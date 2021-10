El festival de luz de Ibiza enciende Dalt Vila

Todo está listo en Dalt Vila, la ciudad amurallada de Ibiza, para celebrar la quinta edición de Ibiza Light Festival. Cuando el sol se ponga el próximo viernes 22 de octubre, este lugar, ya de por sí mágico se convertirá en un asombroso espectáculo lumínico gracias a esta cita que aúna arte, cultura y tecnología.

Dalt Vila, que no por nada fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, será el escenario de una edición que lleva por título Inside Out y que se volcará en las nuevas tecnologías y el uso experimental de la luz a través de 12 instalaciones site-specific de gran formato y técnicas híbridas.

Colectivos y artistas locales, junto a invitados procedentes de otros lugares de España firman estas grandes obras de arte efímero que iluminará Dalt Vila.

Arte conectado a la luz

El objetivo del festival, explican sus responsables “es situar Ibiza en el mapa de las nuevas formas de arte conectadas con la luz y la tecnología, dar visibilidad a todo el talento con el que cuenta Ibiza y establecer un intercambio de ideas continuo entre los creadores afincados en la isla y el exterior”.

Sobre un total de 4.500 metros cuadrados de superficie que incluyen fachadas de edificios y monumentos emblemáticos, se desplegarán 12 instalaciones que hacen arte de la luz

Y todo mientras se pone en valor, desde una aproximación tecnológica, el patrimonio cultural y arquitectónico de Ibiza.

Foto: Ibiza Light Festival.

Una galería bajo las estrellas

Para disfrutar de esta sorprendente exposición que arrancará a las 20.00 horas el viernes se han organizado recorridos, de una hora de duración, que parten de la Plaza de España (junto al antiguo ayuntamiento de Ibiza), y recorren el frontal marítimo de la ciudad amurallada en su extremo oeste para concluir en el baluarte de Santa Lucía y sus vistas panorámicas al mar.

Sobre un total de 4.500 metros cuadrados de superficie que incluyen fachadas de edificios y monumentos emblemático, se desplegarán las 12 instalaciones seleccionadas en la quinta edición del festival.

Las obras están firmadas por artistas y colectivos como Rebeca Sánchez y Miquel Clot, del multipremiado estudio Ledscontrol, con la pieza Temazcal Virtual Tecnológico.

Las visitas son gratuitas pero es necesario reservar. Foto: Ibiza Light Festival.

Jardín del Edén, de Pedro Comesaña; Lone Star, de Hypnótica; Nauscopia, de Jordi 8lasco – El Imaginario; When were young, de Acrobati-K; Estrobe Experience, de Victor Vitorino; Cubes Mapping, de Improbable Films; TriptaDreams on the Ceilling, de MadVisuals_Team; Tanhausser, de PiroLaser FX; Dimension, de Ataraxia; y Arcos LED, del propio Ibiza Light Festival son las obras que forman parte de esta edición.

El acceso es totalmente gratuito pero se requiere reserva previa de las entradas (ya disponibles) a través de la web.

El festival regresa este 2021 en formato live e incorpora un programa de workshops a cargo de expertos en iluminación, creatividad multimedia y marcas tecnológicas punteras

Para ofrecer una experiencia totalmente segura se han establecido dos franjas horarias: de 20.00 a 22.00 horas y de 22.00 horas a medianoche.

La mágica Dalt Vila es el escenario de la quinta edición del festival.

Expertos en arte lumínico

Además, el festival incorpora por primera vez en esta edición un apartado de workshops impartido por expertos en iluminación y creatividad multimedia y marcas tecnológicas punteras que complementan este evento, convertido ya en la cita cultural por excelencia del otoño pitiuso y uno de los festivales más innovadores de su tipo en España.

Organizado por el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell Insular de Ibiza con producción a cargo de Improbable Films, 3DLight y la Asociación de Artistas y Empresas Audiovisuales de Ibiza, Ibiza Light Festival mantiene su compromiso con el medio ambiente y la reducción de la huella de carbono mediante la utilización de material técnico de bajo consumo.