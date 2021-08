La mejor atracción al aire libre de cada provincia española según Google (parte 2)

Aunque nos planteemos las vacaciones como un momento de relax, y ya sea con destino en un lugar desconocido o al que regresamos muchas veces, sin duda a todos nos gusta saber qué es lo que hay que ver, la ruta imprescindible, la mejor playa o el paisaje capaz de dejarte sin aliento.

Es por eso que hay millones de búsquedas en internet y también millones de lecturas de reseñas sobre la Sagrada Familia de Barcelona, el Parque del Retiro de Madrid o la Plaza de España en Sevilla.

En este artículo continuamos con esa misión: saber cuáles son esos lugares imprescindibles de cada provincia pero con una condición: solo lugares al aire libre. Hemos preguntado a Google y esto es lo que miles de usuarios, a través de valoraciones y comentarios, nos han dicho.

León – Cueva de Valporquero

Al norte de la provincia de León, junto al pueblo de Valporquero de Torío, la cueva cuenta con un itinerario visitable de 1.300 metros de longitud y recorre seis salas que van ganando en complejidad y diversidad de formaciones geológicas, desde la sala de las pequeñas maravillas hasta la final de las maravillas.

Parque Nacional de Aigüestortes. Foto: Pixabay.

Lleida – Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Como un pequeño paraíso en la tierra (eso sí, de montaña), el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici aguarda con cumbres que superan los 3.000 metros de altura, ríos, barrancos, cascadas, estanques y praderas, así como una gran diversidad de especies vegetales que conforman un tapiz de mil colores.

Lugo – Playa de las Catedrales

Da igual de qué trate el ranking; la Playa de las Catedrales se las ingenia para aparecer como gran atractivo de Lugo. En el municipio gallego de Ribadeo, es difícil no caer enamorado ante las formaciones de esta playa cantábrica.

Playa de las Catedrales. Foto: Pau Casals | Unsplash.

Madrid – Parque del Retiro

Acaba de ser nombrado, junto al eje Recoletos-El Prado bajo el nombre colectivo de Paisaje de la Luz, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ya antes de recibir este título el madrileño Parque del Retiro era el más visitado y mejor valorado por los usuarios de Google, con una valoración de 4,7 y más de 135.800 reseñas.

Málaga – Caminito del Rey

No sabemos si a pesar del vértigo que supone el paseo –o quizás precisamente por eso- el Caminito del Rey es la atracción al aire libre favorita de los usuarios de Google.

Construido sobre las paredes del desfiladero de los Gaitanes, entre las serranía de Ronda y Antequera en la provincia de Málaga, consta de más de 7,7 km aunque, sin duda, los más famosos son los casi 3 de sus pasarelas que se elevan hasta 105 metros sobre el río en un profundo cañón y entre paredes casi verticales.

Caminito del Rey. Foto: Mateusz Plinta | Unsplash.

Melilla – Melilla La Vieja

Para algunos ‘el pueblo’, para otros ‘la Ciudadela’, Melilla la Vieja comprende el recinto fortificado que comenzó a construirse en el siglo XV sobre la roca que sirvió de asiento a la antigua Rusadir de fenicios y romanos, destruida y vuelta a construir en repetidas ocasiones a lo largo de la historia.

Leer más: Cuatro rutas para descubrir Andalucía en autocaravana

Murcia – Parque Regional de Calblanque

Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila es el nombre completo del que es, para los usuarios de Google, la mejor atracción murciana al aire libre.

Está situado al este de la Sierra minera de Cartagena-La Unión, cerca del Mar Menor y Cabo de Palos, entre los municipios de Cartagena y La Unión, y destaca su importante diversidad biológica y la presencia de numerosas especies endémicas.

Nacedero de Urederra. Foto: Pablo Valerio | Pixabay.

Navarra – Nacedero del Urederra

También conocido como ruta de las cascadas azules, el Nacedero del Urederra es un fantástico paisaje navarro que oculta, entre hayedos y robles, cascadas y pozas de intenso color turquesa.

Una ruta salpicada de pasarelas y puentes de madera y arrullada por el sonido del agua termina en una gran cascada de 100 metros de altura que surge de la roca karstica del macizo de la Sierra de Urbasa-Andía bajo la cima del conocido como Balcón de Pilatos.

