Disney da el salto a los cruceros de expedición

Con cuatro barcos en operación y uno más en camino, que se unirá a flota en 2022, Disney Cruise Line es sin duda la opción ideal para los fans de los personajes y las películas de Disney y todas sus marcas. Entre princesas, guerreros imperiales y superhéroes de Marvel, helados con forma de Mickey Mouse y noches de cine en pantalla gigante, sus viajes están siempre en los rankings de los mejores cruceros para familias. Pero ahora, además, pretenden seducir a un público más aventurero.

Adventures by Disney, una de las divisiones del conglomerado de ocio y entretenimiento, ha lanzado por primera vez cruceros a La Antártida y las islas Galápagos en lo que supone la irrupción de la compañía en los cruceros de expedición, uno de los nichos con mayor crecimiento de este mercado, al menos hasta la paralización de las flotas desde el pasado marzo como consecuencia de la pandemia mundial de covid-19.

No esperes encontrar entre sus selectos itinerarios Venecia, Dubrovnik, Barcelona o Miami. De hecho, se jactan de amarrar en lugares donde, a veces, ni siquiera hay puerto: solo naturaleza salvaje. Lejos quedan también, sin embargo, los austeros viajes de exploradores y científicos. Los nuevos cruceros de expedición combinan el confort de los barcos de lujo con las programaciones de los itinerarios de aventura.

La Antartida. Foro: Eamonn Maguire | Unsplash.

Adventures by Disney

En sus primeros cruceros de expedición, dirigidos tanto a familias como a público solo adulto, no se navegará en los característicos barcos de la flota Disney que, entre otras curiosidades, son los únicos que no llevan los botes salvavidas en el color naranja reglamentario, sino en el mismo amarillo que los zapatos de Mickey Mouse. Los barcos Disney Magic, Disney Wonder, Disney Fantasy y Disney Dream se seguirán reservando, cuando puedan volver a navegar, a los tradicionales cruceros por el Caribe, el Mediterráneo, el norte de Europa o Alaska.

La navegación en crucero se combina con salidas en zodiac o kayak para aproximarse a lugares entre glaciares e icebergs e inaccesibles de otro modo

Para las nuevas aventuras, en cambio, se contará con buques de la línea de cruceros de lujo Ponant, especializada en cruceros de expedición, concretamente el barco Le Boréal, con capacidad para 264 exclusivos pasajeros.

La Antártida

Una de las últimas fronteras de los cruceros de lujo y con un poderoso imán para los viajeros con alma de explorador es, sin duda, La Antártida, el destino de uno de los nuevos cruceros de Disney. Por delante 12 días recorriendo los impresionantes paisajes helados del continente más austral de la tierra.

Le Boreal. Foto: Ponant.

Con salida en Buenos Aires, desde donde se vuela a Ushuaia para tomar el barco e iniciar la navegación hacia la Península Antártica, el viaje incluye la exploración del Parque Nacional Tierra del Fuego en la Patagonia argentina así como el Pasaje de Drake.

En un viaje único, que se recomienda para niños a partir de 10 años, se entrará en contacto con la vida silvestre mientras se navega, en compañía de guías especializados, biólogos y naturalistas que también imparten conferencias, charlas y talleres a bordo, entre orcas, pingüinos y lobos marinos y a través de glaciares e icebergs.

De hecho, se pueden avistar hasta 235 especies marinas bien desde el barco bien desde las excursiones que se realizan en zodiacs y kayaks y que permiten llegar allí donde sería imposible acceder con grandes barcos.

Se pueden observar hasta 235 especies animales en La Antártida. Foto: Rod Long | Unsplash.

El viaje, de 12 días y 11 noches, con vuelos directos desde Buenos Aires incluidos, tiene un precio desde 11.209 dólares (9.245 euros) los niños y 12.459 dólares (10.277 euros) los adultos. La primera salida está fijada el 20 de diciembre de 2021.

Islas Galápagos

Para quienes prefieran climas más cálidos, la segunda propuesta es un viaje de expedición de 9 días y 8 noches al archipiélago de las Galápagos, a aproximadamente 965 km de las costas de Ecuador.

La naturaleza es nuevo protagonista en el viaje, con sorprendentes compañeros que van desde las iguanas marinas a los piqueros de patas azules, las tortugas terrestres gigantes y los leones marinos, pasando por los tiburones de arrecife y las rayas águila.

Paisaje volcánico en las Islas Galápagos. Foto: Nathalie Marquis | Unsplash.

Con las aguas turquesas siempre como telón de fondo y tres rutas para escoger, el crucero incluye paradas las islas Isabela, la más grande de las Galápagos y posiblemente la de paisajes más espectaculares; Santa Cruz, donde está de Centro de Investigación Charles Darwin -el más famoso explorador de estas latitudes; Floreana; Genovesa; o San Cristóbal, donde precisamente atracó el barco en el que viajaba Darwin como se recuerda en Playa Baquerizo. También otras de las islas menos conocidas como la Española, verdadero santuario de aves marinas, o Bartolomé.

Paseos entre manglares, buceo y snorkel, senderismo sobre antiguos campos de lava, cráteres volcánicos o selvas tropicales o kayak son algunas de las propuestas que se combinan siempre con la increíble vista de la naturaleza en estado puro y la fascinante vida marina.

Islas Galápagos. Foto: Simon Berger | Unsplash.

Los cruceros tienen precios que van de los 5.579 dólares (4.600 euros) los niños a los 6.279 dólares (5.179 euros) los adultos y comienzan a partir del 22 de febrero de 2022.