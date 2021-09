7 islas de Europa para un viaje de ensueño

Las islas son un destino turístico muy recurrente en verano, pero la realidad, es que también se pueden visitar en otras épocas del año y huir de las aglomeraciones.

El norte de Europa no parece un lugar atractivo que visitar cuando se busca playa y paisajes caribeños, pero lo cierto es, que esconden grandes posibilidades con paisajes inigualables tanto en invierno, como en verano.

Y si eres fiel defensor de que en verano hay que pasar calor, entonces podrás inclinarte por las opciones de Croacia, Grecia o Italia.

Leer más: Diez islas remotas para alejarse del mundo

A continuación puedes leer una recopilación de las siete islas de Europa que no puedes perderte.

Isla de St. Agnes, Inglaterra

St. Agnes (o Santa Inés) pertenece a las islas de Scilly (Islas Sorlingas en español), en Inglaterra.

Si eres un fan de Harry Potter, se gustará saber que pertenecen al condado de Cornualles, sí como los duendecillos de Cornualles de la segunda película.

Isla de St Agnes. Foto Adam Timworth | Flickr

Es lo más parecido al Caribe que te puedes encontrar por tierras británicas. Desde la isla de St. Mary puedes ir en ferry hasta St. Agnes.

No te limites a disfrutar de sus playas, enamórate del paisaje y visita su faro.

Isla Hvar, Croacia

Se la conoce como la joya del mar Adriático. Ha sido seleccionada en varias ocasiones por las revistas más relevantes de viajes como uno de los mejores destinos.

Isla de Hvar. Foto Alchen_x | Flickr

Croacia es conocida mundialmente por su costa, pero quizás no tiene tanta popularidad como otros destinos europeos.

Hvar es famosa por sus campos de lavanda, planta de la que sacan unos aceites esenciales

La isla de Hvar te ofrece playas de arena blanca y bosques únicos. En el blog de viajes Un mapa en los pies explican que la isla es famosa por sus campos de lavanda, planta de la que sacan unos aceites esenciales y otros productos típicos que se pueden comprar en cualquier tienda de la isla.

Y sí, si te gusta la fiesta, este es el destino correcto.

Isla Flores, Portugal

Isla Flores es una isla que forma parte del archipiélago de las Azores, en Portugal. Su nombre proviene de la gran cantidad de hortensias que decoran la isla y que le dan color a su paisaje característico.

Isla de Flores. Foto Pedro | Flickr

Otro de los puntos fuertes de la isla son sus cascadas y lagos, como los que puedes ver en la fotografía de arriba. Y además, en el blog de viajes de Carrefour, aseguran que si te gusta comer bien, aquí el marisco y el pescado son extraordinarios.

Isla Paxos, Grecia

Si te gusta la mitología griega esta isla te envolverá. La isla de Paxos se encuentra al sur de la isla de Corfú y es una de las islas más pequeñas y bonitas del mar Jónico.

Leer más: Siete islas de Croacia para perderse esta Semana Santa

Según la mitología, Paxos, así como todas las pequeñas islas a su alrededor, se crearon cuando Poseidón, dios del mar y de los terremotos, cortó con su tridente un pequeño pedazo de tierra de Corfú para crear un lugar acogedor y confortable para él y para su amada Anfitrite.

Isla de Paxos. Foto Squid Ink | Flickr

Te encantará perderte por sus calles llenas de encanto, sus playas de ensueño o sus pequeños islotes y su paisaje boscoso.

Isla Skye, Escocia

Gran parte de la magia de Escocia se esconde en la isla de Skye. Es una isla llena de paisajes verdes, acantilados impresionantes y montañas que envuelven y recogen el paisaje.

Si vas en invierno además de la impresionante vegetación podrás ver las montañas nevadas, incluso algunos lagos congelados.

Isla de Skye. Foto George Bannister-Unsplash

La recomendación de Business Insider España es la visita obligada al faro Neist Point y a The Old Man of Storr.

Isla de Capri, Italia

Italia es un destino muy turístico, pero Capri ha sido siempre sinónimo de lujo y exclusividad.

Capri es una ciudad llena de historia, donde podrás visitar diferentes iglesias y disfrutar de su paisaje mediterráneo

Isla de Capri. Foto Letizia Agosta-Unsplash

Lo cierto es que pese a esa fama, Capri es una ciudad llena de historia, donde podrás visitar diferentes iglesias, disfrutar de su paisaje mediterráneo, y por supuesto, sumergirte en sus playas paradisiacas.

Isla Bornholm, Dinamarca

Es una isla danesa con muchos encantos para visitar, como Hammershus el castillo más al norte de toda Europa.

Isla de Bornholm. Foto Rick Segal | Flickr

En El País, destacan que si por algo destaca Bornholm es por su naturaleza cambiante. Puedes encontrar playas de arena fina y blanca, pero también bosques de enorme densidad y unas montañas impactantes.

Es perfecta para personas que disfrutan de planes en la naturaleza.

Noticia original de Business Insider. Autora: Irina Pérez