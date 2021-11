La temporada de esquí en Andorra vuelve con más fuerza

Andorra tiene ganas de revancha. La pandemia ha causado que el invierno pasado sus pistas solo puedan ser disfrutadas por los residentes, con importantes pérdidas para el sector.

El levantamiento de las restricciones augura una temporada que, si bien no llegará a los niveles récord de 2018 y 2019, si se espera que siga la senda del pasado verano, que tuvo un crecimiento del 21%.

El reciente Andorra Shopping Festival, que llevó a tener una ocupación del 73%, es otro de los indicadores que alimentan la esperanza del pequeño país de los Pirineos, según describió Betim Budzaku, director general de Andorra Turisme.

“Se podrá esquiar sin necesidad de documentación”, dijo Budzaku, aunque recordó que el uso de mascarillas es obligatorio tanto en los medios de ascensión como en los espacios interiores.

La oportunidad para volver a sentir la nieve. Foto Grandvalira

Andorra ofrece casi 470 km de pistas

Entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre en Andorra abrirán sus tres centros de deportes invernales, que ofrecen un total de 468 kilómetros de pistas.

Entre las novedades destaca el inicio de vuelos a partir del 17 de diciembre desde el cercano aeropuerto de Andorra-La Seu hacia Madrid-Barajas, operados por Air Nostrum los viernes y domingos.

La sofisticada apuesta de ocio de Grandvalira

En cuanto a los centros de esquí, el más grande es el grupo Grandvalira Resorts, que también aglutina a Ordino Arcalís.

El complejo de ocio y gastronomía L’Abarset aspira ser el mejor ‘après-ski’ de Europa

Para este año Granvalira ha invertido 6,7 millones de euros, que en gran parte se han destinado a renovar el complejo de ocio y gastronomía L’Abarset.

El nuevo complejo de L’Abarset. Foto Grandvalira

Con más de 2.000 metros cuadrados, aspira a convertirse “en el mejor ‘après-ski’ de Europa”, dijo el director genera de Grandvalira Resorts Juan Ramón Moreno.

El edificio, en gran parte construido en madera y con criterios sostenibles, cuenta con dos plantas en donde se despliega un mobiliario de formas orgánicas, con paredes con esculturas de troncos, celosía de ramas y barras que parecen emerger de la tierra.

Más allá de la temporada

El objetivo es que L’Abarset no sea solo para los días y noches de nieve, sino que esté abierto todo el año, para extender su propuesta gastronómica y musical fuera de temporada.

La Clicquot Bubble Experiencie. Foto Grandvalira

Otras novedades gastronómicas son la renovación de la carta de Piolet Brasserie, la apertura de My Corner con una propuesta de comida saludable y el traslado de la terraza de In the Snow Veuve Clicquot al sector del Tarter.

Experiencias únicas en Gran Valira

Hay algunas experiencias únicas a tener en cuenta: una es la Clicquot Bubble Experience,donde los clientes son llevados en todoterreno a una zona remota del bosque para tomar champagne con snacks dentro de un domo transparente.

Otra es el nuevo jacuzzi del Domo Lodge, ubicado a 2.350 metros de altura; en el que se invita a relajar entre la nieve tras una jornada de esquí.

El sistema de pagos dinámicos permite obtener forfaits más baratos. Foto Ordino Arcalís

Los precios dinámicos de los forfaits

Grandavalira y Ondino Arcalís incorporan un sistema de precios dinámicos que permitirá comprar fortfaits hasta un 15% más baratos si se adquieren anticipadamente.

“El 80% de los forfaits se compran 24 horas antes. La idea es que esto cambie”, describió Romero.

Como en los billetes de avión, este sistema permitirá conseguir tarifas más económicas para las franjas en que hay menos asistencia. Como techo, está el precio máximo de pase diario de 56 euros.

Con el sistema dinámico de precios se pueden comprar forfaits hasta un 15% más barato que en taquilla

Otras novedades tecnológicas son el uso de una app de realidad virtual, donde al enseñar una pista con la cámara del móvil informa del estado de la nieve y el grado de ocupación.

Esquí de montaña. Foto Grandvalira

Guías para la nieve

Grandvalira cuenta con 210 kilómetros de pistas, de los cuales para este año se han potenciado los circuitos de esquí de montaña y de raquetas de nieve en los sectores de Soldeu, El Tarter y Canillo.

Para quien quiera explorar rincones desconocidos, el complejo ofrece un servicio de guía para esquiadores de nivel medio y alto, tanto para esquí como snowboard.

El éxito del mirador solar

Ordini Arcalís abrirá sus pistas el 27 de noviembre. Para esta temporada la estación ha destinado un millón de euros, de los que gran parte se destinaron a crear el mirador solar de Tristaina, “que fue la atracción más visitada del verano”, precisó Moreno.

Esta estructura, que permite obtener panorámicas de 360 grados del valle de Ordino, también puede ser visitada en invierno, pero para llegar hay que ser un esquiador de montaña experimentado.

Andorra cuenta con una nutrida agenda de eventos deportivos de invierno. Foto Grand Valira

En el apartado de gastronomía Les Portelles, “el restaurante más alto de Andorra” mantiene sus recetas tradicionales, mientras que el Els Planells y L’Hortell incorporan productos saludables a sus cartas.

Este centro incorpora la nueva escuela especializada en freeride, para impulsar esta técnica entre los expertos y “que quieran explorar los rincones más salvajes de la estación”.

Esquiar sin necesidad de nieve

En el complejo de Vall Nord-Pall Arinsal su director general presentó el novedoso simulador de esquí virtual, donde se puede usar tanto por quienes dan sus primeros pasos en la nieve como por deportistas de élite para perfeccionar sus técnicas.

Vista de La Caubella. Foto Val Nord

Este centro incorpora plataformas para saltos a tres y seis metros, así como food trucks en varios puntos de las pistas para reponer energías.

El lugar presenta la vivencia gastronómica Nocturna, donde las comidas se despliegan en una sofisticada puesta en escena con proyecciones sobre la mesa, una experiencia similar a la que ha impulsado Paco Roncero con su restaurante Sublimotion.