le llegue la inspiración en medio de la noche.

Las galerías acogerán periódicas muestras de fotos de la agencia Magnum que reflejarán la vida, paisajes e historias de Ibiza. Además en las instalaciones se organizarán talleres y eventos relacionados con este arte.

En tanto la tienda de moda The Agora combina la faceta comercial con el entretenimiento y la educación, bajo las consignas de reducir, reciclar, alquilar y restaurar, con propuestas para vestir con elegancia con la experiencia de una “revista en vivo”.