Arabia Saudí diseña el primer parque de atracciones sobre una plataforma petrolífera

Si la vida te da limones, haz limonada y, si te da petróleo, no te limites solo a extraerlo. Incluso una antigua plataforma petrolífera puede tener otra vida, ahora como parque de atracciones para amantes de las emociones fuertes y la diversión extrema.

Es, al menos, la última iniciativa de Arabia Saudí que, mientras vuelve la vista al turismo para reducir su dependencia del petróleo con megaproyectos como The Red Sea Project, un enorme resort en el Mar Rojo, y The Journey Through Time, un complejo turístico en el yacimiento arqueológico Al Ula, ha presentado su última iniciativa: un parque de atracciones que se despliega sobre una plataforma petrolífera.

The Rig es el nombre de esa iniciativa, impulsada por el fondo soberano Fondo de Inversión Pública (PIF, por sus siglas en inglés) y que estará ubicado en el Golfo Pérsico.

En sus 150.000 metros cuadrados, este enorme parque temático alojará 3 hoteles con 800 habitaciones, 11 restaurantes y todo tipo de atracciones, que van desde norias a montañas rusas, una pista de karts, toboganes gigantes y piscinas de olas.

Según se puede ver en el vídeo de presentación, las emociones fuertes serán las protagonistas de la oferta de este espacio, que se reparte en varias plataformas conectadas, donde se podrá practicar desde puenting a paracaidismo, pasando por rapidísimas tirolinas.

También se ofrecerán actividades y deportes acuáticos, como buceo, motos de agua e inmersiones en submarino, así como amarres para hasta 50 yates y varios helipuertos.

Se trata, explica el PIF en un comunicado, de una “atracción turística única”, con la que el país espera atraer a turistas de todo el mundo, pero también residente en los países de la región.

No se han avanzado de momento fechas para su ejecución, ni tampoco se ha aclarado si se construirá una nueva infraestructura o bien se utilizará alguna en desuso, como las que existen frente a la ciudad de Dammam, en la costa este del país.

El desarrollo, que se describe como el “primer destino turístico del mundo inspirado en las plataformas petrolíferas en alta mar”, se enmarca en la estrategia a largo plazo ‘Vision 2030’ que busca posicionar a Arabia Saudí como una potencia turística a nivel internacional.

Located in the Arabian Gulf, the launch of the new tourism project ‘THE RIG.” will provide a multitude of hospitality offerings, adventures, and aquatic sporting experiences.

