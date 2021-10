Cinco trenes para disfrutar entre vinos y copas

En el Valle de Napa, Sudáfrica, Chile, Suiza y también Galicia hay trenes turísticos creados para disfrutar del mundo del vino

Hay varias formas de realizar enoturismo. Entre las más usuales se encuentran maridar los vinos con spas y visitas a bodegas. Otras proponen combinar la experiencia gastronómica con paseos en bicicleta, a caballo, como senderismo e incluso en kayak.

Y una alternativa que enamora por igual a los amantes de los vinos y a los apasionados por las locomotoras y rieles: visitar bodegas a bordo de trenes temáticos.

Esta experiencia se puede vivir en lugares tan distantes como Sudáfrica o California, así como en Suiza o Chile. E incluso en España.

Los trenes del vino en Galicia

Sí, porque Galicia cuenta con diferentes servicios de trenes turísticos que permiten conocer los secretos de varias denominaciones de origen, como son las de Ribeira Sacra, Valdeorras, Rías Baixas, O Ribeiro y Monterrei.

Los trenes están decorados con motivos coloridos que enseñan los atractivos turísticos de la comunidad autónoma.

Leer más: Seis rutas en tren para conocer los vinos de Galicia

El que va por la DO Ribeira Sacra recorre el curso del río Sil, mientras que otro hace lo propio a lo largo del Miño. En tanto el de la DO Rías Baixas transita por la ría de Arousa.

Los trenes turísticos de Galicia recorren valles y ríos donde se produce cinco denominaciones de origen

Los viajes comprenden degustaciones en bodegas como la Señorío de Rubiós (DO Rías Baixas), Gargalo (DO Monterrei), Regina Viarium o Vía Romana (ambas de DO Ribeira Sacra).

Los trenes de Galicia llevan a cinco DO de vinos. Foto Agustin Roche | Flickr

La historia y el presente de estas DO se descubren en lugares como el Ecomuseo Arxeriz, el Museo del Vino de Galicia y el Centro de Interpretación de la DO Viño da Ribeira Sacra.

El tren del vino en el Valle de Napa (California)

Estos días ha regresado el tren del Valle de Napa, que recorre los viñedos más exclusivos de California.

Este ferrocarril recorre unos 48 kilómetros desde Napa Downtown hasta St. Helena, en un viaje a través de 33 bodegas de fama mundial, como Beringer, Louis Martini, Provenance, Silver Oak o Elyse; y con paradas en pueblos encantadores como Oak Knoll, Yountville, Oakville y Rutherford

El tren de Napa Valley recorre casi 50 km de este valle de California. Foto Napa Valley Wine Train

Una de las salidas más demandadas es la de Quattro Vino Tours, que comprende una excursión de seis horas con visitas a tres bodegas y una elegante comida a bordo del tren.

También se puede elegir descender en una bodega en particular y pasar todo el día entre viñedos y catas.

El trayecto se realiza en vagones que cuentan con 100 años de antigüedad, totalmente rehabilitados. Y con elegantes detalles como la lujosa presentación de la comida a bordo.

El tren del vino de Sudáfrica

El servicio del Franschhoek Wine Tram, más que un tren, es un tranvía o metro ligero. En esta región a 75 km de Ciudad del Cabo se encuentran ocho bodegas que se pueden recorrer por un simpático coche de dos pisos, con un pequeño balcón para capturar las mejores imágenes.

La compañía ofrece cinco rutas por el valle sudafricano. Cada parada en una bodega demora una hora, donde uno puede elegir catar los vinos de todas ellas o bien armar un viaje más relajado y elegir en cuáles descender.

El tren ligero recorre ocho bodegas de Franschhoek, en Sudafrica

El tranvía del Franschhoek Wine Tram permite visitar ocho bodegas entre los mejores viñedos de Sudáfrica

Cabe recordar que la pequeña ciudad de Franschhoek fue elegida como capital culinaria de Sudáfrica, por ello las bodegas también cuentan con restaurantes de alta gama y zonas para hacer picnic y disfrutar de sus vinos.

El tren del vino en Chile

Chile produce los mejores vinos de Sudamérica, y dentro del país austral, entre los más distinguidos se encuentran los del valle de Cochagua, en la región de O’Higgins.

La compañía Tren Central ofrece el servicio Sabores del Valle que parte desde la estación de Alameda, la más importante de Santiago de Chile, hacia la ciudad de San Fernando, en un viaje animado por la actuación de grupos musicales.

Las variedades rosé, carmenere y merlot, del valle de Cochagua en Chile, se pueden probar en los viajes que organiza el tren Sabores del Valle

Desde San Fernando esperan unos autocares que llevan a las bodegas que integran la Asociación de Viñas de Cochagua, en donde se pueden probar vinos de las variedades rosé, carmenere y merlot.

El viaje también comprende la visita al pueblo de Santa Cruz, donde se pueden conocer artesanías y tradiciones de la vida rural chilena.

Actualmente este servicio está suspendido por la covid, pero se espera que se reactive pronto.

El tren del vino de Suiza

En el extremo suroeste de Suiza, entre el lago de Ginebra y los Alpes saboyanos y de Valais se encuentra la comarca de Lavaux, productora de vinos de excelente calidad.

Tren por los viñedos de Lavaux. Foto Turismo de Suiza

Por allí transcurre el Tren de las viñas, que transita por los paisajes de terrazas sembradas de vides y sarmientos.

Leer más: El pueblito que organiza el festival del vino más impactante del mundo

Este tren regional sale a cada hora desde la estación de Vavey hasta Puidoux-Chexbres. Desde aquí, una serie de caminos señalizados recorren los viñedos donde se puede aprender de la historia de la producción vitivinícola y las variedades de uvas.

El tren urbano lleva a los viajeros que tienen pocas ganas de fatigar sus piernas en las cuestas de Lavaux, y que acerca a las bodegas donde se organizan catas.