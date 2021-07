¿Por qué contratar un seguro de viaje? Ventajas de los seguros de vacaciones

Si contratar un seguro de viaje en condiciones normales es importante, en tiempos de Covid-19 lo es aún más. Porque a medida que la vacunación avanza y las temperaturas suben, las ganas de unas merecidas vacaciones se disparan.

El nuevo certificado covid digital que nos pemite viajar por Europa es una realidad y, a la vez, las autoridades piden cautela respecto a la variante delta, que podría suponer un 90% del total de los casos de coronavirus a finales de agosto.

Pero lo protocolos diseñados por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales pueden variar repentinamente en función de la evolución de la pandemia: cuarentenas, test de antígenos o incluso gastos médicos en destino pueden echar a perder las ansiadas vacaciones.

¿Es necesario el seguro de viaje?

En cualquier viaje pueden suceder imprevistos. Desde el inconveniente de llegar a tu destino y encontrarte sin maleta a sufrir un percance y necesitar atención médica, especialmente si se viaja al extranjero es recomendable contar con un seguro de viaje.

No te arriesgues a que tus vacaciones se echen a perder. Foto: Anete Lusina | Unsplash.

De hecho, hay países en los que es obligatorio para entrar –con el fin de asegurar que el viajero no supondrá una carga económica para el destino en ningún caso- y no se concederá el visado a no ser que se justifique contar con este seguro. Es el caso de destinos como Rusia, Islas Galápagos (Ecuador) o Cuba.

La lista, sin embargo, se ha ampliado desde que se declarase la pandemia de coronavirus y ya se exige en muchos otros países como Argentina, Costa Rica, Israel, Chile o Sri Lanka.

Por otra parte, algunas modalidades de viajes organizados por agencias o empresas turísticas conllevan obligatoriamente la contratación de un seguro de viaje.

¿Qué seguro de viaje contratar?

En este sentido, y para viajar con tranquilidad, merece la pena contratar un seguro que tenga coberturas covid-19 incluidas, con gastos médicos en caso de presentar síntomas relacionados con la COVID-19, cancelación si por recomendaciones médicas, contacto con un positivo o cuarentena no se puede viajar e indemnización por servicios no contratados si hay que interrumpir el viaje.

Este seguro, de Allianz Assistance, está disponible hasta el 30 de agosto en una promoción especial con descuento de hasta el 30%.

Seguros de viaje para viajar por España

Si la opción este verano pasa por disfrutar de las vacaciones en España, un seguro de viaje nos protegerá también ante cualquier contingencia, desde la anulación por contraer la covid-19, haber estado en contacto con un positivo o estar obligado a hacer cuarentena, hasta la interrupción de la estancia por causas relacionadas con el coronavirus.

Foto: Angelo Pantazis | Unsplash.

En este caso recibiremos una indemnización por los servicios contratados y no disfrutados, como el hotel.

Seguros frente al coronavirus

Incluso en los casos en los que la póliza incluye coberturas covid-19 es imprescindible leer la letra pequeña. Por ejemplo, la mayoría no cubre los gastos de una PCR o prueba de antígenos que exigen algunos destinos antes de viajar o los gastos ocasionados por una cuarentena en caso de que los países la impongan, ni permite la cancelación por el mero miedo a viajar.

Sí se cubren, por ejemplo en el seguro de Allianz Assistance, los gastos de la prueba PCR u otra prueba relacionada que haya recomendado un profesional médico para diagnosticar coronavirus en destino, los gastos por la compra de un nuevo billete de regreso si por hospitalización se ha perdido un vuelo y la asistencia médica en destino.