Cómo gestionará Royal Caribbean el aluvión de voluntarios

Royal Caribbean necesita un grupo de voluntarios para que el CDC (Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades de EEUU) le otorgue la autorización necesaria para volver a navegar.

Teniendo en cuenta que los gigantes de esta naviera tienen una capacidad de 5.000 pasajeros, con unos 20.000 interesados ya habría tenido suficiente.

Pues la convocatoria que Royal Caribbean lanzó hace un mes por las redes sociales ya tienen registrados más de 200.000 voluntarios, y el número sigue creciendo.

El Allure of the Seas volverá al Mediterráneo en el 2022, con Barcelona como puerto base. Foto: Royal Caribbean

Miles de personas se ofrecen cada día

El programa Volunteers of the Seas (Voluntarios del mar) apenas daba detalles de cómo es la convocatoria, o cuáles serán los protocolos a bordo. Pero no importó: miles de personas cada día se siguen apuntando a estos viajes de prueba que partirá desde EEUU, y según las últimas informaciones, se realizarán en diciembre.

Pero con semejante aluvión de respuestas surge la duda de cuál será la mecánica para seleccionar a los participantes.

El consejero delegado de la compañía de cruceros, Michael Bayley, dijo que el estatus en los programas de fidelización de Royal Caribbean será un factor clave en la selección.

La fidelización tiene premio

En el encuentro International Cruise Summit, una cumbre del sector organizado en Madrid, el CEO explicó que el nivel superior de los afiliados al programa Crown & Anchor Society recibe el nombre de Pináculo, donde se encuentran los miembros “que navegaron con nosotros un trillón de veces”, explicó.

El Quantum of the Seas marcó el regreso de Royal Caribbean a las operaciones. Foto: Royal Caribbean.

“Ellos estarán entre los primeros que recibirán la invitación”, dijo el directivo de la compañía.

Los medios especializados apuntan que también serán convocados empleados de la naviera, agentes de viajes asociados y otros miembros de los programas de fidelización de la empresa.

¿También en Europa?

Pero estos viajes no se restringirán a los EEUU: según Ben Bouldin, vicepresidente de Royal Caribbean para la región EMEA, también habrá cruceros con voluntarios por los mares de Europa, que se organizarán antes de que los barcos de la compañía retomen las actividades en la temporada 2021, informa Cruise Critic.

Según Bailey, la desmesurada respuesta a la convocatoria revela “el entusiasmo con volver a navegar, no solo con Royal Caribbean sino con todas las compañías de la industria, así como de la lealtad a nuestros cruceros”.

Los cruceros más grandes, de la línea Oasis, tienen una capacidad media de 5.000 pasajeros. Foto: Royal Caribbean

El Quantum vuelve a navegar

La semana pasada el Quantum of the Seas fue el primer crucero de Royal Caribbean que volvió a surcar las aguas tras meses de paralización de las operaciones.

El viaje, llamado Ocean Getaways (Escapadas oceánicas) dura cuatro noches y tiene al puerto de Singapur como punto de partida y regreso.

A bordo solo pueden viajar los residentes de esta ciudad-estado, y previo al abordaje todos tienen que realizar un test PCR para descartar la presencia de coronavirus.

Preparando la temporada 2022

Además la compañía está anunciando las rutas de sus cruceros para la temporada 2022, donde destacarán los debuts del Brillance of the Seas y el Voyager of the Seas en Europa.

El Odyssey of the Seas tendrá al puerto de Roma como base, Barcelona será el del Allure of the Seas (de la línea Oasis, los más grandes de la compañía) y Southampton el del Anthem of the Seas.