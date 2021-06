World Europa: así es por dentro el nuevo megacrucero de MSC

Aún en construcción en el astillero Chantiers de l’Atlantique en Saint-Nazaire (Francia), el que será el crucero más grande jamás construido por MSC ha abierto las ventas de sus futuros viajes que prometen una gran cantidad de experiencia completamente nuevas pero, sobre todo, un diseño futurista e innovador que “redefinirá la experiencia de los cruceros”.

El World Europa inaugura una nueva tipología de barcos para MSC, la World Class, de la que se construirán, en este mismo astillero, otras tres naves que comenzarán a navegar en 2024, 2025 y 2027 respectivamente.

Se trata, además, del buque más grande jamás construido para MSC Cruceros, con un largo de 333 metros, un ancho de 47 metros y 22 cubiertas de altura (68 metros), así como un volumen de 205.000 toneladas brutas, lo que lo situará entre los cinco barcos de pasajeros mayores del mundo, solo superado por los gigantes de la flota de Royal Caribbean: Symphony of the Seas, Oasis of the Seas, Allure of the Seas y Harmony of the Seas.

Tendrá una capacidad de 5.400 pasajeros que puede llegar hasta los 6.700, eso si ya no están vigentes las medidas de seguridad anti-covid que actualmente restringen la ocupación máxima (en el caso de puertos españoles a un máximo del 75% de la ocupación para facilitar el distanciamiento físico).

El nuevo vídeo desvelado por la compañía permite además echar un vistazo a los interiores, que también hacen gala de innovación. Según el presidente ejecutivo de MSC Cruceros, Pierfrancesco Vago, se trata de un aspecto «cada vez más importante en una industria en la que necesitamos diseñar y construir barcos que sigan siendo atractivos para los pasajeros dentro de muchos años”. En el caso de MSC World Europa se combina “un diseño urbano inspirado a nivel mundial con nuestro estilo europeo característico para brindar a nuestros pasajeros una experiencia de crucero de nivel superior».

Metrópolis flotante

Como prototipo completamente nuevo, los arquitectos han diseñado una auténtica “metrópolis urbana ultramoderna en el mar”. Navegará con varias “zonas” o “vecindarios” completamente distintos, cada uno con su propio estilo y experiencias, desde una tranquila zona zen, solo para adultos, o un animado paseo marítimo con entretenimiento, tiendas y bares, hasta una zona familiar separada que alberga diez nuevas instalaciones para niños. El resultado es un crisol vibrante y cosmopolita, para una experiencia variada y emocionante que no se parece a ninguna otra en el mar en la actualidad.

El barco se dividirá en diferentes zonas o vecindarios. Imagen: MSC Cruceros.

Como en cualquier centro urbano, habrá tiendas monomarca y otros establecimientos, pero también seis piscinas y 14 bañeras de hidromasaje, así como diferentes solariums y un Aquapark que incorpora tecnología de realidad virtual y que entretendrá a niños y adultos por igual.

Los pasajeros también podrán disfrutar de los mismos espectáculos teatrales de producción a gran escala y de alta calidad que esperan de MSC Cruceros, en este caso en nuevos y envolventes escenarios.

Con un largo de 333 metros, un ancho de 47 metros y 22 cubiertas de altura (68 metros), así como un volumen de 205.000 toneladas brutas, el World Europa es el buque más grande jamás construido por MSC

Gastronomía en el siguiente nivel

En el apartado gastronómico se han diseñado propuestas que no se restringen a los límites geográficos, sino que se basa en la estacionalidad y en experiencias de inmersión cuidadosamente seleccionadas. Por ello, habrá un notable enfoque hacia productos artesanalesasí como en nuevos conceptos de cocina gourmet.

MSC World Europa contará con 11 restaurantes. Imagen: MSC Cruceros.

En total, el barco contará con 11 lugares para cenar, incluidos seis restaurantes de especialidades y 3 buffets, cada uno con un ambiente distinto. Los restaurantes clásicos a bordo de los barcos de MSC también estarán presentes, como los de carnes al estilo americano Butcher’s Cut y Kaito Teppanyaki Grill and Sushi Bar de inspiración asiática, así como el Hola! Tacos & Cantina, inspirado en la comida callejera latinoamericana.

