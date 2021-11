Dónde disfrutar de las cenas más lujosas de Navidad y Año Nuevo en Barcelona

Falta poco más de un mes, es cierto, pero para organizar las fiestas de Navidad y Año Nuevo hay que manejarse con anticipación.

En las grandes ciudades españolas, muchas familias y amigos tienen la costumbre de celebrar en los elegantes restaurantes de hoteles de cinco estrellas, para poder tener una velada única y sin tener que preocuparse por cocinar, preparar la casa y limpiar.

Veamos cuáles son las propuestas de algunos de los hoteles más exclusivos de Barcelona.

W Barcelona

La diferencia de pasar el fin de año en el hotel W Barcelona es el mar. Y lo saben. Por ello, en las diferentes propuestas que han preparado siempre aparecen los fuegos artificiales sobre el Mediterráneo que son un lujazo.

Claro que la propuesta que hacen es, eso, de lujo también en los precios. Las propuestas tienen diferentes acciones. La gala New Year’s Eve incluye cena de gala en el Great Room, show, fuegos artificiales y dos horas de barra libre con acceso al W Lounge.

La cena está compuesta por siete aperitivos, entre ellos un lollipop (chupete) de foie, anguila y manzana con chocolate blanco y pistacho y un menú con un rillette de perdiz, un tartar con diferentes mariscos, rodaballo, un intermedio a la antigua usanza con un sorbete de yuzu con arándonos y el final con un mar y montaña de solomillo de wagyu y bogavante azul.

Fuegos artificiales en el hotel W

Además, con actuaciones diferentes actuaciones. Música y baile. Todo 420 euros por persona y, de incluir habitación, 1.060 euros con parquin.

También tienen la opción en el Fire, restaurante emblemático de W Barcelona, a 260 euros, con la posibilidad de dormir en una de las iluminadas habitaciones del hotel por 760 euros.

Algo más económico, pero con un menú para merecer. Macaron de foie gras y compota de cerezas negras, alcachofas crujientes con crema de aguacate y virutas de queso ahumado, erizo de mar y bottarga sobre brioche tostado con lima, vitello tonnato ahumado con alcaparras crujientes, vieiras a la barbacoa servidas en su concha con caviar iraní y ensalada de algas, cangrejo real a la parrilla, el sorbete de arándanos de media parte, para volver con un tournedó de ternera de Girona, parmentier de patatas ahumadas, foie gras y salsa de trufa negra.

Ah, y los vinos Quinta Luna (verdejo), un tempranillo de Ribera, Corimbo y champagne Veuve Clicquot.

Mandarin Oriental

Además de presentar una decoración temática de árboles, guirnaldas, estrellas y elegantes detalles, Mandarin Oriental propone pasar las fiestas con los menús elaborados por Carme Ruscalleda.

Desde 65 euros, estos menús varían en función del día escogido y cuentan con precios especiales a partir de 32 euros para los más pequeños.

Este restaurante ofrecerá platos como la coca ibérica, el Mi-cuit de foie con pistachos o el asado tradicional de pollo del Prat “pota blava” con orejones, piñones y ciruelas.

Uno de los platos del Mandarin Oriental

Otras opciones igualmente exclusivas son las de su hijo Raül Balam en el restaurante Moments (dos estrellas Michelin), con menús a 229 euros (165 euros los menores) para las cenas del 24 y 31 de diciembre, o la comida del 25.

Allí se presentarán platos tradicionales como la escudella vestida de Navidad; el huevo dorado con caviar Petrossian o la lasaña de bogavante.

Hotel & Spa Claris

El lujoso hotel del grupo Derby, en el corazón del Eixample, despliega las artes culinarias de su chef Aurelio Morales en su terraza, en un establecimiento que atesora numerosas muestras de arte precolombino.

Para Nochebuena y Navidad, por 99 euros por persona, se propone un recorrido de cuatro entrantes como el tartar de vierias y caviar o la trufa sorpresa, con tres principales (atención al cochinillo lacado y la dorada a la marinera) y dos postres, con cava y vinos.

En San Esteban el menú es similar pero alterna un principal con los tradicionales canelones de pularda trufada. Su precio es de 88 euros.

Mesa de Navidad del Hotel Claris

Para Nochevieja, a 275 por persona, los menús proponen cinco entrantes (como el foie y trufa negra y el pastel de cabracho), con tres principales (como el bisque de marisco con espuma de almendra o el rodaballo a la meunière), con postres y selectos vinos y cavas.

