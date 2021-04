Una vieja tienda de Ikea se convierte en un gigantesco centro de arte

Cuando Ikea echó definitivamente el cierre, en marzo de 2020, muchos de los habitantes de la ciudad británica de Coventry, en el corazón del condado de West Midlands, a unos 30 kilómetros de Birmingham y a 150 km de Londres, quedaron decepcionados. No solo por la marcha de la ciudad del gigante sueco de muebles, sino también por el abandono de un gigantesco edificio situado en el centro de la ciudad, con 7 plantas y 54.000 m2.

Sin embargo, la flamante Ciudad Británica de la Cultura 2021 tiene un plan: convertirá la tienda en un enorme centro dedicado al arte, con capacidad para hasta 16.000 piezas, entre ellas “algunas de las mejores obras de arte del país”.

Adiós muebles, hola arte

La inversión, de varios millones de euros, permitirá dotar a la ciudad, de alrededor de 300.000 habitantes, de un nuevo complejo cultural de primer orden, que exhibirá parte de las colecciones del Arts Council England (ACE) y el British Council –alrededor de 8.000 piezas en total- además de fondos de museos locales, incluidos el Museo y Galería de Arte Herbert y el Museo del Transporte de Coventry.

Un gran centro de arte ocupará el vacío dejado por Ikea.

El objetivo pasa, según el consistorio, por atraer “algunas de las mejores obras de arte del país y proporcionar un mayor acceso público a las colecciones culturales y patrimoniales de Coventry”.

Para ello se han involucrado en el proyecto Arts Council England, la entidad Culture Coventry Trust y la Universidad de Conventry, además del ayuntamiento de la ciudad.

Para el concejal Jim O’Boyle se trata de una oportunidad para “re-imaginar la ciudad”, máxime ante el reto de “entender y reutilizar el centro de nuestras ciudades”. Dar nueva vida a este edificio emblemático significará “traer puestos de trabajo y talento a Convetry y será algo de lo que todos podamos estar orgullosos como ciudad” ya que, a su juicio, el proyecto, por su magnitud, tendrá una relevancia “regional, nacional e internacional”.

El nuevo espacio acogerá fondos del Herbert Art Gallery and Museum. Foto: Daniel Massey ©VisitBritain.

La puesta en marcha del centro supondría también, según el director del Arts Council England, Darren Henley, «afianzar el legado” de la capitalidad británica de la cultura de Coventry.

De hecho, aunque aún se espera el aprobar el plan para la transformación de edificio que podría permitir iniciar la construcción a partir de 2022, los planes para este novedoso centro cultural se enmarcan en una actuación más amplia para la ciudad, especialmente marcados por su papel como Ciudad de la Cultura 2021.

Ciudad de la Cultura

Coventry fue designada en 2017 Ciudad de la Cultura 2021, un título que el gobierno británico busca impulsar, especialmente después de que la UE vetase a sus candidatas a Capital Europea de la Cultura 2023 una vez iniciados los tramites de brexit.

Coventry Transport Museum. Foto: ©VisitBritain.

Con el 15 de mayo como punto de partida, la ciudad se volcará con una programación que busca celebrar su pasado y a la vez abrir una puerta al futuro, y todo a través de proyectos e instalaciones distribuidos por toda la ciudad.

Cuna del sector británico del automóvil, en el Museo del Transporte de Coventry se puede admirar la mayor colección de vehículos del país en lo que supone un fascinante homenaje al diseño y la fabricación de automóviles.

La ciudad también presume de ser la única del Reino Unido en haber construido tres catedrales en el último milenio. En este sentido, las ruinas de la catedral de Coventry, destruida en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial, son ahora un símbolo de paz y reconciliación. La actual, cuya construcción concluyó en 1962, se levanta justo al lado de las ruinas del siglo XIV de su predecesora.

Catedrales medieval y moderna. Foto: ©VisitCoventry.

Calendario de eventos

Entre los actos especiales se cuenta la primera visita del premio Turner -bautizado en honor al pintor J.M.W. Turner- a la región de las Midlands con la exposición de las obras de los finalistas, la celebración de la tercera Bienal de Coventry y la exposición al aire libre The Tides Within Us (Las mareas en nuestro interior) en el parque patrimonial de Charterhouse.

También la llegada de The Walk, un proyecto de arte internacional que busca concienciar, a través de una marioneta de 3,5 metros de altura, sobre la crisis de refugiados de Siria, las representaciones de la producción teatral CastAway o el Festival CVX, entre otros conciertos y experiencias culturales y de ocio.