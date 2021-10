Estos son los nuevos y espectaculares cruceros que se estrenan en 2022

Además de dejar los barcos en tierra, la pandemia afectó también a la industria de los cruceros desde los astilleros, paralizando la construcción de muchos de los nuevos buques y retrasando entregas. ¿La consecuencia? 2022 estará plagado de estrenos que van desde el nuevo buque más grande del mundo, el gigantesco Wonder of the Seas, al estiloso Norwegian Prima y su elegancia nórdica, pasando por la magia del Disney Wish y el diseño futurista del MSC World Europa.

Estas son las principales novedades que llegarán a los mares en 2022.

Wonder of the Seas, Royal Caribbean

Desbancará al actual crucero más grande del mundo, el Symphony of the Seas, aunque, el eso sí, el título seguirá quedando en manos de la misma compañía: Royal Caribbean.

Se trata del Wonder of the Seas, un megacrucero con capacidad para 6.800 pasajeros y 2.400 tripulantes, 12 cubiertas y 2.867 camarotes.

Wonder of the Seas. Foto: ©Ciudad de Saint-Nazaire.

Quinto buque de la Clase Oasis de la compañía, tiene una longitud de 362 metros y una anchura de 66 metros, además de 230.000 toneladas de peso y un calado de más de 9 metros.

Aunque su debut estaba previsto para 2021, finalmente se estrenará la próxima primavera y, además, con cambio de planes. Si inicialmente se había programado su estreno en Asia, con Hong Kong como puerto base y una programación de viajes de entre 4 y 9 noches con itinerarios por Japón, Vietnam, Corea del Sur y Taiwán, la recuperación de la demanda de cruceros EE UU y Europa ha llevado a Royal Caribbean a replantear su operación.

Así, zarpará desde el puerto de Fort Lauderdale (Florida) rumbo al Caribe el 4 de marzo de 2022 para dirigirse, en mayo, a Europa, con Barcelona y Civitavecchia (Roma) como puertos de salida para su operación de verano en el Mediterráneo. Ofrecerá viajes de 7 noches que incluirán destinos emblemáticos como Palma de Mallorca Capri.

Aquatheatre, Wonder of the Seas. Imagen: Royal Caribbean.

Norwegian Prima, Norwegian Cruise Lines

Con una pista de karts, espectáculos al más puro estilo Broadway y el tobogán más rápido del mar –capaz de alcanzar una aceleración similar a la de un Fórmula1- se anuncia Norwegian Prima, el nuevo buque de Norwegian Cruise Lines que comenzará a navegar el próximo verano.

De 294 metros de largo, 142.000 toneladas brutas de peso y capacidad para 3.215 pasajeros, el barco que inaugura la nueva clase Prima, con la que promete “cambiar las reglas del juego”.

Y es que, más allá de las atracciones más espectaculares o los toboganes más alto, este barco está diseñado para ofrecer como principales valores espacios más amplios, suites más grandes, piscinas infinitas sobre el océano, generosos paseos al aire libre y, en definitiva, un mayor disfrute de la brisa y del mar.

Norwegian Prima navega con una pista de karts. Imagen: Norwegian Cruise Lines.

Colocando la experiencia del viajero en el centro, el buque, de cuidado diseño nórdico, contará con dos puentes de cristal o un jardín de esculturas con piezas de David Harber e instalaciones de Alexander Krivosheiw valoradas en 2 millones de dólares, además de una llamativa obra de arte en el casco diseñada por el artista italiano del grafiti Manuel Di Rita, conocido como Peeta.

MSC World Europa, MSC Cruceros

Es el crucero más grande jamás construido por MSC con un largo de 333 metros, un ancho de 47 metros y 22 cubiertas de altura (68 metros), así como un volumen de 205.000 toneladas brutas (lo que lo situará entre los cinco barcos de pasajeros mayores del mundo) con una capacidad de 5.400 pasajeros que puede llegar hasta los 6.700.

Cuando se estrene, en diciembre de 2022, inaugurará, además, una nueva tipología de barcos para la compañía, la World Class, de la que se construirá otras tres naves que comenzarán a navegar en 2024, 2025 y 2027 respectivamente.

