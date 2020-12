El mapa que necesitas si vas a pasar la Navidad en Madrid

Puede que estas no sean las navidades para reunirse con toda la familia o celebrar la multitudinaria cena de amigas del instituto pero no hay por qué renunciar al espíritu festivo ni a hacer planes -siempre cumpliendo las recomendaciones de seguridad-. Si ya has decidido pasar estas fiestas Madrid, toma nota de estas propuestas y corre a la impresora: te dejamos el mapa que te resuelve la agenda -y no te dejará ni un minuto para aburrirte-.

Patinar sobre hielo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, darse una vuelta por los mercadillos navideños, contemplar un belén hebreo, meterse en el corazón de una orquesta gracias a Symphony y la tecnología de realidad aumentada, descubrir el mundo de los títeres en el Teatro Fernán Gómez o, incluso, participar en el diseño del videomapping que se proyectará en la fachada del ayuntamiento son algunos de los planes que el Ayuntamiento de Madrid ha reunido en este mapa ilustrado que sigue la senda de otros que nos descubren el Madrid de Galdós o las tabernas centenarias de la ciudad.

Un mapa y 14 paradas

Bajo el lema ‘Vuelve la Navidad, siente la magia’, el documento ubica en el mapa los principales atractivos de la Navidad, comenzando por el Palacio de la Cibeles (Plaza de Cibeles, 1), donde, además de dejar la carta a los Reyes Magos en el Buzón Real, se podrá patinar sobre hielo en la pista de más de 300 m2 instalada en la Galería de Cristal (del 21 de diciembre al 5 de enero), visitar un belén diseñado por Luis Mayo Lebrija y la Asociación de Belenistas de Madrid e instalado en el Patio de Operaciones, asistir a un concierto de villancicos o admirar el videomapping que, como una gigantesca felicitación navideña, se proyecta en la fachada del ayuntamiento.

El Palacio de Cibeles se convierte en un gigantesco christmas.

Con imágenes en tres dimensiones, diseñado y producido por Onionlab, podrá verse durante entre el 21 de diciembre y el 5 de enero, de 18:30 h hasta las 23:00 h, con la particularidad de que cualquiera puede participar, a través de la web www.navidadmadrid.com en su diseño en tiempo real enviando elementos para sus cinco escenas diferentes. En el mismo portal se puede seguir en directo cómo se va transformando la fachada con los diseños enviados por los usuarios.

La fachada del Palacio de la Cibeles se convertirá en una gigantesca felicitación de Navidad que reproducirá mensajes enviados por los usuarios desde cualquier lugar

Por supuesto, podrán verse también las exposiciones abiertas actualmente al público en CentroCentro, entre ellas Botero, 60 años de pintura, Lifting Belly, Gregorio Ordóñez. La vida posible y Entre el arte y la moda.

Conde Duque y Matadero

Conde Duque (Calle de Conde Duque, 9) es otra parada destacada del mapa donde se podrá ver el espectáculo de ilusionismo Acróbata y Arquelín (30 de diciembre) inspirado en el mundo circense que tanto le gustaba a Picasso y asistir a conciertos de Jacobo Serra (26 de diciembre), Anaut (día 27), Floridablanca (día 29), Astrid Jones and The Blue Flaps (día 30), Los Fresones Rebeldes (día 2) y Miryam Latrece Quartet (día 3).

Pista de Hielo CentroCentro. Foto: Álvaro López del Cerro.

El gran contenedor cultural que es Matadero de Madrid (Plaza de Legazpi, 8) celebra la segunda edición de Madrid, Navidad de Encuentro, que este año tiene como país invitado a Polonia y que hasta el 30 de diciembre acoge talleres, juegos, espectáculos y experiencias para todas las edades. También cuenta con su propia pista de hielo.

Si hacemos una parada en la Plaza de la Villa entre el 26 y el 31 de diciembre nos toparemos con un hermoso belén hebreo diseñado por Enrique Haro con una composición de construcciones de casas y conjuntos paisajísticos que se fusionan con escenografías inspiradas en parques nacionales, además de contar con una iluminación especial con tecnología láser.

Circo Price, un clásico de la Navidad

El Circo Price (Ronda de Atocha, 35) también vuelve a su cita con la Navidad gracias a la obra El retorno de Cometa, una aventura distópica sobre un año (el 2020) en que la desaparición de los juguetes amenaza la celebración de las fiestas. Podrá verse hasta el 10 de enero.

En la Quinta de los Molinos (Juna Ignacio Luca de Tena, 20), por su parte, otro de los ‘Espacios mágicos’ de la ciudad, se representará los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre Mándorla, una producción que aúna ilusionismo, música y circo para contar el mito de Hermes, el más travieso de los dioses, y Fílide, transformada por Atenea en almnedro -precisamente el árbol más característico de este precioso pulmón verde madrileño-.

E Circo Price estrena un nuevo espectáculo.

El Teatro Fernán Gómez (Plaza de Colón, 4) acoge una gran programación en la que destaca Los grandes del góspel (22 de diciembre) y Madrionetas, el arte del títere, del 23 de diciembre al 3 de enero.

Además, en el Teatro Español (Príncipe, 25), que es también uno de los más antiguos del mundo en activo, y en paralelo a su programación habitual, se podrá ver una exposición que recorre sus 130 años en maquetas, con las propuestas escenográficas de Giorgio Busato, Amalio Fernández, Adolphe Appia o Gordon Craig entre otros.

Una orquesta en la Plaza de Oriente

Entre el 22 de diciembre y el 19 de enero la Plaza de Oriente acoge, con la colaboración de la Fundación La Caixa, Symphony, un espectáculo que gracias a la tecnología VR consigue hacer sentir al público dentro de una orquesta.

Más música puede escucharse dentro del ciclo ‘Madrid suena a Navidad’, que llevará a las parroquias de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Manuel Silvela, 14) y Nuestra Señora de Guadalupe (Puerto Rico, 1) diferentes conciertos de Manuel Lombo, Júlio Resende y Cuca Roseta, y Marina Heredia, entre otros.

Mercadillo de la Plaza Mayor. Foto: Ayuntamiento de Madrid

De mercadillos

Desde finales de noviembre proliferan los mercadillos tradicionales y de artesanía por toda la ciudad. Sin embargo, algo tiene el de la Plaza Mayor que siempre es parada obligada. Este año, con menos puestos y aforo restringido, también puede disfrutarse con seguridad, así como de una vuelta por la Puerta del Sol, epicentro de la ciudad también estas fechas y desde donde, un año más, volverán a sonar las campanadas que despedirán el año.