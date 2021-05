Reabre Disneyland París (y estrena el primer hotel de súper héroes Marvel del mundo)

Ahora sí. Ha llegado el momento de que los sueños se hagan realidad. Disneyland Paris reabrirá el próximo 17 de junio tras más de 7 meses cerrado por la pandemia y lo celebrará con mucha magia: a sus míticos personajes de Disney, Star Wars, Marvel y Pixar se suman nuevas atracciones y la inauguración del esperadísimo hotel para súper héroes.

Inspirado en una galería de la ciudad de Nueva York, Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel rendirá tributo tanto a los súper héroes de Marvel como a los artistas detrás de su creación y contará para ello con más de 350 obras de arte que firman 110 artistas, incluyendo 50 nunca antes vistas. Además de un hotel será, así, una de las colecciones de arte Marvel más grandes del mundo.

Spider-Man en el Super Hero Station. Foto: Disney.

Un hotel para súper héroes

El primer confinamiento en Francia llevó al cierre del parque entre el 14 de marzo y el 15 de julio de 2020. Tras los meses de verano, Disneyland Paris se vio obligado a cerrar de nuevo sus puertas el 30 de octubre. Desde entonces y hasta su fecha de apertura, el 17 de junio de 2021, habrán pasado un total del 231 días sin magia, algo que sus responsables están más de dispuestos a solventar a golpe de personajes, atracciones y experiencias.

Con 400 hectáreas de espacios verdes y 7.400 metros cuadrados de flores, el Parque Disneyland, los Walt Disney Studios, Disney Village y el Hotel Disney’s Newport Bay Club serán los primeros en recibir de nuevo visitantes, con atracciones míticas como Star WarsTM: Hyperspace Mountain, The Twilight Zone Tower of Terror, Peter Pan’s Flight o Ratatouille: The Adventure.

Hotel New York – The Art of Marvel es el primer hotel del mundo dedicado al arte Marvel y abrirá sus puertas el 21 de junio de 2021

Cuatro días despues, el 21 de junio, abrirá una de las grandes apuestas del complejo, el hotel inspirado en los súper héroes de Marvel, pero también en la vibrante energía y la cultura de la ciudad de Nueva York –no por nada el hogar de decenas de estos personajes-.

Con un total de 561 habitaciones, entre ellas 25 Suites dedicadas a Spider-Man y Los Vengadores, el establecimiento promete ser mucho más que un lugar para dormir: espacios creativos, rincones para tomar las mejores fotos, un centro fitness y una zona de entrenamientos para héroes son algunas de sus propuestas.

La mayor colección de arte Marvel

El hotel sumergirá a los huéspedes en el universo Marvel nada más poner un pie en sus instalaciones. En el lobby serán recibidos por enormes paneles de cómic iluminados, tres trajes de Iron man de tamaño natural y los famosos escudos de Capitán América.

Su magnífica colección de arte contemporáneo integra portadas de cómics, posters, ilustraciones de películas, maquetas, guiones y mucho más. Desde España, Francia, Italia y Reino Unido hasta Argentina, Japón, Canadá y los Estados Unidos, los 110 artistas participantes han creado sus piezas en una diversidad de estilos que van de comics en blanco y negro a arte callejero, arte pop, hiperrealismo, metal grabado y collages.

Entre los artistas se cuentan el español Carlos Gómez, responsable de los enormes paneles de comics en blanco y negro retroiluminados en el lobby que representa la historia de Los Vengadores y el francés Olivier Coipel, que firma una gran representación de comic de Thor: Dios del Trueno que resalta la dualidad entre el lado mitológico y humano del héroe.

La artista francesa Stéphanie Hans, cuyas obras en los comics Marvel incluyen Asgardians of the Galaxy y Rayo Negro, es la responsable de un increíble retrato de una Capitana Marvel en pleno vuelo, mientras que la británica Tula Lotay ha creado potentes retratos de comic de La Viuda Negra.

El arte será una constante en el Hotel Marvel. Imagen: Disney.

Los hermanos gemelos y diseñadores italianos Van Orton y el británico Liam Braizer son otros de los artistas cuyas obras se exponen en el hotel. La colección se completa con un espacio dedicado a exposiciones temporales, The Jack Kirby Legacy Gallery. El creador de X-Men, Los Cuatro Fantásticos, el Increíble Hulk, las aventuras de Thor y Los Vengadores también será homenajeado con diversas piezas suyas, entre ellas 21 portadas.

Además, la tienda del hotel, inspirada en la colección de armaduras de Tony Stark, será como la tienda de un museo donde comprar reproducciones de algunas de las obras expuestas en el hotel, pero también figuras de coleccionista, libros de arte y ediciones especiales de Comics Marvel.

Universo Marvel

Con un enfoque 360º, la experiencia continúa con la inmersión en todo tipo de historias y aventuras relacionadas con los personajes de Marvel, que van desde un Selfie Spot con Spider-Man al Hero Training Zone, un espacio al aire libre con 420 m2 con distintas áreas dedicadas a actividades deportivas para que disfruten los visitantes de todas las edades, pasando por Marvel Design Studio, donde niños y mayores podrán dar rienda suelta a su creatividad y convertirse en artistas gracias a tutoriales para dibujar y crear personajes.

Habitación en el flamante Hotel Marvel. Foto: Disney.

De cuatro estrellas, el hotel diseñado al más puro estilo de Manhattan ofrecerá también exclusivos bares y restaurantes inspirados en el arte Marvel con ofertas de menú inspiradas en muchas de las especialidades neoyorquinas y una amplia gama de comidas y bebidas tematizadas, entre ellos Manhattan Restaurant, de corte informal, Downtown Restaurant, con referencias a Chinatown, Little Italy y otros clásicos estadounidenses, Skyline Bar, que ofrecerá elegantes cócteles, y Bleecker Street Lounge, un elegante salón que evoca un estudio del centro de Manhattan, con ladrillos y paredes de hormigón, con guiños a Doctor Strange y a El Santuario en Bleecker Street de Greenwich Village.

En las habitaciones, tecnología y diseño se unen a las más exclusivos detalles y amenities, como paraguas, batas y zapatillas con los colores de los Súper Héroes Marvel.

Los paquetes estarán a la venta desde el 18 de mayo de 2021 con una exclusiva oferta de lanzamiento que incluye una lámina de 40×50 cm del artista Matt Ferguson.

Disney en estado puro

Disneyland dará la bienvenida a nuevas atracciones este verano, entre ellas Cars Road Trip, un viaje a lo largo de la Ruta 66 en el que descubrir mientras se reencuentran con populares personajes como Rayo Mcqueen y Mate.

Además, los parques que integran Disneyland ofrecerán muchos más Selfie Spots y apariciones de los personajes Disney, Pixar, Marvel y Star Wars desde Mickey y sus amigos a los súper héroes Marvel, los personajes de Frozen en Kingdom of Arendelle Enchanted Moments y The Cheshire Cat Express Train, con los protagonistas de Alicia en el País de las Maravillas.

“Hemos soñado con este momento” explica la presidenta de Disneyland Paris, Natacha Rafalski. “Cuando Disneyland Paris reabra, nuestros visitantes volverán a divertirse gracias a las experiencias por las que somos tan conocidos, desde nuestras icónicas atracciones y momentos conmovedores con los personajes, hasta las interacciones únicas con nuestros empleados y muchas más sorpresas”.

Nueva atracción Cars Road Trip. Foto: Disney.

La reapertura se producirá con aforo controlado, mascarilla obligatoria para los mayores de 6 años y registro previo a través de una plataforma online, además de todas las medidas sanitarias y de seguridad que dicta el gobierno francés.