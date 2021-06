Royal Caribbean sigue apostando por los mega cruceros. Pero más verdes

Royal Caribbean inició la construcción del que será el quinto mega crucero más grande del mundo. Pero lo importante no es tanto el tamaño, teniendo en cuenta que esta naviera siempre ha apostado por las embarcaciones más descomunales, sino que será el primer barco de la compañía impulsado por Gas Natural Licuado (GNL).

El Icon of the Seas bautiza la nueva línea de Royal Caribbean, integrada por tres cruceros que usarán este sistema de propulsión.

Los nuevos barcos de la clase Icon

El primer crucero de la clase Icon, cuya construcción se oficializó en los astilleros finlandeses Meyer Turku, debutará en el tercer trimestre del 2023.

La clase Icon contará con tres cruceros impulsados con GNL. El primero debutará en 2023 y el tercero en 2026

Inicio del corte de acero en el futuro Icon of the Seas. Foto Royal Caribbean

Le seguirá una nave gemela a mediados del 2025, y la tercera de estas naves llegará en el segundo trimestre de 2026.

De esta manera la naviera se suma a un canal sostenible que ya navegan compañías como Costa Cruceros, MSC Cruises y Hurtigrunten, entre otras.

Avance sobre la sostenibilidad

Los directivos de Royal Caribbean y del astillero Meyer Turku realizaron la ceremonia del corte de acero en las gigantescas instalaciones sobre el golfo de Botnia, en la costa oeste de Finlandia.

Directivos de Royal Caribbean y Meyer Turku en la ceremonia. Foto Royal Caribbean

El uso del GNL se sumará a otras iniciativas sostenibles que tendrá el Icon of the Seas, como la conexión de electricidad a tierra, que ayudan a impulsar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono.

“Nuestras décadas de trabajo en la conservación de los océanos, la eficiencia energética y la mejora continua serán evidentes en todo el Icon”, dijo el presidente y CEO de Royal Caribbean Michael Bayley.

Por una navegación sin emisiones

Otras acciones de la compañía de cruceros para la sostenibilidad de sus embarcaciones son el uso de tecnologías como la lubricación por aire, donde miles de millones de burbujas microscópicas rodean el casco del barco para reducir la fricción en la navegación.

El Icon of the Seas, con un volume de 228.000 toneladas, será uno de los cinco cruceros más grandes del mundo

También están los sistemas de recuperación del calor residual, que lo convierten en hasta tres megavatios de energía, que se reutilizan en las operaciones del barco.

Entre estas tecnologías y el uso del GNL en vez de combustibles fósiles ayudarán a reducir las emisiones contaminantes, obtener un índice “prácticamente cero” de dióxido de azufre y partículas, y reducir notablemente la producción de óxido de nitrógeno.

“Un barco como ningún otro”

La compañía dio pocos detalles de cómo será el barco, pero Bayley anticipó que será “un barco como ningún otro”.

Por lo pronto, en los informes enviados a los organismos bursátiles de EEUU, Royal Caribbean reveló que el Icon of the Seas tendrá una capacidad de 5.200 a 5.600 pasajeros y un volumen de 218.000 toneladas brutas.

Iniciativas ambientales de Royal Caribbean

Con esas dimensiones, sería más grande que los cruceros de la línea Quantum, pero un poco más pequeños que los gigantes marinos de la línea Oasis.

El mayor de todos ellos, el Symphony of the Seas, tiene 228.000 toneladas, seguidos en tamaño por el Allure, el Harmony y el Oasis of the Seas. En quinto lugar se ubicarían las embarcaciones de la línea Icon.