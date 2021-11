Como cualquier día, recorrer el distrito de Wynwood, en Miami, es pasear por un gigantesco museo al aire libre, donde cada centímetro de pared y también de suelo es susceptible de alojar una obra de arte urbano.

Si nos fijamos, sin embargo, se aprecia una actividad mayor de la usual: estamos en vísperas de la Semana del Arte de Miami y la destacada Art Basel de Miami Beach y el barrio se afana por incorporar novedades a su propio catálogo de obras.

Frente a un enorme mural tributo a Kobe Bryant, la legendaria estrella del baloncesto fallecida en un accidente de helicóptero a principios de 2020, está la entrada Wynwood Walls (266 NW 26th Street), una galería de arte al descubierto que es corazón del arte que late en el barrio.

Wynwood Walls es un paseo imprescindible en Miami. Foto: Mar Nuevo.

Este jardín, en cuyas paredes han dejado su firma artistas de la talla de Pixel Pancho, Shepard Fairey -autor del poster Obama’s Hope-, el brasileño Kobra, Aiko, Daleast, Neuzz y el español Okuda, entre otros, incorpora estos días las obras de 13 nuevos artistas.

Un barrio que respira arte

Diez murales y tres esculturas enriquecerán, cuando los aerosoles y la pintura se sequen, este museo de Wynwood Walls, que cuenta con más de 7.400 metros cuadrados de obras.

Procedentes de EE UU, México, Cuba, Portugal y Francia como un adelanto de la Semana de Arte de Miami, vemos a algunos de ellos sobre las paredes que antes sirvieron de lienzo a otros artistas para expresar su arte.

Tras la suspensión de la feria de arte en 2020 a causa de la pandemia, que se celebra del 30 de noviembre al 5 de diciembre con Art Basel Miami Beach como buque insignia (del 2 al 4 de diciembre) se nota en el ambiente que hay muchas ganas de encontrarse con novedades.

Wynwood Walls tiene 7.400 m2 de murales. Foto: Mar Nuevo.

Lo confirma Jessica Goldman Srebnick, comisaria de Wynwood Walls y directora ejecutiva de Goldman Globar Arts, propietaria de la galería. Aquí, explica, se concentran “los mejores artistas callejeros del mundo”.

Por supuesto, las visitas no se interrumpen: en este particular museo no solo interesa la obra terminada, sino que asistir al proceso de creación es una oportunidad más de admirar el trabajo de los artistas e, incluso, interactuar con ellos.

Artistas como agentes del cambio

En esta edición -las obras que ahora se crean formarán parte de la colección durante 2021- el tema escogido es el de los artistas como “agentes del cambio”. Una idea que surge a raíz de la pandemia y cómo la covid-19 ha alterado vidas, ha modificado costumbres y ha hecho reflexionar a todo el mundo.

Wynwood Walls está listo pare renovar sus obras. Foto: Mar Nuevo.

El japonés AIKO, los portugueses Diogo ‘Addfuel’ Machado y Bordalo II, los estadounidenses David Flores, Greg Mike, Scott Froschauer, Joe Iurato, KAI y Kayla Mahaffey, el francés Mantra, el cubano-estadounidense Ernesto Maranje, el mexicano Farid Rueda y el artista local Quake son los elegidos.

Aunque el museo se renueva regularmente, apunta la comisaria, se garantiza que cada obra permanezca por lo menos tres años en exhibición.

Sin embargo, ningunas se olvida, ni siquiera cuando sus trazos y colores ya han desaparecido dejando un nuevo lienzo en blanco para el siguiente artista.

Quedan no solo en la memoria del público y la organización, sino también en forma de vídeos, fotografías, blogs, cuentas de redes sociales y también plasmada en cuadernos, bolsas y otros objetos que pueden adquirirse en la tienda.

Estos días se puede ver a los artistas trabajando, como a Kayla Mahaffei. Foto: Mar Nuevo.

No deja de ser “muy doloroso” tener que cubrir obras con pintura blanca cada cierto tiempo, explica Jessica, pero lo define como necesario para poder mostrar cómo evoluciona el arte urbano.

Las obras que van tomando forma

Mientras paseamos observamos a Kayla Mahaffei, una afroamericana de Chicago, manejar sus aerosoles. Su obra, que se va llenando de color, refleja los rostros llenos de luz de dos niños afroamericanos en una escena en la que explotan flores, mariposas y otros insectos.

Muy cerca está el espacio que ocupará Ernesto Maranje, un artista nacido en Hialeah (Miami-Dade) de padres cubanos, que repite en Wynwood Walls con una obra que dedicará al medioambiente, la naturaleza y, sobre todo, los animales.

El artista francés Mantra trabajando en su mural. Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich | EFE | EPA.

Por eso una pantera de Florida, una especie autóctona en peligro, ocupará gran parte de su mural, compartiendo espacio con serpientes pitones birmanas muy conocidas (para mal) en el sur de Florida. Se trata de una especie invasiva y depredadora que está diezmando la fauna local en los Everglades, el gran humedal del sur del estado.

El francés Mantra también tiene avanzada su obra, un gran mural que ocupa una enorme pared junto a una de las entradas del museo.

Desde una grúa, ataviado con casco y grandes gafas, dibuja grandes mariposas. Su arte, dice, conecta con sus recuerdos, pero también con problemas que le causan inquietud, como la disminución de las poblaciones de mariposas en muchas partes del mundo.

Arte dentro y fuera de Wynwood Walls

Creado en 2009 por el ahora desaparecido empresario Tony Goldman, que supo ver el potencial de un barrio anodino repleto de almacenes abandonados -grandes edificios con pocas ventanas- y tuvo la valentía de dedicarlo al arte, Wynwood Walls sigue siendo un referente mundial en street art.

Cualquier pared es un lienzo en Wynwood. Foto: Mar Nuevo.

Aquí se celebró ese mismo año Art Basel 2009 Wynwood Walls, un festival que logó colocar al barrio en el circuito internacional de arte urbano y lo convirtió en lo que es hoy, un museo al aire libre.

Porque el arte no está solo entre las paredes de esta galería, sino que florecen en cualquier pared, ya sea grande o pequeña, en tiendas y restaurantes, en las aceras o en las farolas. Hoy no hay guía turística de Miami que no cite Wynwood Walls entre las visitas obligadas ni experto en arte urbano que no lo tenga como gran referencia.