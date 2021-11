Parecía que no iba a llegar el día, pero al fin, el pasado octubre, Reino Unido levantó las restricciones de viaje para los españoles con pauta de vacunación completa. La vuelta no ha sido fácil y todavía presenta escollos para los que volvemos a visitar el país, como la necesidad de realizar una prueba PCR al segundo y octavo día de estancia. Pero las nuevas condiciones de viaje no nos detienen a la hora de poner rumbo a la capital de Reino Unido.

No han sido meses fáciles para Londres. La ciudad ha sobrevivido a varios confinamientos y a los primeros estragos del Brexit, pero como ave fénix, resurge dispuesta a seguir ofreciéndonos lo que siempre ha sido, una de las ciudades más cosmopolitas de Europa. Y siempre, siempre, tiene algo nuevo que descubrir.

Últimas novedades en Londres

En pocas ciudades podrás practicar yoga montado en una noria, como la nueva experiencia de clases diarias que propone Equinox en The London Eye o darte un baño a la luz de la luna en una impresionante piscina climatizada, como Hampton Pool, que regresa con sus sesiones Moonlight Dip.

Esta temporada puedes hacer yoga sobre los tejados de Londres. Foto: Equinox.

Por no hablar de la escena artística de la ciudad, siempre viva y frenética. No querrás perderte las exposiciones de la temporada. El British Museum dedica su primera gran muestra a Perú, conmemorando sus 200 años de independencia, con objetos del propio museo y préstamos del país andino.

El Design Museum de Londres dedica la primera retrospectiva a Amy Winehouse una década después de su muerte

Por su parte, la Tate Modern acoge hasta el 16 de enero la muestra In love with the world de la artista coreana Anicka Yi, en la que una serie de medusas flotantes se ciernen sobre el Turbine Hall, mientras que el Design Museum presenta Amy: Beyond The Stage, una exposición homenaje en el décimo aniversario de la muerte de Amy Winehouse que bucea en sus influencias musicales, su estilo y su proceso creativo.

Un mural en la entrada de la primera retrospectiva sobre Amy Winehouse una década después de su muerte. Foto: Design Museum.

Navidades a la vuelta de la esquina

Estos días la ciudad da el pistoletazo de salida a las Navidad. Y no solo las tiendas se visten de rojo y dorado para la llegada de las ansiadas fiestas, sino que por toda la ciudad brillan ya sus míticas luces navideñas. Covent Garden, Carnaby Street, Regent y Oxford Street o el impresionante espectáculo lumínico de Kew Gardens son solo algunos de los imprescindibles.

El año pasado las pistas de patinaje sobre hielo no pudieron abrir, pero este 2021 regresan a todo gas a sus espectaculares espacios, como Somerset House, Canary Wharf’s, la pista del Museo de Historia Natural o la más grande de la ciudad, la que se instala en Winter Wonderland, el magnífico evento navideño y de ocio, que tendrá lugar en Hyde Park desde el 19 de noviembre hasta el 3 de enero.

Nuevos hoteles y el primer super boutique del mundo

Los últimos meses han sido todo un reto para los hoteles del Reino Unido, pero ni la falta de visitantes ni las restricciones han impedido que la ciudad siguiera su curso y que las novedades proyectadas en materia hotelera pudieran abrir finalmente sus puertas.

Con sedes en Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas, NoMad llegaba a Londres con su estilo parisino y lo hacía concretamente al edificio del antiguo Tribunal de magistrados y comisaria de policía de Bow Street, para convertirse en place to be, con su restaurante dentro de un gran invernadero y su pub Side Hustle.

The Londoner se ha catalogado como el primer hotel súper boutique del mundo

No ha sido el único. También ha abierto sus puertas Henry’s Townhouse, un coqueto hotel boutique en la que fuera la casa del hermano de Jane Austen, así como Mondrian Shoreditch, además de una nueva sede de Nobu Hotel en Portman Square. Y eso solo por citar algunos.

Foto: Nomad London.

Si solo podemos quedarnos con uno sería The Londoner. Tras seis años de construcción, abrió sus puertas a finales de septiembre y lo hizo en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, Leicester Square. The Londoner es todo un portento y se ha catalogado como el primer hotel súper boutique del mundo, que nace de la mano del grupo Edwardian Hotels y con el sello Preferred Hotels & Resorts.

Y, ¿qué quiere decir súper boutique? Una categoría nueva para acoger su singular concepto: 16 plantas, 350 habitaciones, un cine, numerosos espacios para comer y beber y hasta un bar en la azotea. Es decir, asombroso en escala, pero boutique en sentimiento.

El diseño de este, podríamos decir, resort urbano, ha corrido a cargo del estudio de Yabu Pushelberg, que ha sabido conjugar un aspecto teatral -existen hasta unos binoculares en cada habitación para otear el ritmo frenético de la ciudad a nuestros pies-, con tonos neutros y pastel, primando la elegancia y el confort sobre todo.

The Londoner es el primer hotel súper boutique del mundo. Foto: Andrew Beasley.

Los huéspedes pueden gozar de The Residence, un área específica con juegos de mesa, aperitivos y hasta un bar privado, así como de su spa subterráneo, The Retreat.

Pero lo que realmente hace vivo a este hotel, es su apuesta de comida y bebida, con nada más que seis espacios.

El lobby bar The Stage donde tomar una copa relajada, el restaurante franco-mediterráneo Whitcomb’s, en el que probar desde un sabroso tartar de atún, a una fabulosa langosta thermidor, regados con los mejores vinos franceses, Joshua’s Tavern o la izakaya japonesa 8 At The Londoner, son solo algunas de sus estimulantes propuestas.

The Residence es uno de los conceptos gastronómicos en The Londoner. Foto: Andrew Beasley.

Siempre a la vanguardia gastronómica

Londres es un crisol de culturas y eso se pone de manifiesto tanto en su gastronomía como en su cultura de bar. Volver a Londres es la excusa perfecta para hacerse una ruta por los mejores bares del mundo, como Connaught Bar, el primero del planeta según la lista ‘World’s 50 Best Bars’, así como Tayēr + Elementary, en el puesto 5, o Kwānt, en el sexto.

En pocas ciudades puedes encontrar tantas cocinas del mundo y propuestas diferentes y de tanta calidad, así que los amantes de la gastronomía tienen una cita con las novedades londinenses más sabrosas, todas perfectas para dar una vuelta al globo.

Kol es otra de las grandes aperturas en clave gastro.

Como se hace con el desembarco de la cadena de dim-sum taiwanesa Din Tai Fung en pleno Covent Garden, la apertura de Bibi en Mayfair, el nuevo restaurante indio de referencia, o con Kol, en Marylebone, un mexicano de alma, que utiliza ingredientes británicos para elaborar su platos. No te dejarán indiferente.