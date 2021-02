Junio: la fecha clave de los cruceros para la vuelta a la normalidad

El pasado 16 de agosto, MSC Cruceros puso de nuevo un barco en el mar, convirtiéndose en la primera compañía de cruceros en volver a la operación. Desde entonces, 40.000 pasajeros han pasado por este buque, todos ellos embarcados y desembarcados sin una sola incidencia.

“Es cierto que es solo uno de los 19 barcos que integran nuestra flota”, apunta el director general de MSC Cruceros España, Fernando Pacheco. También lo es, apunta, que el barco, MSC Grandiosa, realiza recorridos por puertos italianos con pasajeros procedentes, en su mayoría, de Italia, Francia y Alemania. “Pero la experiencia prueba que los protocolos funcionan”.

En el podcast semanal de Tendencias Hoy, Pacheco ha desgranado las claves de esos protocolos, la clave de la vuelta al mar segura, pero también ha avanzado las perspectivas de la compañía respecto a la temporada, la apertura de puertos españoles o las novedades con las que la compañía sorprenderá durante los próximos meses a sus viajeros.

Viajes seguros

¿Cómo será la vuelta de los viajeros a los cruceros? De mantenerse los protocolos actuales, diseñados “en colaboración con instituciones médicas, universidades y expertos epidemiológicos”, explica el director de MSC, lo primero será realizarse un test de antígenos antes de embarcar; un resultado positivo inmediatamente anula la posibilidad de subir al barco pero, gracias al seguro que incluye la reserva, la compañía correría con todos los gastos que ocasionara la vuelta a casa del pasajero.

A bordo también hay test “por si alguien presenta síntomas” una vez embarcado, además de cubiertas de aislamiento y acuerdos con diferentes barcos para desembarcar al pasajero y conducirle a un hospital donde sería tratado.

Fernando Pacheco, director de MSC Cruceros España. Foto: MSC Cruceros

Geles hidroalcohólicos, mascarillas, distancias de seguridad, un nivel máximo de ocupación del barco o reserva previa de restaurantes o espectáculos, que además se hace por teléfono o pantallas táctiles para evitar contactos, estarán también a la orden del día.

«Para las salidas de junio, julio y agosto hay confianza: el pasajero se ve viajando» Fernando Pacheco

Sin embargo, hay otra variable que determinará la vuelta a una relativa normalidad, admite, que es “la evolución de la pandemia y las campañas de vacunación, así como las decisiones gubernamentales que se produzcan” en relación al turismo.

¿Habrá, entonces, verano? “Para vaticinar que este año existirá verano, lo más positivo que vemos a nuestro alrededor es precisamente el avance de las campañas de vacunación. Y no solamente en España, sino en el mundo, con países a la cabeza como Estados Unidos o Reino Unido, que son además dos de los cinco principales mercados de cruceros en el mundo”. También determinante será el descenso en el número de infectados y fallecidos: “La evolución del escenario sanitario marcará la vuelta de las reservas y los viajes”.

Excursiones burbuja

Dentro del protocolo se contempla además la interacción del viajero con los puertos de destino. En este sentido, y a día de hoy, MSC incluye las excursiones en el precio del viaje que son “excursiones burbuja”. Es decir, si un pasajero quiere desembarcar solo lo puede hacer con la excursión que facilita la compañía, que se encarga de que “los proveedores sigan el mismo protocolo respecto a la covid que nosotros a bordo”. Si un pasajero rompe esa burbuja, no podrá volver al barco.

MSC Cruceros ofrece además la posibilidad de realizarse una PCR o test de antígenos en el barco antes de la vuelta. En este caso no es obligatoria, sino opcional para aquellos pasajeros cuyos países de origen exijan este tipo de prueba realizada con 72 horas de antelación. “Es un matiz que nos ha permitido ganarnos la confianza de muchos pasajeros en la actualidad”, apunta Pacheco. “Y esperamos que también nos sirva de cara a los gobiernos de los países en los que trabajamos”. De hecho, “todos los puertos a los que hemos presentado nuestros protocolos nos han dicho que van más allá de lo que será exigible”.