Mr Porter

Este restaurante del hotel de cinco estrellas Sir Victor, que presume de lujo rebelde, propone una fiesta de Año Nuevo que combine una elegante cena, el despliegue del clásico cotillón y un after party llamado A Night With the Fox (una noche con el zorro), en referencia a la mascota de la cadena.

En Mr Porter proponen un menú a 225 por persona…que es sorpresa

El menú de Nochevieja cuesta 225 euros por persona, y comprende una copa de bienvenida y una cena de gala…sorpresa.

Cangrejo Real Catalán en el Mr Porter

Los organizadores solo aventuran que se trata de un menú de alta cocina con platos como la carne de wagyu o el cangrejo rojo gigante.

The One Barcelona

Este hotel, el primero de gran lujo urbano de la cadena H10, presenta cinco menús diferentes, uno para cada festividad.

En el restaurante Somni el chef Miguel Muñoz presenta un menú degustación para Nochebuena con platos como suquet de pescadores con rape y el solomillo Wellington con salsa, con un pase de dos cavas y dos vinos, a 78 euros.

El mismo precio es para el menú de Navidad, pero en los principales se cambian por la suprema de rodaballo y la pintada rellena de fruta y frutos secos con salsa de ratafía.

Para San Esteban no pueden faltar el canelón de pato con bechamel y pescados como el bacalao confitado con crema de alubias, a 58 euros.

El menú degustación de fin de año ofrece siete platos (desde ostras del Delta del Ebro al lenguado con mantequilla y wagyu asado al carbón) y sofisticados postres a 198 euros por persona.

El restaurante Somni. Foto The One Barcelona

El 1 de enero hay una degustación ya de cuatro platos, donde brillan el cochinillo crujiente y la suprema de corvina con salsa de cava; propuesta similar al menú de Reyes con merluza rellena de setas y gambas o la espaldita asada de cordero de Aragón. En ambos casos cuesta 58 euros.

El Palace

Un árbol gigantesco con soldados de Cascanueces, muchos detalles en rojo y verde, el tradicional mercado navideño y un ciclo de cine al aire libre son algunas de las propuestas de El Palace Barcelona.

El chef Daniel Padró elaborará un menú de Nochebuena amenizada con música en vivo, con cuatro entrantes como el taco de salmón ahumado y crema o el langostino crujiente, platos como el cordero a baja temperatura y la crema de prurusalda y el bacalao confitado con vinos y cava a 115 euros por persona.

El Palace propone recibir al año nuevo con una cena en el Gran Via Ballroom o en la terraza del Rooftop Garden con música en vivo

Para la comida navideña, a 125 euros, se pueden probar el cucurucho de bogavante y la croqueta de chipirón, la mini escudella, la lubina asada con trinxat de alcachofa y la pintada rellena de foie y orejones.

Decoración navideña en el hotel El Palace

Para fin de año, el hotel dispone del Gran Via Ballroom (a 375 euros por persona) y el Rooftop Garden (a 525 euros por persona, solo adultos) donde con música en vivo se podrá disfrutar de maravillas como el mini canelón de cangrejo, ostras, bombones de foie, vierias al Josper o panacotta ligera de entrantes; con platos como el rodaballo de Galicia y el cochinillo asado para el primer salón, o el royal de marisco, rape del Atlántico y medallón de solomillo para la segunda alternativa.

Majestic

Este centenario hotel en el corazón del Paseo de Gràcia tiene un menú diferente para cada celebración.

En el restaurante Solc, para la cena de Nochebuena, proponen cuatro entrantes (como el blinis de anguila ahumada y el steak tartare de ternera), con tres platos (desde el salpicón de gamba con aguacate a la espaldita de cabrito lechal), a 120 euros (y 49 euros para los niños).

La Navidad comienza con un brunch con terrina y una selección de mariscos y bivalvos, con la habitual escudella de galets, el rodaballo asado y el solomillo a la broche; con un despliegue de postres navideños. Su precio es 125 euros por comensal.

Mesa navideña del restaurante Solc. Foto Hotel Majestic

Para San Esteban, tras varios entrantes como la croqueta de rabo de buey y la barrita crujiente de pulpo, pasarán el tradicional canelón con bechamel y el rape guisado con chirivía; a 110 euros.

En la cena de fin de año, mientras suena una banda en vivo, desfilarán aperitivos como ostras y el Majestic Paté en croute; con platos que van desde la sopa de queso Comité al suquet de galtas y la terrina de pularda. El precio es de 420 por persona.

Otra alternativa es la cena del salón Mediterráneo, a 375 euros, donde además de cuatro entrantes se ofrecen el ravioli de calabaza, el lenguado con apio y la espaldilla de ternera.