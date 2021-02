Así es el nuevo crucero de lujo que recorrerá el corazón de Europa

La firma Saga Cruises, abanderada de los cruceros only adults en el mar, dará este mismo año el salto a los cruceros fluviales trasladando el concepto de hotel boutique a los ríos europeos. Y si su Spirit of the Rhin surcará las aguas del Rin, el Mosela o el Meno a partir del próximo mes de mayo -si la situación sanitaria lo permite-, un segundo barco aterrizará en el Danubio en 2022.

También enfocado a mayores de 50 años, como el resto de su oferta, Spirit of the Danube, el segundo barco fluvial de Saga, celebró la tradicional ceremonia de la colocación de la quilla que marca el inicio de la construcción del barco, que se realizará en los astilleros de Vahali, en Serbia. Como marca la tradición, también se depositó un centavo de la suerte que se incrustará en el casco (ojalá el talismán que permita recobrar la normalidad al sector).

Danubio a todo lujo

La nave, que atravesará en sus itinerarios 10 países y pasará por algunos de los lugares más espectaculares de Europa, de grandes ciudades como Viena y Budapest, a parajes y joyas más desconocidas como la búlgara Ruse o la rumana Tulcea, está diseñada para acoger a 190 pasajeros y tiene unas medidas de 135 metros de largo por 11,4 de ancho.

Spirit of the Danube. Foto: Saga.

Precisamente la historia, la cultura y la naturaleza de las orillas del Danubio inspiran el diseño del barco, que contará con cabinas de 17 metros cuadrados (algunas de más amplias de las que se encuentran en los cruceros fluviales europeos) con una elegante decoración, baño en suite y grandes ventanales de suelo a techo o balcones franceses privados.

Entre los espacios comunes destacan salones, una biblioteca, un bar y dos restaurantes, todos con ventanas panorámicas y magníficas vistas.

Una gran terraza con piscinas, hidromasaje y espacios para tomar el sol, que cuenta con un espacio diferenciado para preparar barbacoas al aire libre, corona el barco.

El nuevo barco es hermano del Spirit of the Rhin. Foto: Saga.

Gastronomía de primera

El famoso chef británico reconocido con una estrella Michelin Mark Sergeant ha diseñado un plato que se servirá en exclusiva a bordo del barco.

La cocina es, de hecho, una de las banderas de este nuevo barco, que ofrece una gastronomía preparada cada día con ingredientes locales frescos por los chefs a bordo. Todas las comidas, desayunos y cenas son servidas por camareros en el restaurante principal, con un segundo comedor a la carta, precisamente el que lleva el sello de Mark Sergeant, también gratuito para los viajeros.

Además, el cocinero, al igual que otros personajes que van de historiadores como Miranda Krestovnikoff (BBC) a expertos en antigüedades como Eric Knowles y horticultores como Roddy Llewellyn se subirá al barco para ofrecer y compartir experiencias exclusivas con sus pasajeros, que van desde charlas a demostraciones, clases o excursiones en tierra.

El chef británico Mark Sergeant está detrás de uno de los restaurantes del barco. Foto: Saga.

Los nuevos cruceros fluviales

Dotado con motores de última generación para reducir al máximo las emisiones, el crucero inaugural del Sprit of the Rhin partirá de Ámsterdam en 2022. A partir de entonces se unirá al Sprit of the Rhim que debutará este mismo año.

Saga exigirá la vacunación obligatoria para navegar a bordo de sus buques cuando vuelvan a operar

Según el CEO de Saga, Chris Simmonds, la construcción de este buque es un paso más en su estrategia que pasa por “redefinir la gama de cruceros fluviales” con el objetivo de ajustar la experiencia a unos viajeros cada vez más exigentes. “Los huéspedes podrán disfrutar de una variedad de instalaciones de primera clase y estamos ansiosos por mostrar todo lo que nuestro último barco tiene para ofrecer”.

La incorporación del nuevo barco coincide con el anuncio de la línea de cruceros británica, una de las primeras en indicar que exigirá la vacuna como requisito obligatorio para viajar. Esta política respecto a la vacunación se sumará -y no sustituirá- al resto de medidas de seguridad frente a la covid-19 que la compañía ya ha adoptado y que se implementarán cuando se reinicien las operaciones.