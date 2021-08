Nerja: revive ‘Verano Azul’ en el 40 aniversario de la serie 

Yo he silbado Verano Azul mientras iba por mi pueblo en bici. ¿Y quién no? Aunque estuviera a cientos de kilómetros de Nerja, donde Antonio Mercero rodó la popular serie, y aunque me pillase algo pequeña, la ficción protagonizada por unos chavales en un pueblo de veraneo forma parte de la historia de la televisión en España.

La serie, que también se encargó de retratar el veraneo español de principios de los ochenta, cumple ahora 40 años de su emisión en TVE (sus 19 capítulos se vieron por primera vez entre el 11 de octubre de 1981 y el 14 de febrero de 1982), un momento perfecto para recorrer esta localidad malagueña en la que el verano siempre es azul.

Verano Azul. Foto: TVE | EFE.

Las localizaciones en Nerja de ‘Verano Azul’

En realidad, el rodaje no se realizó solo en Nerja, sino en cuatro localidades: las granadinas Motril y Almuñécar y las malagueñas Vélez-Málaga y Nerja. De hecho, nunca se nombra el nombre del pueblo y, pese a todo, ha sido esta última la que ha quedado asociada para siempre a Verano Azul.

En el punto más oriental de la comarca de la Axarquía, Nerja ha rendido varios tributos a la serie a lo largo de estos años, desde dedicación de una calle a Antonio Ferrandis ‘Chanquete’, al Paseo Marítimo Antonio Mercero o el Parque Verano Azul.

Apartamentos turísticos, restaurantes o agencias de viajes también tomaron nombres y referencias de la popular serie.

Preciosos rincones de Nerja. Foto: Nerja Turismo.

Parque Verano Azul

Puede ser el punto de partida porque en este lugar (Antonio Ferrandis Chanquete, 15) se conserva una réplica del famoso barco de la serie, La Dorada 1 (ya saben, “Del barco del Chanquete, no nos moverán, del barco de Chanquete, no nos moverán…”), al que no se puede acceder pero sí que sí sirve para tomar alguna fotografía.

A su lado, un aparcamiento de autobuses turísticos recuerda, a través de 20 monolitos, los capítulos de la serie (y es que, pese a estar planificados 20 finalmente solo se emitieron 19).

El Balcón de Europa

Con excelentes panorámicas sobre el Mediterráneo, el Balcón de Europa aparecía en muchos de los capítulos de la serie. Lo inauguró el rey Alfonso XII cuando visitó la localidad tras un terremoto ocurrido en 1884. Dicen que él mismo le puso el nombre, cuando se asomó a lo que era un antiguo punto de vigilancia, llamado Paseo de la Batería, y gritó “este es el Balcón de Europa”.

Hoy suele estar poblado de músicos, caricaturistas, malabaristas y vendedores de artesanías y es el lugar perfecto para tomar el pulso al pueblo.

Balcón de Europa. Foto: Manolo Franco | Pixabay.

Cueva de Nerja

En la ficción era la Cueva del Gato Verde donde Pancho se quedó atrapado en uno de sus capítulos.

Ubicada en la carretera de Maro, una pedanía de Nerja, fue descubierta en 1959 y está entre las más espectaculares de España, gracias a sus pinturas rupestres y a las impresionantes estalactitas y estalagmitas que tapizan techos y paredes.

La mejor forma de descubrirlas –al menos en esta ruta tematizada- es de la mano de Miguel Joven, el único de los actores de la serie (hacía de Tito) que era de Nerja y que sigue residiendo en la localidad.

El embajador de esta aventura da la bienvenida a los visitantes, que recorren la cueva en una visita autoguiada –este año por las medidas sanitarias, no se realizan visitas guiadas- donde la voz de Miguel va descubriendo los secretos mejor guardados de la cueva.

Cueva de Nerja. Foto: Turismo de Andalucía.

El recorrido se realiza a oscuras, con la única luz de las linternas frontales que llevan los visitantes, que emulan así la aventura que experimentaron los 5 descubridores de la gruta, José Luis Barbero, Francisco Navas, Miguel y Manuel Muñoz y José Torres, el 12 de enero de 1959.

Cala Chica (la Caleta de Maro)

Era la preferida de Javi, Tito, Quique, Bea, Desi y Piraña para sus chapuzones aunque su nombre real es la Playa de la Caleta.

Está situada en la pedanía de Maro, a unos 4 km de Nerja, bajo los acantilados de la Sierra de Tejeda. De agua tranquila y cristalina, suele estar mucho más tranquila que otros arenales más céntricos de la zona, como Calahonda o la playa del Salón.

La Caleta de Maro o Cala Chica.

La playa de Burriana

Los chavales también se dejaban caer por la playa de Burriana, una de las más grandes (y concurridas) de Nerja, situada al este de la localidad.

La playa ha cambiado mucho desde los ochenta, incorporando un paseo marítimo -el dedicado a Antonio Mercero- salpicado de chiringuitos donde disfrutar de unos buenos espetos o un helado.

Con bandera azul, ofrece todo tipo de servicios como aparcamiento, duchas, socorristas, baños, chiringuitos o hamacas.

Una buena opción para conocer la costa y los acantilados -también presentes en la ficción, como en el capítulo en el que Javi queda atrapado- es realizar un paseo en kayak por el litoral. En unas dos horas y media y con las anécdotas que van explicando los guías, se puede disfrutar de vistas y paisajes solo accesibles desde el agua, así como de la fauna y la flora marinas.

El viaje se puede realizar también barco, saliendo del Puerto Caleta de Velez. El recorrido, de entre 4 y 5 horas, recorre las playas de Nerja hasta la playa de Maro, pasando por los acantilados y cascadas ubicados entre la playa de Burriana y Maro.

En esta última hace una parada para un disfrutar de un baño de unos 20 minutos en el que podréis realizar snorkel y otros 20 minutos de tiempo para disfrutar de nuestras tablas de paddle surf que dispondrás en el barco.