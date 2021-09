El nuevo crucero más grande del mundo debutará en el Mediterráneo

El Wonder of the Seas, el nuevo crucero más grande del mundo, cambia de rumbo. La recuperación de la demanda de este tipo de viajes en EE UU y Europa ha llevado a la compañía Royal Caribbean a replantear su debut, cambiando China por EE UU y Europa.

Este nuevo barco, que ascenderá al primer puesto del ranking de los colosos del mar gracias a su capacidad para capacidad para 6.800 pasajeros y 2.400 tripulantes, 362 metros de eslora y 230.000 toneladas de peso, y joya de la corona de Royal Caribbean, debería estar operando desde este mismo 2021.

La crisis sanitaria del coronavirus que afectó a puertos y astilleros provocó el retraso de los plazos de construcción y entrega y, finalmente, no será hasta la primavera de 2022 cuando lo podamos ver en el mar, concretamente a principios de marzo.

Wonder of the Seas cambia China por EEUU

Pero no será en Asia donde ofrecerá sus primeros viajes. Con Hong Kong como puerto base, el buque estaba programado para operar cruceros de entre 4 y 9 noches con itinerarios que incluían Japón, Vietnam, Corea del Sur y Taiwán.

Wonder of the Seas. Foto: Royal Caribbean.

Ahora, según ha hecho público la compañía, debutará en los EE UU y Europa. Así, el más esperado de los cruceros en mucho tiempo zarpará desde el puerto de Fort Lauderdale (Florida) rumbo al Caribe el 4 de marzo de 2022.

En mayo se dirigirá a Europa, con Barcelona y Roma como puertos de salida para su operación de verano en el Mediterráneo. Serán viajes de 7 noches que incluirán destinos emblemáticos como Palma de Mallorca Capri.

El que será el nuevo crucero más grande del mundo zarpará de Fort Lauderdale (Florida) el próximo 4 de marzo rumbo al Caribe

Despegue de los cruceros

La razón detrás de este cambio de estrategia, según apunta el presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean, Michael Bayley, pasan por “significativo” impulso de las reservas en los barcos que están regresando a la operación en los mercados de EE UU y Europa.

Wonder of the Seas contará con la piscina más grande de Royal Caribbean.

“Con la mitad de nuestra flota navegando nuevamente, lo que estamos viendo nos alienta. Estas regiones están en condiciones de dar la bienvenida a un barco nuevo e innovador como el Wonder of the Seas”, añade en un comunicado de prensa.

“Wonder brillará como la maravilla más nueva del mundo en el Caribe y el Mediterráneo”. Lo que viene, anticipa, “es la mejor experiencia de vacaciones” posible dentro de la compañía, “reiventando los favoritos de los clientes y presentando nuevas aventuras”.

A partir de mayo el Wonder of the Seas navegará en el Mediterráneo, con Barcelona y Roma como puertos de salida

Wonder of the Seas en pruebas

En su fase final de construcción, el Wonder of the Seas llevó a cabo sus primeras pruebas en mar abierto entre el 20 y el 24 del pasado mes de agosto desde los astilleros Chantiers de l’Atlantique en Saint-Nazaire (Francia).

Vue Bar en Wonder of the Seas. Imagen: Royal Caribbean.

Era solo la primera de una “docenas de pruebas”, según el astillero, en las que se evalúa el rendimiento del barco y se ponen a prueba aspectos como la velocidad, el consumo de combustible, la estabilidad, el ruido o las vibraciones con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del buque.

Quinto buque de la Clase Oasis de Royal Caribbean, superará en tamaño a los actuales cruceros más grande del mundo, el Symphony of the Seas y Harmony of the Seas, de la misma compañía y construidos igualmente en estos astilleros.

Cómo es el crucero más grande del mundo

Como los otros buques de la clase Oasis, el Wonder of the Seas divide sus 18 cubiertas de pasajeros en ‘barrios’. La novedad es que introduce un octavo vecindario, el Suite Neighborhoood, de acceso privado y restringido solo a los usuarios de suites. Contará con una terraza para tomar el sol, piscina, bar y varios restaurantes de uso exclusivo, como el Coastal Kitchen, así como la suite más grande de todos los barcos de la compañía, con capacidad para 10 personas.

Wonder of the Seas. Foto: ©Ciudad de Saint-Nazaire.

Otra de las novedades es The Vue, un bar en voladizo con vistas panorámicas al océano desde lo alto de la terraza de la piscina que, desde el atardecer, brilla bajo un colorido mosaico.

También habrá una piscina que recreará el ambiente caribeño con dos bares y música en vivo, así como parques acuáticos para adultos (The Perfect Storm) y para niños (Splashaway Bay) y el ya conocido de otros barcos The Ultimate Abyss, el tobogán más alto del mar.

Un área de juegos para niños con temática submarina, espacios especialmente ideados para el ocio adolescente, un simulador de surf, paredes de escalada, tirolina de diez pisos de altura, un paseo marítico, un amplio programa de entretenimieno en su Aquatheatre y una oferta diversa de restauración (aún no desvelada) completan la oferta a bordo del Wonder of the Seas.

Aquatheatre, Wonder of the Seas. Imagen: Royal Caribbean.

Primeros viajes de Wonder of the Seas

A partir del 4 de marzo, Wonder of the Seas realizará viajes de 7 noches al Caribe Oriental, visitando destinos tropicales como Cozumel (México), Philipsburg (St. Maarten) o San Juan (Puerto Rico). Todos los itinerarios incluyen también un día en la isla privada de Royal Caribbean, bautizada como Perfect Day at CocoCay. Los pasajes ya están a la venta.

En mayo el buque se trasladará a Europa donde se concentrará el grueso de la temporada inaugural. Desde Barcelona y Roma se ofrecerán cruceros de 7 noches por el Mediterráneo occidental y escalas en algunos de los destinos más emblemáticos e históricos de la región. Se podrán comprar desde el próximo 22 de septiembre.