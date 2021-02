Siete restaurantes para cenar bajo el agua en Maldivas

Cenar bajo el agua, tomar una copa de champagne a pocos metros de la superficie mientras desfilan tortugas marinas, rayas, tiburones, medusas y peces de todas las variedades. ¿Dónde sería posible si no fuera en Maldivas?

Este paradisíaco archipiélago del Índico, famoso por sus resorts de lujo, cuenta nada menos que con siete restaurantes que presentan esta oferta gastronómica submarina.

Este país está abierto al turismo desde el 15 de julio del año pasado. No obstante, cabe recordar que sus autoridades sanitarias exigen un certificado de PCR negativo realizado 96 horas antes previas a la salida a este país asiático.

El más nuevo

El último restaurante submarino que se incorporó a Maldivas es Latitude 4º, perteneciente al resort Huvafen Fushi, que ya era conocido en el ambiente por tener el primer spa del mundo bajo el agua.

El restaurante se encuentra en un arrecife a ocho metros de profundidad. Si bien el espectáculo visual es incomparable durante el día, el plato fuerte llega al atardecer, porque tras la caída del sol la fauna marina se activa para buscar alimento.

Restaurante Latitude 4*. Foto Huvafen Fushi

Para poder ver con claridad a peces y crustáceos desde el restaurante se iluminan las aguas, que reflejan la luminiscencia del plancton y de algunas especies de coral.

A la noche, para poder ver con claridad a peces y crustáceos desde el restaurante se iluminan las aguas del Índico

La idea, además de disfrutar de una cena de alto nivel, es que los huéspedes del resort tomen conciencia sobre la fragilidad del ecosistema marino.

De hecho algunos de los corales que se ven bajo el agua pertenecen a formaciones que fueron ‘cultivadas’ en las instalaciones del complejo hotelero, informa Forbes.

El primero

El restaurante Ithaa, del Conrad Maldives Rangali Island, puede presumir de ser el primer restaurante submarino, no solo de este país, sino de todo el mundo.

Localizado en el atolón de Alif Dhaal, ofrece impactantes vistas en 180 grados de los corales y el entorno submarino.

Restaurante Ithaa2. Foto Conrad Maldives Rangali Island

Su cocina es de raíz local, quizás un poco picante para el paladar de los visitantes que no sean asiáticos, pero sabiamente matizada con creaciones occidentales.

Tampoco hace falta bajar al local situado a cinco metros de profundidad solo para las comidas o las cenas, porque también es posible degustar elaborados cócteles bajo los rayos de la mañana.

El más grande

El restaurante sumergido 5.8 Undersea, con su nombre, anuncia que se encuentra a esa profundidad, en medio del atolón Lhaviyani.

Pertenece al complejo Hurawalhi Maldives, y cuenta con 60 villas, de las cuales 30 cuentan con acceso a la playa.

Restaurante 5.8 Undersea. Foto Hurawalhi Maldives

Lo interesante del restaurante es que presenta la vidriera panorámica más grande entre los siete restaurantes de este tipo en Maldivas.

Dentro solo hay ocho mesas, y no se admiten más que dos comensales en cada una, por lo cual los clientes tienen un espacio de exclusividad y romanticismo único.

Los menús, que se presentan en degustaciones de cinco y siete platos, juegan con la fusión y la vanguardia, donde siempre hay un sommelier para asesorar sobre vinos y su maridaje.

Con vinos submarinos

El restaurante Sea, del resort Anantara Kihavah Maldives, está sumergido a tres metros de profundidad, en donde se ofrecen almuerzos de cinco platos y cenas con cuatro preparaciones, ya sea basados en diferentes preparaciones de la langosta o en opciones de degustación, acompañadas por una carta de 6.500 botellas.

El restaurante Sea presenta una bodega con 6.500 botellas, muchas atesoradas en el fondo del mar

Restaurante SEA. Foto Anantara Kihavah Maldives

Gran parte de estos vinos y champagnes descansan en una bodega acuática, uno de los toques chic de este complejo, que tiene 80 villas a todo lujo y una piscina infinita de 49 metros de largo.

Escenarios surrealistas

Subsix es el restaurante bajo el agua del complejo Niyama Private Islands. Con tres niveles, su decoración temática basada en la vida marina es un espectáculo aparte.

Restaurante Subsix. Foto Niyama Private Islands

Unos candelabros italianos surrealistas dan la bienvenida con sus suelos espejados, y los comensales se sientan en sillas que asemejan erizos y anémonas gigantes, mientras que desde el techo cuelgan conchas marinas de fantasía.

Además de su recomendada y exclusiva propuesta gastronómica el Subsix presenta fiestas del champagne y la fascinante Glow Party, la fiesta donde todo se ilumina de luz ultravioleta y en que el océano circundante adquiere tonalidades nunca vistas.

Glamour acuático

El M6m es la experiencia más glamourosa de las propuestas culinarias del resort Ozen Life Maadhoo.

Su cocina es especializada en cocina marina con una preparación sofisticada, que tiene un prólogo en los cócteles del bar que se encuentra al nivel de la superficie.

Restaurante M6m. Foto Ozen Life Maadhoo

Cada uno de los menús degustación consta de cinco platos con su maridaje respectivo de vino de primera gama, ofrecido por uno de los servicios más atentos de las Maldivas, aseguran medios expertos.

Vistas en 360 grados

El restaurante H2O by Lago, sumergido en el centro del atolón Raa al norte de Maldivas, presenta una vista única, de 360 grados, de la diversidad marina de este archipiélago.

El restaurante H2O by Lago presenta una disposición que permite ver la fauna marina en 360 grados

Perteneciente al resort You & Me by Cocoon Maldives, el local cuenta con una capacidad para 20 comensales, y se llega tras atravesar una pasarela de 100 metros desde el resort.

Restaurante H2O by Lago. Foto You & Me by Cocoon Maldives

Este complejo despliega 109 villas, de las que 99 están sobre el agua y 10 ubicadas en la primera línea de la playa. Además de su restaurante acuático también cuenta con spa, una piscina de gran tamaño y un centro de deportes acuáticos.