Por qué Canarias encabeza el top de destinos para los ‘remote workers’

Si algo nos permitió la pandemia es romper la barrera que limitaba el teletrabajo. Aunque a la fuerza, muchos descubrimos que sí es posible trabajar desde cualquier lugar y ser tanto o más productivos que entre las paredes de la oficina tradicional. Así, lo que fue una grave crisis ha devenido en una oportunidad, la de poder escoger un paraíso en el que aunar trabajo y placer. Y las Islas Canarias se sitúan en el top de los destinos más deseados.

Mucho antes de que existieran las tribus de los nómadas digitales y los remote workers, personalidades de todo tipo hicieron de Canarias su base de operaciones durante diferentes periodos. Por poner solo un ejemplo, Agatha Christie, alojada en el legendario hotel Metropol de Las Palmas de Gran Canaria en los años 20 y 30 del siglo pasado donde escribía sus libros mientras disfrutaba del clima y la cercanía del mar.

Islas Canarias, paraíso para ‘remote workers’

Un siglo más tarde, la pandemia ha acelerado al menos 10 años la generalización de una fórmula que Jack Nilles acuñó en 1973 (telecommuting) y que apuesta por “llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo”.

Este punto de vista es el que comparten ahora los remote workers, un perfil en pleno auge tras el impacto de la COVID-19. Y es que consultoras como McKinsey estiman que más del 20% de la fuerza laboral de los países desarrollados podrá seguir trabajando desde su casa entre tres y cinco días por semana, casi el cuádruple que antes de la pandemia.

Una realidad en compañías como Facebook, Twitter o Microsoft, que permitirán a sus empleados cumplir con sus objetivos laborales desde cualquier lugar del mundo. Indefinidamente si así lo desean.

Y, según los datos, lo desean. Si hace solo un año, el porcentaje de las personas que se habían planteado teletrabajar era de un 30%, este interés llega ahora al 65%.

En España, Islas Canarias lidera esta tendencia y espera alcanzar la cifra de 30.000 teletrabajadores en 5 años.

Además de contar con el clima y las infraestructuras idóneas, el archipiélago puso en marcha en 2020 un plan dotado de 500.000 euros para atraer profesionales que quieran desarrollar su trabajo a distancia. El resultado no se ha hecho esperar: la llegada de este tipo de viajeros se ha incrementado en un 10% mensual desde entonces, según sus datos.

Como mínimo, estiman en 8.000 los remote workers provenientes de países como Alemania, Francia, Reino Unido y, cada vez más, Estados Unidos y picos de hasta 4.000 personas registradas teletrabajando en un solo día.

Canarias es un hub tecnológico que ocupa los primeros puestos entre los destinos preferidos por los remote workers. Foto: Turismo Islas Canarias.

La Nomad List – Best places to live for a Digital Nomad (la principal referencia para los teletrabajadores) refrenda su posición situando regularmente en el top ten de mejores destinos tanto a Las Palmas de Gran Canaria como a Santa Cruz de Tenerife.

La oficina con el mejor clima del mundo

Con estas perspectivas, el archipiélago redobló su apuesta por la categoría de teletrabajadores lanzando en mayo una nueva campaña: ‘El mejor clima del mundo busca remote worker’, un concurso por el que se buscaba un teletrabajador que desarrollase su proyecto desde las Islas con los gastos de desplazamiento, espacios de coliving, coworking y actividades complementarias pagados durante un periodo máximo de seis meses.

El concepto de comunicación no era casual: las características naturales que poseen las Islas Canarias convierten al Archipiélago en la oficina con el mejor clima del mundo, una ventaja comparativa muy apreciada por muchos profesionales.

«Si le ofrecen poder surfear antes de sentarse delante del ordenador o disfrutar de una excelente vista del mar, el talento elegirá la opción que le permita disfrutar del estilo de vida que sueña» Carlos González

Así, según el profesor ESIC Business School y socio fundador de la consultoría empathic warriors, “En esta guerra por captar el talento propio de sectores como el tecnológico, la investigación o la consultoría las personas que queremos atraer a nuestro proyecto no buscan simplemente un salario. Realmente buscan empresas que les permitan vivir de una determinada forma, poder disfrutar de calidad de vida. Es decir, no atascos, no contaminación, sí naturaleza, sí salud…”

Luz Rello de Change Dyslexia. Foto: Turismo Islas Canarias.

En este sentido, añade, “El talento puede elegir con quién trabajar y elige a quien le ofrece una propuesta de valor más atractiva. Eso incluye salario, liderazgo, cultura de empresa y flexibilidad laboral. Si le ofrecen poder surfear antes de sentarse delante del ordenador o disfrutar de una excelente vista del mar elegirá la opción que le permita disfrutar del estilo de vida que sueña”.

Hub atlántico en plena naturaleza

La condición de Islas Canarias como hub atlántico de altísima conectividad –mejor banda ancha que la media europea-, las infraestructuras tecnológicas y un ecosistema remote worker cada vez más potente, su calidad de vida, su buen clima durante todo el año, la extraordinaria naturaleza y diversidad de paisajes, el elevado número de conexiones con otros países, la seguridad del destino y sus ciudades y pueblos con ambiente vibrante, además de la compatibilidad horaria laboral con América, Europa y buena parte del mundo, son otras de sus ventajas.

Lo prueban distintas iniciativas, como la reciente visita de la comunidad de mujeres líderes de startups, Female Startup Leaders, que eligió las Islas Canarias para teletrabajar y experimentar las ventajas del ecosistema digital del archipiélago.

Silvia Rivela de Cohesionist, durante su estancia en Canarias.

Entre el 25 y el 31 de octubre, un total de siete mujeres CEOs de startups procedentes de distintas ciudades de España establecieron su base de operaciones en Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de crear sinergias y compartir experiencias y proyectos al tiempo que validaban las ventajas de las Islas Canarias para el trabajo deslocalizado de profesionales de todos los mercados

Luz Rello de Change Dyslexia, Andrea Barber de RatedPower, Muriel Bourgeois de MiCuento, Claudia de la Riva de Nannyfy, Laura Lozano de Chargy, Esther Molina de WILDCom y Silvia Rivela de Cohesionist fueron las participantes en este encuentro, que vuelve a situar al archipiélago a la cabeza de los mejores destinos para remote workers.