Un oasis en la Costa de la Luz para una cura de sol, mar y bienestar

Novo Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), disfruta de 300 días de sol al año. Tiene interminables playas de arena fina y aguas cálidas, y su entorno natural está salpicado por dunas y vegetación. Es un destino para disfrutar en cualquier época del año, y una inversión en salud y bienestar.

En esta ubicación privilegiada y rodeado de 35.000 metros cuadrados de jardines tropicales se encuentra el hotel Royal Hideaway Sancti Petri de Barceló Hotel Group. La playa de la Barrosa —una de las mejores de España— se sitúa a los pies del resort, y es el paisaje de fondo en los balcones de sus 195 habitaciones.

El complejo es un resort de lujo en el que dejarse cuidar en un tiempo de estrés y de preocupaciones. Una situación que, según los expertos en salud, se manifiesta en forma de alteraciones en el estado de ánimo, en el sueño y en la alimentación, y que provoca dificultades para dormir.

Una de las consecuencias de la pandemia es un renovado interés colectivo e individual por la salud, la alimentación sana y natural, y por el cuidado personal.

La cura de bienestar que necesitas

El Royal Hideaway Sancti Petri —situado a solo 50 kilómetros del aeropuerto de Jerez, y a menos de 40 kilómetros de Cádiz— ofrece todo lo necesario para sanar las heridas de la rutina y la incertidumbre en un espacio lleno de rincones y de ocasiones para olvidarse de todo sin echar en falta nada.

El entorno ofrece al huésped sol, mar y desconexión; y el Royal Hideaway proporciona entretenimiento, cuidado personal y alimentación saludable. Una combinación que reúne todos los ingredientes para un estilo de vida que prioriza la salud y el bienestar.

Entre sus instalaciones el hotel cuenta con el centro Spa y Wellness más grande de Andalucía, 5 piscinas exteriores con hidromasaje, 5 restaurantes que basan su gastronomía en productos locales y ecológicos; discoteca, pub irlandés con bolera… y una amplia oferta de animación basada en deportes y talleres culturales.

Con la máxima seguridad higiénico-sanitaria

Para garantizar la máxima seguridad higiénico-sanitaria, Barceló Hotel Group ha activado el programa We care about you: un plan de medidas adicionales que garantizan la tranquilidad y el cuidado de los huéspedes a través de un riguroso protocolo en materia de seguridad sanitaria.

Barceló ha activado el programa We care about you en sus 251 hoteles urbanos y vacacionales, incluyendo el Royal Hideaway Sancti Petri, que suman en todo el mundo más de 55.000 habitaciones.

Entre otras medidas todos los huéspedes de cualquier hotel de Barceló tienen a su disposición un Servicio de Telemedicina Gratuito que ofrece asistencia profesional de medicina general y familiar, pediatría o dermatología a través de chat, teléfono o video-consulta.

La cadena ha impulsado además la digitalización para potenciar las interacciones sin contacto, y ha incorporado la figura del profesional higienista, que garantiza la desinfección completa del hotel reforzando las recomendaciones internacionales materia de seguridad frente a enfermedades viricoinfecciosas (como la Covid-19), entre otras medidas.