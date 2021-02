Estas son las diez mejores playas del mundo en 2021 (y solo hay una en Europa)

Nos dicen que (aún) no es el momento de pensar en grandes viajes pero no nos lo ponen fácil. A las esperanzas generadas por la vacuna se unen el aumento de las temperaturas y las horas de sol, la cercanía de las vacaciones de semana santa… y el ranking de las mejores playas de mundo, que sitúa a miles de kilómetros los arenales más paradisíacos del planeta.

Será el encierro, serán las ganas, pero cuesta poco visualizarse en una de estas magníficas playas escogidas mediante votación por los usuarios de Tripadvisor en la novena edición de su Travelers ‘Choice Best of the Best. Y aunque un poquito dolidos -ninguna playa española aparece en el top10 y solo hay dos en el top 20, las de Cofete (11ª) y La Concha (16ª)- aprovechamos para recorrer, aunque sea desde el sofá, los lugares más increíbles donde relajarse junto al mar.

10. Baía dos Golfinhos – Praia da Pipa, Brasil

En el estado de Rio Grande do Norte, al noreste de Brasil, la Baía dos Golfinhos revela en su propio nombre su principal atractivo, que no es otro que los delfines que llegan a su playa en busca de peces, por lo que es fácil encontrarse nadando a poca distancia de alguno de estos fantásticos animales.

Baía dos Golfinhos. Foto: Turismo de Pipa.

De aguas templadas y limpias, sus aproximadamente 800 metros de extensión están protegidos por grandes acantilados con alturas de 20 a 30 metros y solo es accesible caminando (desde la Playa del Centro o la Playa de Madeiro) y además condicionado por las mareas, lo que ha logrado preservar su belleza natural.

9. Playa Ka’anapali – Hawai, Estados Unidos

Al noroeste de la isla de Maui, a aproximadamente 50 minutos del Aeropuerto de Kahului, se abre una vasta extensión de 4,8 km de playas de arena blanca y aguas cristalinas que fue, de hecho, el primer complejo turístico planificado de Hawái.

Se dice que, en la antigüedad, era el lugar escogido por los reyes hawaianos para descansar y hoy está rodeado de exclusivos hoteles, tiendas y restaurantes de lujo, así como todo tipo de propuestas de actividades acuáticas y deportivas.

Playa Ka’anapali. Foto: Andrew Bain | Unsplash.

8. Spiaggia dei Conigli – Lampedusa, Italia

El único arenal europeo que se cuela en el ranking está al sur de Sicilia, en la isla de Lampedusa, y también tiene nombre de animal, en este caso conejos. Se trata de una preciosa playa virgen con aguas cristalinas y fondos turquesas que invitan a darse un baño, hacer snorkel o quedarse a vivir.

Es solo accesible en barco, lo que ha permitido que se conserve prácticamente salvaje.

Spiaggia dei conigli, en Lampedusa. Foto: Wikimedia Commons.

7. Playa del Águila, Aruba

En una de las perlas del Caribe, Aruba, se ubica la séptima mejor playa del mundo para 2021. Se trata de Eagle Beach, Playa del Águila, de finísima arena blanca y agua calmada y transparente como una enorme piscina natural. Más que águilas, y pese a que le dan nombre, es fácil ver loros y, sobre todo, miles de peces multicolor.

Eagle Beach, Aruba. Foto: Gregory Wangsadikrama | Unsplash.

6. Bahía Turquesa – Exmouth, Australia

En Australia, que cuela dos playas en el top10, se encuentra Bahía Turquesa, ubicada en el Parque Nacional Cape Range, cerca de la ciudad de Exmouth. Seguramente uno de esos lugares que hay que visitar al menos una vez en la vida, salvaje, de aguas poco profundas y de intenso color turquesa como indica su nombre, es perfecta para hacer snorkel, gracias a su proximidad a la barrera del arrecife de Nignalooo (está a unos 100 m) por lo que es fácil ver peces tropicales y corales en sus espectaculares fondos.

Turquoise Bay, Exmouth, Australia. Foto: Chris Galbraith | Unsplash.

5. Saint Pete Beach – Florida, Estados Unidos

La quinta mejor playa del mundo y primera de los EE UU en este ranking se localiza en la costa oeste de Florida, en una isla barrera próxima a la ciudad de St. Petersburg. Se jacta de tener 361 días de sol al año, una de las más hermosas puestas de sol del mundo frente al mar así como aguas cálidas y una nutrida oferta de actividades acuáticas, como parapente, paddle surf, windsurf y kiteboard.

Saint Pete Beach, Florida. Foto: Tripadvisor.

4. Grace Bay Beach – Providenciales, Islas Turcas y Caicos

Al noroeste de la isla de Providenciales (o Provo), esta playa virgen es posiblemente el icono de las Islas Turcas y Caicos, un territorio británico de ultramar al sureste de las Bahamas. Grace Bay es una impresionante extensión de suave arena blanca y aguas increíblemente turquesas. No hay rocas, no hay algas, no hay contaminación. Incluida en el Parque Nacional Princess Alexandra, cuenta con unos 4,8 km de extensión y ausencia de cualquier tipo de masificación.

Grace Bay Beach, Providenciales. Foto: Keaton Nye | Unsplash.

3. Baía do Sancho – Fernando de Noronha, Brasil

La playa más bonita del mundo de este ranking el pasado año cae en esta edición a la tercera posición pero no pierde ni un ápice de su belleza. A 545 km de Recife, en el estado de Pernambuco, Baia do Sancho está aislada, tiene una arena dorada y finísima y se enmarca entre aguas de color esmeralda y una espesa vegetación que, de hecho, está protegida, ya que se inserta en el Parque Nacional Marino de Fernando de Noronha y cuenta con un singular ecosistema.

Entre abril y junio, en época de lluvias, la playa ofrece además una hermosa sorpresa: dos cascadas que fluyen como cortinas de agua y que justifican por sí mismas el difícil acceso a través de tres tramos de empinadas escaleras.

Baía do Sancho, Fernando de Noronha. Foto: Flickr.

2. Cayo Santa María, Cuba

El paraíso en clave cubana tiene nombre y es Cayo Santa María. En el archipiélago de las Cayerías del Norte, es el último de los cayos a los que se accede a través de el Pedraplén, una asombrosa carretera de alrededor de 50 km flanqueada de flamencos y otros animales que conduce a algunas de las playas más hermosas del país y del mundo.

Ya en Cayo Santa María existen varias increíbles playas como las de Perla Blanca, Las Terrazas y, quizás la mejor, Las Gaviotas, que no solo es salvaje y bellísima, sino que cuenta con unas pintorescas cabañas perfectas para guardar las cosas y protegerse del sol.

Cayo Santa María. Foto: Tripadvisor.

1. Playa de Whitehaven – Isla Whitsunday, Australia

Y la reina de las playas en 2021 es Whitehaven. En la remota Australia, dentro de la Gran Barrera de Coral, el arenal es solo accesible en bote, hidroavión o helicóptero, lo que ha permitido mantener este auténtico paraíso. En la isla de Whitsunday, su mayor tesoro es su arena blanquísima, compuesta hasta en un 98% de sílice, responsable de que no retenga el calor y de su consistencia de textura semejante al talco.

Sus siete km corren en paralelo a las aguas transparentes entre dunas y fondos que dan lugar a arroyos y tonalidades de azul que forman una paleta de increíble belleza.