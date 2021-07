Cuáles son los cruceros más grandes del mundo (que pueden navegar)

Cada vez que se elabora un ranking de los cruceros más grandes del mundo los primeros puestos están ocupados por las embarcaciones de Royal Caribbean.

El más grande del planeta es el Symphony of the Seas, con un volumen de 228.081 toneladas y una capacidad de 6.680 pasajeros; seguido por el Harmony of the Seas, el Allure of the Seas y el Oasis of the Seas, todos ellos con un volumen de 225.282 toneladas.

Pero todos ellos están atracados en diferentes puertos del mundo, esperando su momento de volver a las operaciones.

Entre los nuevos barcos hay un gigante de Carnival que también aguarda la oportunidad para su debut, una y otra vez postergado.

Se trata del Mardi Gras, embarcación de 180.000 toneladas brutas de volumen y con una capacidad para 5.200 pasajeros en capacidad doble, y de hasta 6.500 viajeros como máximo.

El Mardi Gras debutará el próximo 31 de julio. Foto Carnival Cruises

El Mardi Gras, el crucero más grande de Carnival, debutará el próximo 31 de julio (si no hay más contratiempos)

Si todo sale bien, este 31 de julio realizará su viaje inaugural desde Puerto Cañaveral.

Con estos gigantes en reposo, las navieras MSC Cruises y Costa Cruises han tomado la delantera y, actualmente, varios de sus barcos son los cruceros más grande del mundo que están navegando.

Siguiendo los datos de Cruise Industry News, veamos cuáles son los cinco mayores según la capacidad de pasajeros.

Este es el mayor crucero del mundo (del momento)

El Costa Smeralda, perteneciente a Costa Cruises, tiene un volumen de 182.700 toneladas y una capacidad de 5.224 pasajeros.

El Costa Smeralda puede transportar a más de 5.200 pasajeros. Foto Costa Cruises

Su puerto base es Savona, en la región italiana de Liguria, y está en operaciones en el Mediterráneo desde el 1 de mayo.

Sus viajes suelen durar siete noches y toca los puertos de Marsella, Barcelona, Palma de Mallorca, Civitavecchia (cerca de Roma) y Messina, en Sicilia.

El crucero más grande de MSC

El MSC Virtuosa, el nuevo barco de esta compañía, entró en operaciones el 20 de mayo desde el Reino Unido.

Leer más: Estos son los 10 cruceros más grandes del mundo

Con 177.100 toneladas y una capacidad de 4.888 pasajeros, pasó a ser el crucero más grande de la familia de MSC.

El MSC Virtuosa es el nuevo barco de MSC. Foto: MSC Cruises.

Previo a la pandemia estuvo basado en Alemania, desde donde realizaba cruceros por el Mar Báltico y a los fiordos noruegos.

MSC Grandiosa, el tercer crucero de mayor tamaño

En el tercer lugar se encuentra otra embarcación de la misma naviera ítalo-suiza: el MSC Grandiosa.

Construido en 2019, tiene las mismas medidas y capacidad que el Virtuosa. Si está en el tercer lugar solo obedece a que es un par de años más antiguo.

El MSC Grandiosa en Barcelona. Foto: MSC Cruises.

Basado en Génova, desde enero ofrece cruceros por el Mediterráneo, con escalas en otros puertos italianos, españoles y de Malta.

Para seguridad de sus pasajeros, a bordo se mantiene una capacidad del 70% de sus camarotes, y a los viajeros se les realiza tres pruebas de antígenos.

Costa Firenze, con aires de Italia

En el cuarto lugar se encuentra el Costa Firenze, embarcación presentada en sociedad y que retomó sus operaciones el pasado 4 de julio.

Restaurante dei Medici, todo un homenaje a Italia en el Costa Firenze. Foto: Costa Cruises.

Este crucero cuenta con un volumen de 135.500 toneladas brutas y tiene una capacidad de transportar 4.232 pasajeros, con una estética que homenajea al Renacimiento.

El Costa Firenze, que realiza cruceros de siete noches por puertos italianos, presenta una estética que homenajea al Renacimiento

Actualmente realiza viajes de siete noches desde Savona a lo largo del litoral italiano, con recaladas en Civitavecchia, Nápoles, Catania, Palermo y Cagliari; pero previamente estuvo destinado a los mares de China.

MSC Seaview, un crucero con destino al norte de Europa

Este listado se cierra con el MSC Seaview. Se trata de un crucero botado en 2018 con un volumen de 154.000 toneladas y apto para llevar 4.140 pasajeros.

El MSC Seaview realiza viajes por los mares del norte de Europa. Foto MSC Cruises.

Desde que reinició sus operaciones el pasado 3 de julio este barco tiene al puerto de Kiel como su base y desde allí ofrece viajes por el Mar Báltico, con visitas a las costas de Suecia y Estonia; pero antes de la parálisis de la pandemia estuvo destinado al Mediterráneo.