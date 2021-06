Este verano la costa de Inglaterra revive a golpe de arte

Durante esta primavera y hasta que el otoño esté por extinguirse en la costa sureste de Inglaterra se puede ver el circuito de aire libre Waterfronts, que se presenta como el primer ‘GeoTour de arte del mundo’.

Se trata de explorar siete localidades del litoral marítimo de los condados de Essex, Kent y East Sussex, donde se despliegan esculturas de gran formato inspiradas en el mar, las tradiciones populares y los mitos en torno a la vida junto al mar.

Estatua anti bélica

El punto de partida es en Margaret, en Kent, donde el 1 de mayo se inauguró la obra April is the Cruellest Month (Abril es el mes más cruel), realizada por el artista estadounidense Michael Rakowitz.

Las obras de arte se despliegan en pequeños pueblos costeros del litoral sureste de Inglaterra, que se despliegan a lo largo de 1.400 km

Se trata de una estatua en tamaño natural de un soldado británico como los que participaron de la invasión de Irak en 2002, realizada en hormigón, calcita, tierra y arena, con medallas, relojes, y otros recuerdos incrustados.

‘April is the Cruellest Month’, de Michael Rakowitz. Foto England’s Creative Coast

A diferencia del cercano Memorial del Desastre del Surf-boat, la estatua de Rakowitz no señala al mar sino a la tierra, más exactamente al parlamento de Londres, responsable de la decisión de enviar soldados a derrocar a Saddam Hussein.

Homenaje a la inmigración

También en Margaret pero en el muelle de Gravesand la artista londinense Jasleen Kaur ha creado The first thing I did was kiss the ground (Lo primero que hice fue besar el suelo), un encargo de Cement Fields Gravesend, una escultura a gran escala y una pieza sonora justo al borde del agua.

Se trata de una obra abstracta, con una figura que recuerda al turbante anudado de los sijs y también a las carrozas decorativas ‘Palki’.

La obra de Jasleen Kaur. Foto England’s Creative Coast

Emplazada en un pedestal triangular, es un homenaje a las sucesivas inmigraciones que han dado un perfil cosmopolita a la población del país.

La escultura que escucha

El siguiente punto es Southend-on-Sea, en Essex. El laboratorio artístico Metal y el festival de arte Estuary 21 se han asociado con la artista inglesa Katrina Palmer para crear la escultura Hello, una estructura cóncava de hormigón que funciona como un espejo acústico.

La escultura ‘Hello’ es un guiño a los radares que en ese punto rastreaban el espacio aéreo ante las incursiones aéreas alemanas en la Segunda Guerra

Es un guiño a los radares que en ese punto rastreaban el espacio aéreo ante las incursiones aéreas alemanas en la Segunda Guerra, pero ahora también se ve como un eco sonoro frente a la Unión Europea que Gran Bretaña dejó atrás.

La obra ‘Hello’. Foto England’s Creative Coast

La obra se complementa con la instalación de Retreat, donde en un edificio de ladrillos usado como polvorín propone un viaje de meditación con manuscritos y códigos QR.

El gusano gigante

De la War Pavilion, en Bexhill on Sea, la artista Holly Hendry presenta Invertebrate, una instalación gigante que recorre el exterior de la galería desde el césped del paseo marítimo hasta el tejado.

La obra ‘Invertebrate’. Foto England’s Creative Coast

Se trata de una figura que recuerda a un gusano que entra y sale de diferentes espacios, donde también se pueden ver paredes que parecieran masticadas por la descomunal criatura.

Las falsas defensas costeras

En el mismo pueblo, en la galería Hastings Contemporary se pueden conocer un tipo de acrópodos (bloqueos de defensa del mar) llamadas Seawall.

Las falsas defensas marineras. Foto England’s Creative Coast

Con forma de doble yunque, el artista griego Andreas Angelidakis (que se presenta como “un arquitecto que no construye”) revistió las esculturas con vinilos de alta calidad, que de lejos parece el frío hormigón pero cuando uno se acerca detecta el engaño.

Las estructuras pueden ser puntos de socialización, juegos, o una reflexión sobre los efectos del cambio climático y la alteración humana de los océanos.

Sigue el rastro del arte

En el pueblo de Eastbourne el visitante descubrirá que varias calles tienen dibujadas en tiza fragmentos de una cuerda azul, con nudos y vueltas. Si pudiera volar como un ave descubrirá que es el perfil de una mujer, y al seguirla, descubrirá varias esculturas en las calles.

Las cuerdas de tiza dibujadas en las calles de Eastbourne crean el perfil de una mujer que solo se puede ver desde el aire

Se trata de una obra realizada por la mexicana Mariana Castillo Deball, que bautizó su obra con el kilométrico nombre de ‘Caminando por la ciudad seguí un patrón en el pavimento que se convirtió en la silueta ampliada del perfil de una mujer’.

El geoglifo diseñado por Mariana Castillo. Foto Foto England’s Creative Coast

La obra se relaciona con otra de gran tamaño creada en el cercano paraje de Whitbread Hollow, un geoglifo pintado en tiza que recuerda a una horquilla gigante, referencia de una serie de objetos arqueológicos hallados en la zona, y que dialoga con el cercano Hombre largo de Wilmington, una figura de 69 metros creada en falda de una colina entre los siglos XVI y XVII.

El dios de las dos caras

El último punto es la ciudad portuaria de Folkestone, en Kent. Allí la artista chilena Pilar Quinteros esculpió la Janus Fortress Folkestone, una representación del dios romano Jano.

La obra ‘Janus Fortress’. Foto England’s Creative Coast

Instalada al borde de un acantilado, el dios de las dos cara mira al mismo tiempo a la ciudad y al mar, lo que -según la artista- simboliza “la dualidad de las fronteras”.

Así llega el final de este viaje por la costa inglesa, zonas de fuertes vientos y lluvias caprichosas, donde el verano puede regalar días de temperatura más suave que se puede aprovechar para descubrir estas nuevas obras de arte.