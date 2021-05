Vacaciones sin drama o cómo Robert de Niro plantó a Roger Federer

Cuando planeamos las vacaciones sin duda buscamos la opción ideal. Pero, ¿podría una excesiva perfección lograr el efecto inverso al deseado? Montañas, resorts de esquí, encantadores pueblos, verdes valles… sin duda dibujan la postal más deseable. Pero no para Robert de Niro (alerta, spoiler), que planta a un Roger Federer que recluta a actores de Hollywood para filmar una película sobre Suiza.

“No hay drama, no hay drama en absoluto” exclama el oscarizado actor. Pero Federer vuelve a la carga: “¿Has visto los atardeceres?”. “Soy ese tipo de actor que necesita retos, conflicto, peligro” recalca De Niro. “En Suiza es todo demasiado perfecto”.

Demasiado perfecto

La conversación, con Federer en la localidad de Zermatt, situada a 1.620 m a los pies del Matterhorn, y De Niro en su apartamento de Nueva York con vistas a la jungla urbana de rascacielos, forma parte del último corto promocional de Suiza Turismo que lleva por nombre precisamente No Drama y en el que el tenista 20 veces campeón de Grand Slam trata de convencer al actor para que aparezca en un vídeo de la organización turística.

«Y qué tal nosotros dos en una misión especial”? Contraataca Federer. “Esquiando por una pendiente e incluso haciendo paracaidismo para aterrizar después entre vacas pastando”. “Seré honesto contigo”, responde De Niro. “Eso no va a suceder”. El actor no parece dispuesto a echar por tierra una reputación construida a base de papeles en los que interpreta a personajes no tan agradables por un país demasiado perfecto y con gente demasiado amable, sin la tensión dramática a la que él acostumbra.

Finalmente sugiere que se ponga en contacto con otra leyenda de Hollywood: “Llama quizás a Hanks”.

Federer, embajador de Suiza

El vídeo deja así abierta la puerta a Federer para buscar un nuevo apoyo en su misión como embajador de Suiza Turismo. Si desde hace años ha representado a su país en citas deportivas al más alto nivel, ahora lo hace a nivel turístico. “Me hacía mucha ilusión tener una campaña global”, apunta. “De este modo, puedo invitar a la gente a Suiza y mostrarles su belleza, porque estoy muy orgulloso de proceder de un país tan hermoso».

Zermatt. Foto: Joshua Earle | Unsplash.

Para lograr su objetivo, Federer decidió buscar apoyo en Hollywood. El plan: mostrar la belleza de Suiza como destino de vacaciones en un gran proyecto cinematográfico protagonizado por él mismo y Robert De Niro.

El corto, filmado el pasado otoño en Zermatt (Suiza) y Nueva York (Estados Unidos), está disponible online en todo el mundo. «Añadir este toque de Hollywood a nuestra campaña atraerá más atención sobre Suiza y su espectacular naturaleza», explica el director general de Suiza Turismo, (ST) Martin Nydegger.

El poder de persuasión de Federer no ha hecho más que empezar, anticipan desde el ente turístico, por lo que pronto veremos más colaboraciones.

Ver Suiza con los ojos de Federer

Además, una nueva página web, La selección de Roger, reúne los lugares favoritos, los tesoros ocultos y los consejos personales del tenista. En una colaboración a largo plazo, Federer dará a conocer las maravillas de Suiza, también aquellas que él mismo tiene pendiente descubrir.

“Siempre que entro en una pista siento que estoy representando a Suiza. Dondequiera que aparece escrito mi nombre, hay una bandera suiza al lado. Me siento muy orgulloso de haberlo hecho durante estos veintidós años de recorrido y así seguirá siendo. Ahora, aunar fuerzas con ST es un paso que me parece lógico”, explica el deportista.

Zermatt. Foto: Leah Wang | Unsplash.

Y añade: “He estado en todas partes del mundo. Pero mi lugar favorito siempre ha sido Suiza. Es el país que más echo de menos cuando estoy de viaje”.

Además de marcar la diferencia para el destino, Federer se mueve también por una buena causa: la retribución por sus apariciones como nuevo embajador de Suiza Turismo se destinará a la Fundación Roger Federer que ayuda a los niños más desfavorecidos del país.