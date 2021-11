Por si no bastase con saber que se convertirá, cuando empiece a navegar el próximo 4 de marzo de 2022, en el crucero más grande del mundo, el Wonder of the Seas hará gran parte de su temporada inaugural por Europa, con recorridos de siete noches por el Mediterráneo a partir de mayo de 2022.

Además de descubrir destinos como Barcelona, Roma o Capri, este sensacional buque, quinto de la Clase Oasis de Royal Caribbean, tiene mucho que ofrecer, con novedades de todo tipo, desde atracciones a espectáculos pasando por restaurantes, que se reparten en barrios o vecindarios.

Leer más: Estos son los 10 cruceros más grandes del mundo

Teniendo en cuenta sus enormes dimensiones (362 metros de eslora, 64 metros de manga y 18 cubiertas y 230.000 toneladas de peso) y su capacidad 2.867 camarotes para acomodar hasta a 6.988 pasajeros, además de 2.400 tripulantes, la distribución en barrios facilita a los pasajeros moverse y localizar en cualquier momento su destino.

El Aquatheatre polivalente del Wonder of the Seas.

El barrio más exclusivo del mar

De hecho, los barrios ya están presentes en los otros barcos de la Clase Oasis de Royal Caribbean (precisamente los actuales cruceros más grandes del mundo, Harmony, Allure, Oasis y el colosal Symphony of the Seas) pero el Wonder of the Seas que tantas expectativas está generando incluye uno extra, totalmente novedoso, que es el Suite.

El octavo vecindario ofrece a los huéspedes de Royal Suite Class espacios privados, como una cubierta exclusiva con su propia piscina, bar y muchas tumbonas, así como rincones donde descansar.

Por primera vez en el Wonder of the Seas, un octavo vecindario ofrece a los huéspedes de Royal Suite Class una cubierta exclusiva con su propia piscina, bar y tumbonas, además de restaurante y sala lounge

En las cubiertas 17 y 18, también un restaurante exclusivo para estos viajeros, de nombre Coastal Kitchen, y una Suite Lounge. Además, ofrecerá la Ultimate Family Suite, la suite más grande de todas, con capacidad para hasta 10 personas.

El Wonder of the Seas navegará con un ‘barrio privado’ para los pasajeros más exclusivos.

Paseo marítimo

Otro de los barrios es el paseo marítimo, ubicado en la cubierta 6. El barrio Boardwalk está inspirado en los antiguos muelles junto al mar que pueden encontrase en pueblos costeros de Inglaterra y en los nostálgicos paseos de Coney Island, en Brooklyn.

Al aire libre, incluye diferentes opciones gastronómicas y atracciones como un gran carrusel tradicional en el que se podrá montar gratuitamente y tanto de día como de noche.

Entre los restaurantes, se cuenta Playmakers Sports Bar & Arcade, perfecto para seguir una cita deportiva combinada con un picoteo y algo de beber, un local de perritos calientes personalizados, una heladería (Sugar Beach) y el restaurante Johnny Rockets.

Foto: Royal Caribbean.

También se aloja en este barrio el AquaTheater, un gran anfiteatro capaz de transformarse para acoger desde proyecciones de películas a impresionantes acrobacias acuáticas y grandes actuaciones.

Piscina y zona deportiva

Las cubiertas 15 y 16 son el territorio de las piscinas y la diversión activa. Toboganes de varios pisos, un parque acuático para niños, simuladores y jacuzzis se alternan con solarium y piscina solo para adultos (en la parte delantera del barco).

Entre las novedades que introduce el Wonder of the Seas está The Vue, un bar sobre una plataforma flotante que ofrece vistas panorámicas del mar desde las alturas protegido por un dosel multicolor. Además, The Lime & Coconut ofrece emociones caribeñas con dos bares junto a la piscina y música en vivo, así como la pantalla de cine junto a la piscina más grande de la flota de Royal Caribbean.

Vue Bar estará sobre una plataforma flotante.

Ningún crucero de Royal Caribbean estaría completo sin las actividades que llevan el sello de la casa y que siempre incluyen (también en el Wonder of the Seas) el tobogán más alto en el mar (The Ultimate Abyss), minigolf, el simulador de surf FlowRider, paredes gemelas de escalada y la tirolina de diez pisos de altura.

Para comer, la zona dispone de varios restaurantes y cantinas.

El tobogán más alto del mar es ya un clásico de los barcos de Royal Caribbean.

Central Park

En la cubierta 8 encontramos Central Park, un gran espacio al aire libre con plantas, árboles y arbustos que rodean todo tipo de restaurantes y tiendas. Aquí se encuentran, por ejemplo, el restaurante italiano Giovanni’s Italian Kitchen and Wine Bar, 150 Central Park, el asador Chops Grille o Park Café.

Central Park. Foto: Royal Caribbean.

Royal Promenade

En la cubierta 5, Royal Promenade es el corazón del Wonder of the Seas, una transitada vía con comercios, restaurantes, bares y opciones de entretenimiento que van desde un karaoke (con cabinas privadas para poder cantar sin sentirse observado), bar latino, pub de estilo inglés y tiendas de recuerdos y artículos libres de impuestos.

En esta zona será posible también ver en acción a los camareros robots, concretamente en Bionic Bar, donde tras pedir a través de una tablet se puede ver cómo los brazos robóticos preparan y sirven las bebidas.

Royal Promenade en un buque de Clase Oasis. Foto: Royal Caribbean.

Barrio del entretenimiento

En la cubierta 4 se despliega todo un barrio dedicado al entretenimiento (Entertainment Place) que incluye el Royal Teather con espectáculos en vivo, una pista de patinaje sobre hielo y una sala para espectáculos de comedia, además de un espacio privado para los miembros Diamond, Diamond Plus y Pinnacle Club de Crown y Anchor Society.

También en esta zona se había contemplado un gran casino, ya que el barco estaba incialmente planteado para el mercado asiático, falta por ver si se mantendrá o se ocupará, como en otros barcos de esta clase Oasis, por un salón de música en vivo.

Zona joven

La cubierta 14 engloba las principales propuestas enfocadas a los pasajeros más jóvenes. Es el caso de Adventure Ocean, para niños desde 6 meses hasta la adolescencia, con espacios pensados para cada grupo de edad específico: Royal Babies and Tots, de seis meses a dos años; Acuanautas, de 3 a 5 años; Exploradores, de 6 a 8 años; y Voyagers, de 9 a 11 años.

Spa y Fitness

Por último, en las cubiertas 5 y 6 se extiende todo el espacio dedicado al bienestar y el fitness, con el Vitality Spa que incluye una suite termal, tumbonas cerámicas con calefacción, saunas y baños de vapor, además de salas para tratamientos faciales y corporales, incluidos el masaje tailandés, acupuntura y medi-spa.

También se encuentran aquí el salón de belleza, la peluquería y el gimnasio, con una amplia selección de máquinas de ejercicio.

Spa. Foto: Royal Caribbean.

Tras el “auge de reservas y el regreso de nuestros barcos a EE UU y Europa” según apunta el presidente y CEO de Royal Caribbean, Michael Bayley, “el Wonder of the Seas se destacará como la maravilla más moderna en el Caribe y el Mediterráneo. Y lo que espera a todos los afortunados viajeros es una experiencia de vacaciones única, con lo mejor de Royal Caribbean, favoritos destacados con un toque distinto y aventuras sorprendentes para que todos los huéspedes disfruten, sin importar su edad”.

Ya se pueden reservar los cruceros por Europa en este nuevo barco.