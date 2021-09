Así te ayuda Google a localizar los hoteles más sostenibles

Reducimos nuestro consumo, reciclamos, evitamos los plásticos de un solo uso y llevamos bolsas de tela, entre muchas otras cosas. Tampoco olvidamos la sostenibilidad cuando viajamos, una preocupación para cada vez más personas, que ahora dispondrán podrán escoger su hotel en función su ‘Eco-Certificación’ gracias a una nueva funcionalidad de Google.

Ya apuntaba como tendencia global pero la pandemia ha incentivado la preocupación. La sostenibilidad es así una variable que preocupa cada vez a los viajeros. De hecho, según Google Trends, el término ‘hotel ecológico’ ha cuadriplicado su volumen de búsquedas desde marzo de 2020.

“Cada vez más personas quieren viajar de manera más sostenible y buscan servicios ecológicos”, según el buscador.

