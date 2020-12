Los hoteles de Barcelona se transforman en escenarios

¿Y si los mejores planes esta Navidad están en los hoteles? Durante mucho tiempo reservados a los viajeros, hace años que la hotelería busca abrirse al público local a través de propuestas gastronómicas y de ocio. Aunque lo cierto es que en ciudades muy turísticas como Barcelona el concepto no ha llegado a cuajar, la crisis de la covid y la falta de clientes ha espoleado el ingenio. Al alquiler de salas para coworking y de habitaciones por horas (al menos para desconectar de la rutina) se une ahora una programación de música, teatro y gastronomía que busca situar a los hoteles en el epicentro de la cultura y la diversión estas fiestas.

‘Diciembre cultural en los hoteles de Barcelona’ es el nombre de esta iniciativa, organizada por el Gremi d’Hotels de Barcelona, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y con el apoyo de Events, que llenará de actividades hasta 24 establecimientos de la ciudad desde hoy 10 de diciembre. Así, además de disfrutar de las propuestas culturales, se trata de una fantástica ocasión para reencontrarsse -o conocer- con icónicos hoteles barceloneses como el Majestic, El Palace Barcelona, el Hotel Arts o el Claris Hotel & Spa.

Los conciertos y actividades tendrán lugar en diferentes espacios de los hoteles, como Casa Bonay. Foto: Nacho Alegre.

Leer más: Siete hoteles de Barcelona donde se respira arte en cada rincón

Cultura en clave local

Se trata de una acción que busca, además de reactivar y dinamizar los espacios de los hoteles, apoyar a los artistas y la cultura local, por eso muchas de las formaciones que actuarán estos días son barcelonesas y, una gran proporción, tienen sus raíces en las principales escuelas artísticas de la ciudad, como el Taller de Músics.

Los conciertos serán gratuitos hasta completar aforo y se celebrarán en algunos de los espacios más especiales de cada hotel, con total respeto a las medidas de seguridad

En la agenda de actividades, que además son totalmente gratuitas, hasta completar aforo, encontramos las actuaciones de cantautoras como Meritxell Nedderman, Sara Terraza o Gessamí Boada y formaciones como el Quartet Mèlt, Saphie Wells & The Swing Cats, Ganz o Beat Voices, entre otros.

Además de los conciertos se proponen talleres gastronómicos y de bienestar.

Además, se ofrecerán talleres de cocina, como el dedicado al chocolate que tendrá lugar el 12 de diciembre en el Tryp Barcelona Apolo o el que impartirá Martín Berasategui en el Monument Hotel el 18 de diciembre, así como el maridaje con vinos y queso en el Alexandra Barcelona el 17 de diciembre, así como en sesiones de bienestar.

Apunta tu cita

En cuanto a la música, los conciertos empiezan en el Hotel Majestic con Saphie & The Swing Cats hoy 10 de diciembre, seguido de Sara Terraza y Quartet Mèlt el 12 de diciembre en el NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón y Hotel Barcelona 1881 respectivamente.

El 13 de diciembre llega el turno de Mélodi Gimard en el Gran Hotel Havana y el 17 el de Mireia Inglés en el H10 Casa Mimosa.

Melodie Gimard actuará el día 17 en el Gran Hotel Havana.

Lidia Mora & Ruselito actuarán en el Negresco Princess el 17 de diciembre, el mismo día que The Mellow Sound lo hará en el Hotel Arts. Recogerán el testigo el día 18 Pau Mainé, Meritxell Neddermann y Gessamí Boada en los hoteles Renaissance, Claris y Miramar, mientras el 19 de diciembre lo harán Ganzá (Duquesa de Cardona), Saphie & The Swing Cats (The Serras) y Lul-la (España Ramblas).

De nuevo Gessamí Boada, esta vez en el Catalonia Plaza, actuará el 27 de diciembre, mismo día que Paula Peso, en el Axel Hotel, y Mélodie Gimard, en Casa Bonay.

Saphie The Swing Cats tendrán varias actuaciones en el marco del programa.

Estos conciertos pondrán el broche a una agenda repleta de propuestas que, según el director del Gremi d’Hotels de Barcelona, Manel Casals, “llega en un momento especialmente dramático para el sector hotelero de la ciudad y para la ciudadanía en general pero en el que, a pesar de todo, seguimos apostando por acercarnos a nuestros vecinos con espacios y propuestas muy singulares y apoyando siempre la cultura local de Barcelona”.