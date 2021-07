Creatividad y relax sofisticado: abre sus puertas el Hard Rock Hotel Madrid

Con dos años de retraso sobre el plan original -quién podría haber contado con una pandemia sanitaria global-, el hotel del rock acoge por fin a sus primeros huéspedes en Madrid. El tercer establecimiento en España de Hard Rock Hoteles tras los de Ibiza y Tenerife es también el primero localizado en un entorno urbano, y llega dispuesto a contagiar de vitalidad y música la ciudad.

“Hard Rock Hotel Madrid es nuestro primer hotel urbano en España y por eso tiene una personalidad completamente diferente a nuestros resorts de playa”, explica Dale Hipsh, el vicepresidente de Hotels Hard Rock International.

“Nuestros huéspedes podrán descubrir el arte, la música, la historia, así como la gran variedad gastronómica y cultural de la capital. Todo ello, unido a la hospitalidad de Hard Rock, inspirada en el entretenimiento”.

El Hard Rock Hotel de Madrid ya recibe huéspedes.

El hotel de la creatividad

Presente en 69 países con 239 establecimientos que incluyen hoteles, casinos, Rock Shops, espacios de actuaciones en directo y cafeterías, Madrid es todo un reto para la compañía, donde echó el cierre al icónico Hard Rock Café junto a la plaza de Colón el pasado verano.

El de Madrid es el primer hotel urbano de la cadena Hard Rock Hoteles en España y tercero en total

Hoy, con un nuevo café en la céntrica calle Preciados, donde además vende su icónico merchandising, estrena un hotel que se dirige tanto a quienes viajan por trabajo como por ocio, gracias a su ubicación en pleno Triángulo del Arte de la ciudad, frente al Museo Nacional Reina Sofía y a pocos metros del Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Hard Rock Hotel Madrid cuenta con 161 habitaciones y suites (disponibles desde 180 euros) y diferentes vistas a la calle, a su impresionante jardín o incluso a su atrio central.

El hotel cuenta con su propio oasis interior. Foto: Hard Rock Hoteles.

Más de 2.000 m2 de espacios, incluyendo el jardín y la azotea, lo convierten además en el escenario perfecto para diferentes tipos de eventos.

Hard Rock es música (y arte)

De estilo contemporáneo, diferentes obras de arte salpican los espacios del hotel. Es el caso de una pieza de tamaño real de Las Meninas adornada con letras de Rosalía, inspirada en la obra maestra de Diego Velázquez, o un mural en el bar de la entrada que rinde homenaje al movimiento de La Movida en Madrid.

Sin embargo, si hay un leitmotiv en este hotel es, sin duda, la música, omnipresente en todo el establecimiento. Sorprende, por ejemplo, una espectacular guitarra esculpida en forma arquitectónica que cuelga sobre los sofás de color ámbar del vestíbulo, el corazón del hotel.

Maria Font Trabocchi ha sido la encargada de diseñar la propuesta gastronómica del Hard Rock Hotel Madrid

O Memorabilia, una exposición de recuerdos del mundo de la música que, en este caso, se ha adaptado al estilo y la cultura de Madrid, aunque no faltan leyendas de la música internacional.

En total, 70 piezas, entre las que destacan una guitarra acústica del cantautor madrileño Antonio Vega, otra guitarra de Pau Donés, un conjunto de vaqueros azules usado por Elvis Presley durante un especial de televisión de la NBC en 1968 o unas botas de plataforma usadas por David Bowie.

Puedes solicitar una guitarra Fender para tocar en tu propia habitacion. Foto: Hard Rock Hoteles.

La música aún va más allá: al más puro estilo Hard Rock, el hotel ofrecé una serie de experiencias y servicios exclusivos como The Sound of Your Stay, que permite a los huéspedes disfrutar de listas de reproducción seleccionadas, escuchar una selección personalizada de vinilos en la habitación o tocar una guitarra eléctrica Fender con auriculares y amplificador Picks.

Además, el hotel también cuenta con una piscina al aire libre para clientes, un centro de fitness Body Rock y su Rock Om, clase que fusiona la antigua práctica del yoga con el ritmo de una banda sonora seleccionada por un DJ y todo desde la habitación del hotel.

Guitarras de Pau Donés o Antonio Vega, botas de David Bowie o jeans de Elvis Presley integran la exposición Memorabilia del hotel

Gastronomía y relax

En el capítulo gastronómico destaca el restaurante insignia de la marca, Sessions, con diseño del Grupo Rockwell y que cuenta con un salón interior, así como una terraza abierta con vistas al jardín. Este es el lugar para experimentar la gastronomía clásica española reinventada con toques vanguardistas.

Por otro lado, RT60 es un espectacular bar en la azotea con una propuesta basada en conservas gourmet, jamón y queso cortados al momento y cócteles, que se combina con unas vistas 360 grados de la ciudad y el ritmo que marcan los DJ ́s en directo.

Restaurante Sessions. Foto: Hard Rock Hoteles.

El lobby bar GMT +1, que ofrece bebidas y comida ligera durante todo el día y el Green Room (se abrirá el próximo mes de septiembre), una mesa de estilo chef que se reserva para grupos de 6 personas como máximo y aislada del resto de zonas, completan la oferta gastronómica.

La consultora lifestyle y especialista en restauración Maria Font Trabocchi (responsable de Fiola, Fiola Mare, Sfoglina y Del Mar en Washington D.C.) ha sido la responsable del diseño de la propuesta gastronómica del Hard Rock Hotel Madrid.

“Me siento honrada de trabajar con Hard Rock Hotels para trasladar todo lo que sé, mis experiencias y mi visión personal de los restaurantes a la capital de mi país”, explica.

“El hotel está increíblemente bien situado y estamos seguros de que pronto se convertirá en un punto de encuentro para los residentes de la ciudad, así como para los visitantes. Todos sus restaurantes ofrecen un entorno ideal, la comida es espectacular y estamos seguros de que nuestro chef sorprenderá a todo el que nos visite”.