Ourense – Termas de Ourense

El espacio termal de Otariz y Burga de Canedo es el más grande de la ciudad, con diferentes instalaciones para el baño que se extienden por el margen derecho del río Miño. Se trata dos conjuntos de piscinas termales con aguas frías y calientes al aire libre situados en una gran área recreativa ajardinada.

Las aguas de la zona son de mineralización débil, hipertermales, alcalinas, fluoradas y silicatadas. Afloran en varios puntos entre las grietas de la roca con temperaturas que rondan los 60º C.

Terma de Outariz. Foto. Turismo de Ourense.

Palencia – Parque Natural de Fuentes Carrionas

El hoy conocido como Parque Natural Montaña Palentina se esconde en uno de los confines más remotos de la provincia de Palencia. No hay que desistir por su aparente inaccebilidad; el premio es una espectacular cadena montañosa de picos y crestas modeladas en piedra caliza, algunas de la cuales sobrepasan los 2.500 m de altura y forman un increíble paisaje de agujas y precipicios.

Allí es posible descubrir, además de las huellas de alguna pareja de osos pardos, el nacimiento de los ríos Carrión -en la laguna de Fuentes Carrionas, que da nombre a toda la comarca- y Pisuerga –que brota en Fuente del Cobre-.

Las Palmas – Parque Nacional de Timanfaya

En la isla de Lanzarote espera la atracción al aire libre más valorada (4,7 sobre 5) por los usuarios de Google en la provincia de Las Palmas: se trata del Parque Nacional de Timanfaya, un paisaje formado a partir de erupciones volcánicas sucedidas entre 1720 y 1736, y en 1824 que ha generado un paisaje lugar, sin vegetación, de extrema rugosidad pero que dibuja, con su variedad cromática, las siluetas de los volcanes y la abrupta costa, un paisaje extraordinariamente bello.

Timanfaya. Foto: Thibault Mokuenko | Unsplash.

Pontevedra – Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia

Las más conocidas son las Islas Cies, que alberga algunas de las mejores playas de Galicia, como la de Rodas, con sus aguas cristalinas, su arena fina y dorada y su forma de media luna protegida por un bosquecillo de pinos.

Sin embargo, el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas -entre las provincias de Pontevedra y A Coruña, alberga también rincones mágicos en las islas Ons, Sálvora y Cortegada.

La Rioja – Sierra Cebollera

Empatados con 4,7 entre las atracciones al aire libre encontramos en La Rioja la archifamosa Calle Laurel, sin duda una de las mejores de España para practicar el noble arte de tapear –todos los detalles en este artículo- y la Sierra Cebollera, el único espacio natural riojano con distinción de parque natural y ubicado en la vertiente norte de las montañas del Sistema Ibérico.

Islas Cíes. Foto: Isabel Piñeiro | Unsplash.

Salamanca – Plaza Mayor

Y del entorno natural al urbano nos detenemos en la Playa Mayor de Salamanca, centro de la vida social de la ciudad y hermosísimo espacio de estilo de barroco con diseño del arquitecto Alberto Churriguera. Hoy, despojado de añadidos como jardines o un quiosco de música, luce totalmente diáfana y, como decía Unamuno, “Es un cuadrilátero. Irregular, pero asombrosamente armónico”.

Segovia – Acueducto de Segovia

Con 65.658 reseñas en Google y una valoración de 4,8, queda claro que no hay que perderse el Acueducto de Segovia. No deja de resultar asombroso pasear bajo los arcos de esta construcción, levantada a principios del siglo II d. C., que sigue cruzando, tan esbelta y orgullosa, la plaza del Azoguejo.

Acueducto de Segovia. Foto: Maria Bobrova | Unsplash.

Sevilla – Plaza de España

En el parque de María Luisa, un refugio del abrasador sol veraniego en Sevilla, nos espera la Plaza de España, un conjunto arquitectónico proyectado por el arquitecto Aníbal González y construido entre 1914 y 1929 como parte de obras de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Soria – Ermita de San Estuario

En el Parque temático Mudéjar de Olmedo existe una maqueta a escala de este edificio, uno de los lugares más bellos de la provincia de Soria aunque, si hay posibilidad, merece la pena ver en persona la Ermita del Estuario.