Pero el nuevo prototipo también ofrecerá un lienzo en blanco con la oportunidad de presentar conceptos completamente nuevos: Chef’s Garden Kitchen y La Pescadería.

Su popa, en forma de Y, se abre a un paseo marítimo de 104 metros de largo con vistas al océano

Entre los bares, y además de algunos ya conocidos destaca la oferta ampliada del Masters of the Sea Pub, que se dividirá en dos cubiertas, el bar de cócteles Elixir o un bar especializado en ginebras. También y por primera vez se elaborará a bordo cerveza artesanal.

19 tipos de cabinas

MSC World Europa también ofrecerá una amplia gama de opciones de alojamiento que incluye 19 categorías diferentes de cabinas, el 65% con vistas al mar. Algunas son totalmente nuevas, como las lujosas suites dúplex de MSC Yacht Club con amplios balcones y bañera privada de hidromasaje, así como un salón y comedor, dos de ellas con hasta 152 m2.

Cabinas con vistas al mar. Imagen: MSC Cruceros.

Otras opciones son las suites Aurea, con un amplio balcón y bañera privada de hidromasaje, y los camarotes con ventana corrediza panorámica que se convierte en una barandilla de vidrio cuando está abierta.

A prueba de futuro

En el exterior, dl diseño de MSC World Europa marca ya una diferencia con el resto de barcos gracias a su llamativa silueta futurista y el arco de plomada de 90 grados del barco con forma de flecha que atravesará el agua con facilidad. Su popa, en forma de Y, se abre al Paseo de Europa, de 104 metros de largo, con vistas al océano. Medio abierta al cielo y medio cubierta por una imponente pantalla LED-Sky, contará con pantallas a medida durante todo el día.

Entre las características del paseo marítimo destaca The Spiral, una pieza central en forma de un tobogán seco que abarca 11 cubiertas, lo que lo convierte en el más largo del mar. Realizado en acero inoxidable, sus estilizadas curvas lo convierten casi en una obra de arte, pero también una forma divertida de llegar desde la parte superior del barco al paseo marítimo.

Un escultural tobogán recorre 11 cubiertas. Imagen: MSC Cruceros.

Más verde

La sostenibilidad es uno de los puntos fuertes de este nuevo barco. Primer buque impulsado por gas natural licuado (GNL) de la compañía y el más avanzado desde el punto de vista medioambiental hasta ahora, significa otro “importante paso adelante para nosotros en términos de nuestra visión a largo plazo de cero emisiones”, explica el presidente.

Con la vista puesta en la transición hacia la descarbonización del transporte marítimo internacional, este combustible reduce en un 99% la emisión de contaminantes como los óxidos de azufre, y en un 85% óxidos de nitrógeno. Además, reduce en un 25% las emisiones de CO2.

MSC World Europa contará además con sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR), conectividad eléctrica de tierra a barco, sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales diseñados en línea con el MEPC 227 (64) de la Organización Marítima Internacional, un sistema de gestión de ruido irradiado bajo el agua y una amplia gama de equipos energéticamente eficientes que ayudan a reducir y optimizar el uso del motor.

MSC World Europa. Imagen: MSC Cruceros.

Primeros viajes: diciembre de 2022

El barco más nuevo de MSC entrará en operación en diciembre de 2022 con Dubái como puerto base y cruceros de siete noches a Abu Dabi, la isla Sir Bani Yas, el puerto de Dammam, Arabia Saudita, desde donde visitar el oasis de Al Ahsa, Patrimonio Mundial por la Unesco, y Doha.

A partir del 25 de marzo de 2023, MSC World Europa se dirigirá al mar Mediterráneo para ofrecer cruceros de 7 noches con escala en los puertos italianos de Génova, Nápoles y Messina, así como en La Valeta en Malta, Barcelona en España y Marsella en Francia.