Harry Potter cumple 20 años: viajamos a los escenarios más icónicos de la saga

Aunque el primer libro se publicó en 1997 y alcanzó rápidamente un gran éxito comercial, fue a partir del estreno de primera película de la saga, La piedra filosofal, cuando Harry Potter se convirtió en un auténtico fenómeno de masas hechizando a medio planeta. Este 12 de noviembre se cumplen 20 años de la llegada al cine del niño mago más famoso del mundo y lo estrenamos viajando a algunos de los lugares icónicos de la saga.

El andén 9 3⁄4 de King’s Cross, el viaducto de Glenfinnan, el Callejón Diagon o el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, pero también la cafetería The Elephant House en Edimburgo donde J. K. Rowling escribió el primer libro son algunos de los lugares en los que podemos rememorar las aventuras de Harry Potter y sus amigos a través de este recorrido que propone Google Earth y que permite descubrir los lugares reales en los que se inspiran así como anécdotas y curiosidades.

20 años de Harry Potter en pantalla grande

Su autora, la primera escritora de la historia en alcanzar los 1.000 millones de dólares en concepto de ganancias por este trabajo, tardó seis años en escribir el primer tomo que, una vez terminado, fue rechazado por varias editoriales (12 nada menos).

Harry Potter y la piedra filosofal desató el fenómeno del joven mago.

Por fin la británica Bloomsbury se decidió a publicarla el 26 de junio de 1997. El resto ya es historia. Y es que, aunque exista (¿en serio?) quien no haya leído un solo libro ni visto una sola película, es imposible no conocer el nombre o las aventuras de Harry Potter y sus amigos enfrentados al malvado Voldemort, perdón, ‘el que no debe ser nombrado’.

En 1999 Rowling vendió los derechos de sus cuatro primeras entregas a Warner Bros., que confió en el director Chris Columbus (Solo en casa, Mrs. Doubtfire) para el universo mágico a la gran pantalla, para lo que contó con Daniel Radcliffe, de solo once años, como Harry Potter, al que acompañaron Emma Watson como Hermione Granger, Rupert Grint en la piel de Ron Weasley y Tom Felton en el papel de Draco Malfoy.

Cualquier viaje al mundo mágico de Harry Potter comienza en andén 9 y tres cuartos de la estación de King’s Cross de donde parte el Expreso de Hogwarts

Viaje al mundo mágico de Harry Potter

Muggles y potterhead, ajenos al mundo mágico y acérrimos de la saga, podemos revivir las aventuras de Harry Potter no solo con la reposición en cines de la cinta con motivo de este 20 aniversario, sino también viajando con Google Earth por algunos de los escenarios más característicos.

Andén del Expreso de Hogwarts. Foto: Emrecan Arik | Unsplash.

Un viaje que, como no puede ser de otra manera, arranca en estación londinense de King’s Cross donde Harry Potter y el resto de estudiantes de Hogwarts deben tomar el Expreso que les conduce a la escuela. El ferrocarril, eso sí, parte del andén 9 3⁄4, cuya ubicación exacta se recuerda con un carrito de equipaje incrustado en la pared.

Para llegar al colegio el tren atravesaba espectaculares paisajes, como el Viaducto de Glenfinnan, que en realidad se encuentra en Escocia. La curva, con sus 21 arcos, es inconfundible cuando el Expreso de Hogwarts recorre sus vías.

Viaducto de Glenfinnan. Foto: Bryan Walker | Unsplash.

De compras en el Callejón Diagon

La ‘vuelta al cole’ también se daba entre los magos: antes de comenzar el curso había que pasar por el Callejón Diagon para hacerse con los materiales necesarios que, para los niños magos, incluyen desde calderos a plumas pasando por varitas mágicas.

El Callejón Diagon es en realidad el histórico mercado victoriano de Leadenhall que se ubica en el corazón de Londres.

Mercado de Leadenhall,en Londres. Foto: Pixabay.

El Castillo de Hogwards

La silueta más característica de las primeras películas es, sin duda, la del Colegio de Hogwarts. En realidad se trata del castillo de Alnwick que se ubica al norte de Inglaterra y que es propiedad de una familia que reside habitualmente en él. También ofrecen visitas guiadas y se organizan actos inspirados en el universo Harry Potter como, por ejemplo, las clases para volar con escoba.

El colegio de Hogwarts se recreó en el castillo de Alnwick, al norte de Inglaterra. Foto: VisitBritain.

El majestuoso comedor del castillo donde se celebran fantásticos banquetes (y se da alguna que otra mala noticia) se inspiró por su parte en el majestuoso salón renacentista del colegio universitario Christ Church, en Óxford.

El comedor de Hogwarts se inspiró en el colegio universitario Christ Church en Óxford. Foto: VisitBritain.

Puente del Milenio

Si fuera por las películas de Harry Potter ya no podríamos cruzar más el Puente del Milenio que conecta peatonalmente la Catedral de San Pablo con la Tate Modern y el teatro The Globe cruzando el Támesis.

El puente aparecía en la película Harry Potter y el misterio del príncipe y era destruido por un ataque de mortífagos.

Puente del Milenio en Londres. Foto: Chris | Unsplash.

The Elephant House

Aunque circulan muchos mitos asociados a J.K. Rowling y la escritura de sus novelas –muchos desmentidos por ella misma– sí que es cierto que el primer libro lo ideó en la cafetería The Elephant House de Edimburgo mientras tomaba café y tarta.

The Elephant House en Edimburgo. Foto: Toa Heftiba | Unsplash.

El mundo mágico en la realidad

A falta de poder estudiar en Hogwarts, la manera que tenemos de adentrarnos en el fantástico mundo de Harry Potter es visitando The Wizarding World of Harry Potter, un parque temático situado en Orlando (Florida).

Si nos va mejor Londres, entonces tendremos que dirigirnos a Warner Bros. Studio Tour y recorrer los decorados de la películas, observar atrezzo original y pasear por las calles adoquinadas del Callejón Diagon.

También en Londres se puede recrear la experiencia en el teatro victoriano Palace Theatre del barrio del West End. Allí se representa la obra Harry Potter y el legado maldito que ha batido récords de premios.

The Wizarding World of Harry Potter. Foto: Aditya Vyas | Unsplash.

Los borradores originales de J. K. Rowling, pero también los dibujos de Jim Kay y diferentes objetos mágicos debemos visitar la Biblioteca Británica donde en octubre de 2017 se llevó a cabo la gran exposición Harry Potter: A History of Magic.