Galería con cúpula LED en el MSC Grandiosa. Foto: MSC Cruceros.

Más vacunas, más reservas

De momento. “los números nos hacen ser optimistas”, afirma el responsable de la compañía. La noticia de la llegada inminente de la vacuna, a finales de año, coincidió con un aumento “importante” de reservas de cara al verano, “multiplicando por tres y por cuatro las cifras que se venían manejando los meses previos”.

Con el inicio del proceso de vacunación en enero se produjo un nuevo incremento. Y un tercero que coincidió con las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en las que garantizaba que, a finales de agosto, el 70% de la población estaría vacunada.

“Para las salidas de abril y mayo, aunque abiertas a la reserva, no podemos garantizar el escenario o, más bien, la confianza del viajero. Pero para las de junio, julio y agosto el pasajero se ve viajando”.

Apertura de puertos españoles

La apertura de los puertos, en particular los de España, es otro tema crucial para la industria. Y, aunque no hay ninguna confirmación oficial, el responsable de MSC asegura, tras conversaciones con las autoridades de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana o Baleares, que hay “plena disposición” a retomar la actividad económica que los puertos generan aunque por el momento la situación sanitaria no lo permita. ¿Un pronóstico? “A título personal y sin ningún tipo de compromiso por parte de ningún gobierno, me da la sensación de que hasta mayo inclusive los puertos no van a estar abiertos”.

Junio será, en su opinión, y con todas las reservas por los posibles cambios de la situación sanitaria, la fecha que marcará la vuelta a la actividad. Falta por ver qué protocolos establecerán las autoridades y cuáles se autoimpondrán las compañías. “En MSC estamos preparados para, por ejemplo, segmentar el desembarque de pasajeros para evitar cualquier aglomeración en las ciudades”.

Los nuevos barcos como MSC Seashore incluyen restaurantes al aire libre. Imagen: MSC Cruceros.

Novedades MSC Cruceros

Estos meses de parón no han significado que la compañía haya dejado de incorporar novedades. El 1 de febrero se recibió un nuevo barco, el MSC Virtuosa, que incluye atracciones nunca vistas en el mar como un bar de temática espacial atendido por un robot humanoide y una calle de más de 100 metros repleta de restaurantes, bares y tiendas. Se estrenará este verano con cruceros por los fiordos noruegos y las capitales bálticas.

Hasta el año 2027 llegarán a MSC un total de 10 nuevos barcos, completando una flota de 29 buques en operación

En julio se recibirá un nuevo barco, el MSC Seashore, uno de los más avanzados tecnológicamente del mar, y hasta el 2027 llegarán otros 10 buques, para completar una flota de 29. Por primera vez se destinarán 4 barcos al segmento del lujo y otros 4 estarán impulsados por gas natural licuado, “el combustible menos contaminante del mercado en la actualidad”. También llegará el MSC Europa, que se convertirá en el más grande de la flota y uno de los diez mayores del mundo.

En este sentido, ¿cambiarán los hábitos respecto a compartir espacios con miles de pasajeros como sucede en estos gigantes del mar o se demandarán buques más pequeños? “Nosotros estamos convencidos de que nada cambiará respecto a lo que vivíamos en 2019 en la industria de los cruceros, lo que no sabemos es cuándo se recuperará la normalidad”, explica Pacheco. Y apunta a que será un “proceso paulatino en el que operaremos con grandes barcos y también otros de menor tamaño”.

Sostiene, además, que el modelo de ocio con teatros y espectáculos al más puro estilo Broadway, parques acuáticos, simuladores virtuales y decenas de bares y restaurantes “que no tiene comparativa, no ya en cruceros, sino en toda la industria turística, solo es viable con un volumen de pasajeros grande”. Por eso confía que los barcos de 3.000, 4.000 o 5.000 pasajeros volverán a ser una opción real para los viajeros interesados en este tipo de ocio.