Construida sobre grutas naturales y colgada sobre un roquedal, la actual ermita procede del año 1704, aunque hay constancia de un oratorio en el lugar desde el 1148.

Ermita del Estuario. Foto: Turismo de Soria.

Tarragona – Pont del Diable

Aunque su nombre real es acueducto de les Ferreres, el Puente del Diablo como también se conoce es una arquería romana que forma parte del acueducto que suministraba agua desde el río Francolí a la ciudad de Tarraco, desde una distancia de 25 km. Se conserva en un extraordinario estado.

San Cruz de Tenerife – Pico del Teide

Aunque lo hayas visto mil veces en imágenes, es imposible olvidar la sensación que produce contemplar el mar de nubes a tus pies cuando asciendes al Pico del Teide, el más alto del país, con una altura de 3.715 metros (y el tercer mayor volcán de la Tierra desde su base en el lecho oceánico, con 7.500 metros).

El Teide. Foto: Hert Niks | Unsplash.

Teruel – Dinópolis

Los dinosaurios nunca pasan de moda. Si no, que se lo digan a Dinópolis, el parque cultural, científico y de ocio dedicado a la paleontología y al mundo de los dinosaurios y favorito de los usuarios de Google en la provincia de Teruel.

Leer más: Siete rutas para conocer un Toledo diferente

Toledo – Puente de San Martín

Los usuarios destacan las maravillosas vistas de la ciudad desde el puente de San Martín, una construcción medieval sobre el río Tajo situado en la zona oeste de la ciudad. De arquitectura militar, sus cinco arcos apuntados se rematan con dos torreones. Desde este punto se accede también a la tirolina de Toledo que permite sobrevolar el Tajo y que es una de las más grandes de Europa en un entorno urbano.

Puente de San Martín, Toledo. Foto: Jacqueline Macou | Pixabay.

Valencia – Bioparc Valencia

La atracción mejor puntuada al aire libre en Valencia es Bioparc, un parque zoológico inaugurado en 2008 y especializado en la fauna africana, que representa a través de cuatro biomas o entornos: sabana seca, sabana húmeda, bosques del África ecuatorial y Madagascar. Los usuarios destacan su diseño que oculta las barreras entre el público y los animales, lo que da la sensación de adentrarse en el hábitat natural.

Valladolid – Canal de Castilla

Aunque recorre parte de las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid, el Canal de Castilla es el lugar más valorado en esta última provincia por los usuarios de Google. Construido para facilitar el transporte de trigo de Castilla hacia los puertos del norte para así llegar a otros mercados, quedó obsoleto tras la llegada del ferrocarril. Hoy es el único canal navegable de España, como te contamos aquí.

Canal de Castilla. Foto: Javier Mirapeidro | Pixabay.

Vizcaya – Reserva de la Biosfera de Urdaibai

La desembocadura del rio Oka, que nace en el monte Oiz y se transforma en ría al llegar a Mundaka, ha creado unas espectaculares marismas de 220 km2 llenas de vida y declaradas como Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1984.

Zamora – Lago de Sanabria

Al noroeste de la provincia de Zamora, en las estribaciones de las sierras Segundera y Cabrera se encuentra este tesoro conocido como Parque Natural Lago de Sanabria. De origen glaciar, las largas lenguas de hielo encajadas entre montañas dieron lugar a amplios valles de circos glaciares, morreras, lagunas y el famoso Lago de Sanabria.

Lago de Sanabria, Zamora. Foto: Getty Images.

Zaragoza – Monasterio de Piedra

Casi empatada con el Parque Grande José Antonio Labordeta pero con más opiniones, el lugar imprescindible de la provincia de Zaragoza es el Monasterio de Piedra.

Ubicado en un antiguo monasterio cisterciense en Nuévalos (Calatayud), fue fundado en 1194 junto al río Piedra. Abandonado en 1835 tras la desamortización de Mendizábal, fue reconvertido en establecimiento turístico y es Monumento Nacional desde 1983.