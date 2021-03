El nuevo mega crucero de Royal Caribbean debuta en Israel (y solo para vacunados)

Apenas hace un par de días el Odyssey of the Seas, el barco más nuevo de Royal Caribbean, salía de los astilleros de Meyer Werft en Papenburg (Alemania) rumbo al Mar del Norte, donde será sometido a diferentes pruebas técnicas y náuticas. Su gran estreno no será, sin embargo, en EE UU, principal mercado de cruceros del mundo, ni en Europa, sino en Israel, donde debutará el próximo mes de mayo con cruceros a las islas griegas y Chipre. Con una condición: solo para pasajeros vacunados.

Barco gemelo del Spectrum of the Seas, con un volumen de 168.800 toneladas y capacidad para 4.200 viajeros, la elección de Israel como puerto base no es precisamente casual. Con la industria de cruceros prácticamente paralizada en los EE UU y recobrando muy poco a poco la actividad en otras zonas del mundo, Royal Caribbean se alía con uno de los países más avanzados en la vacunación de la covid-19 para escenificar la vuelta al mar con seguridad de sus barcos.

Crucero libre de covid

Así, según anunció la compañía, y en colaboración con las autoridades de salud y turismo de Israel, será la primera empresa del sector en ofrecer viajes con pasajeros y tripulación totalmente vacunados contra el coronavirus.

El 9 de marzo saldrán a la venta los billetes para estos viajes, que ofrecerán itinerarios de 3 a 7 noches con destinos idílicos en el Mediterráneo, como Rodas, Santorini, Mykonos y Atenas, en Grecia, y Limasol en Chipre.

“Navegar desde Israel es una oportunidad que tenemos en la mira desde hace bastante tiempo. Agradecemos enormemente al gobierno de Israel por su colaboración y confianza en nosotros para brindar experiencias de crucero memorables a sus residentes”, dijo Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International en un comunicado.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló sentirse “orgulloso” de que el país sea el primero del mundo en recibir el nuevo buque insignia de Royal Caribbean, un hito que relaciona con las “miles de vacunas” que se han suministrado en Israel, líder en vacunación contra la covid-19.

El Odyssey of the Seas ya ha salido de los astilleros. Foto: Royal Caribbean.

“La decisión de Royal Caribbean de venir a Israel es una expresión significativa de confianza en nuestra política. Este es un momento económico y turístico importante para el Estado de Israel”, añadió Netanyahu.

“Los viajeros israelíes buscarán escaparse, relajarse con total tranquilidad y disfrutar de las experiencias de viaje que tanto se están perdiendo; y eso es lo que mejor hacemos”, añadió Bayley.

Odyssey of the Seas acogerá en sus cruceros exclusivamente para personas vacunadas -tanto tripulación como viajeros a partir de 16 años-

Estreno del Odyssey

Con un estreno previsto para el pasado mes de noviembre de 2020 y perteneciente a la clase Quantum Ultra Class, el Odyssey no es el más grande de los cruceros de Royal Caribbean, título que aún ostenta el gigantesco Symphony of the Seas, pero sí introduce algunas novedades, especialmente en cuanto atracciones y propuestas gastronómicas que mantendrán a los pasajeros siempre entretenidos en el mar.

Es el caso de SeaPlex, que presume de ser el mayor complejo de atracciones entre los cruceros y que incluye el definido como “mayor arcade interactivo que alguna vez haya surcado los mares” con juegos de realidad virtual o paredes y suelos con efectos de realidad aumentada que sumergirán a los pasajeros en toda clase de desafíos.

También, aunque ya implantados en otros cruceros, habrá un simulador de surf Flow Rider, túnel de gravedad cero iFly, una pared para escaladas de 12 metros de alto y el SkyPad, un trampolín-bungee donde el uso de gafas de realidad virtual llevan a un viaje irreal a otra dimensión o una pista de coches de choque.

Oddysey of the Seas. Foto: Royal Caribbean.

En el Odyssey of the Seas habrá también dos cubiertas dedicadas exclusivamente a piscinas y atracciones de agua y una asombrosa cabina de cristal que se eleva a 91 metros de altura para ofrecer vistas panorámicas de 360 grados del crucero y el mar que lo rodea.

Entre sus opciones gastronómicas se cuentan los restaurantes Teppanyaki (japonés), Far East (carnes y pescados), Giovanni’s Italian (pastas al estilo italiano), Izumi (sushi), Chop’s Grille (barbacoa) y Wonderland (cocina creativa), así como una gran variedad de bares.

Las autoridades israelíes, griegas y chipriotas se mostraron encantadas de volver a recibir cruceros

También viajarán a bordo dos teatros, Royal Theatre y Two70, donde arte y tecnología se fusionan para ofrecer actuaciones asombrosas y exclusivas de este barco.

‘Pasaporte verde’

En un momento crucial para la economía y el turismo, “Israel es un modelo global de éxito”, apuntó Netanyahu. “Continuaremos con nuestro programa, el ‘pasaporte verde’, para salir del virus en paz”.

Junto a las autoridades del país, y además de ofrecer viajes exclusivamente para personas vacunadas -tanto tripulación como viajeros a partir de 16 años-, Royal Caribbean ha diseñado un protocolo de seguridad con todo tipo de medidas adicionales de salud y seguridad que contemplan desde la desinfección a la distancia de seguridad.

El nuevo barco tiene capacidad para 4.200 pasajeros. Foto: Royal Caribbean.

Bienvenida a los cruceros

También las autoridades de Grecia y Chipre se mostraron felices de recibir a estos viajeros. El ministro de turismo griego, Haris Theoharis, señaló que “estamos muy contentos con el anuncio de hoy, ya que nuestro reciente acuerdo de viajes con Israel ya está dando resultados, y más personas tendrán la oportunidad de tener experiencias únicas en nuestros hermosos destinos e islas”.

Por su parte, el viceministro chipriota de Turismo, Savvas Perdios, dijo que “Chipre apoya a la industria de los cruceros y se complace en ayudar a la industria en su camino hacia la recuperación”.

Según CLIA, la paralización de los cruceros en 2020 supuso la pérdida de 77.000 millones de dólares en actividad económica a nivel global y de 518.000 empleos

Royal Caribbean, como otros grandes operadores con base en los EE UU, ha ido posponiendo una vez tras otra su vuelta a la operación. En octubre pasado, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidenses establecieron que para poder reanudar sus viajes desde puertos de este país las compañías deben cumplir con los requisitos de la Orden de Navegación Condicional.



Esa orden hace necesario que las compañías “tomen las medidas adecuadas de salud y seguridad de los tripulantes, mientras aumentan la capacidad de sus laboratorios para testear a futuros pasajeros”.

Sin embargo, los CDC apuntaron también la “evidencia” de que los viajes en cruceros “facilitan y amplifican la transmisión de la covid-19, incluso cuando los barcos navegan con una capacidad de pasajeros reducida”, lo que sigue poniendo el foco en el riesgo de transmisión de la enfermedad en los barcos.

Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), la paralización del sector en 2020 supuso la pérdida de 77.000 millones de dólares en actividad económica a nivel global, de 518.000 empleos y de 23.000 millones de dólares en salarios.