World Europa tiene un paseo marítimo de 104 metros. Foto: MSC Cruceros.

Como prototipo de la nueva clase, se ha diseñado una auténtica “metrópolis urbana ultramoderna en el mar”, explican desde MSC. Navegará con varias ‘zonas’ o ‘vecindarios’, cada uno con su propio estilo y experiencias, desde una tranquila zona zen, solo para adultos, o un animado paseo marítimo con tiendas y bares, hasta una zona familiar con diez nuevas instalaciones para niños.

También contará con The Spiral, una pieza central en forma de un tobogán seco que abarca 11 cubiertas, lo que lo convierte en el más largo del mar.

El MSC World Europa navegará con 11 restaurantes a bordo, incluidos seis restaurantes de especialidades y 3 buffets, además de nuevos conceptos como Chef’s Garden Kitchen y La Pescadería.

Disney Wish, Disney Cruises

Con un diseño inspirado en los cuentos de hadas, el crucero Wish debutará el próximo 9 de junio de 2022, uniéndose a la flota de 4 barcos de la compañía.

Disney Wish. Foto: Disney Cruise Line.

Con el tradicional espíritu de fantasía Disney, el nuevo barco lleva al mar detalles y personajes clásicos de Disney, pero también de los universos Marvel, Pixar y Star Wars.

De aproximadamente 144.000 toneladas brutas y capacidad para 4.000 pasajeros y 1.555 miembros de la tripulación, Disney Wish cuenta con 1.254 camarotes y cuatro suites reales.

Guiado por Mickey y Minnie, navegará con la primera atracción Disney en el mar, AquaMouse, un conjunto de tubos de 230 metros suspendidos sobre las cubiertas superiores, cenas maridadas con teatro de la mano de los personajes de Frozen, aventuras cinematográficas con los personajes de Los Vengadores o viajes a una galaxia muy muy lejana en la primera experiencia Star Wars.

Grand Hall en Disney Wish.

A bordo del Wish viajan clubes dedicados a niños de diferentes grupos de edad, una Academia de Súper Héroes de Marvel, estudios artísticos y laboratorios creativos.

Celebrity Beyond, Celebrity Cruises

Celebrity Cruises estrenará por su parte el tercer barco de su clase Edge, el Celebrity Beyond, que apuesta por “redefinir la experiencia de los viajes de lujo” y que se unirá a la flota el 27 de abril de 2022.

Tras los pasos de los buques Celebrity Edge (presentado en 2018) y Celebrity Apex (en 2020), sus dimensiones serán más grandes (de hecho, será el más grande de la compañía) con 140.600 toneladas brutas, 327 metros de largo por 39 de ancho y 17 cubiertas, así como capacidad para 3.260 pasajeros.

Un equipo de diseñadores y arquitectos de primera línea como Kelly Hoppen, Nate Berkus, Jouin Manku y Tom Wright (creador del Burj Al Arab Hotel) junto a personalidades como el chef Daniel Boulud y la actriz Gwyneth Paltrow (responsable de la línea de productos de bienestar y relax) se han involucrado en su diseño.

Foto: Celebrity Cruises.

A bordo habrá 32 restaurantes, entre ellos Le Voyage, la primera aventura gastronómica del Boulud (ganador de tres estrellas por su Daniel, de Nueva York). Entre las novedades está también el espacio The Retreat, una suerte de ‘resort dentro del resort’, reservado para los ocupantes de las suites más exclusivas -ofrece camarotes de dos plantas con su propia piscina-, con un restaurante privado y un sector de la cubierta de acceso restringido con piscina de masajes y servicio todo incluido.

Discovery Princess, Princess Cruises

El sexto barco de la clase Royal de Princesss Cruises (y tercero diseñado con el sistema para viajeros Medallion Class) debutará la próxima primavera de 2022.

De 145.000 toneladas brutas y una capacidad para 3.660 personas, se ha diseñado con espacios al aire libre más espaciosos, más bañeras de hidromasaje y piscinas, así como las suites con los balcones y terrazas más grandes de su flota.

Foto: Princess Cruise Lines.

Entre las novedades está el Take Five, un espacio dedicado a los cóctele de autor y el jazz en directo, y el Princess Live Café, con espectáculos de comedia en vivo.