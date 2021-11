París da la bienvenida al nuevo rascacielos más alto de Francia

Diseñado en 2017, no fue hasta junio de 2020, precisamente cuando el teletrabajo se alzaba como la opción más segura en un mundo pandémico, cuando la división inmobiliaria del gigante francés de los seguros, Groupama, anunciaba la puesta en marcha de un nuevo proyecto que cambiaría el skyline del distrito de negocios La Defènse. The Link, con 244 metros de altura, se convertirá no solo en el rascacielos más alto de París, sino de toda Francia.

Proyectada por la firma PCA-stream del arquitecto Philippe Chiambaretta como sede de la compañía energética Total acogerá a entre 5.500 y 6.000 empleados en cerca de 120.000 m2 de oficinas que, sin embargo, son solo una parte del edificio.

Dos edificios y un ‘link’

El nuevo rascacielos son en realidad dos torres unidas en 30 niveles por una serie de pasarelas verdes, el nexo o ‘link’ al que debe su nombre y que proporciona 3.000 m2 de superficie extra.

The Link se convertirá en el rascacielos más alto de Francia. Foto: ©Artefactory | PCA-STREAM.

El ala bautizado como Arche, de 50 pisos, se elevará 228 metros sobre el nivel del suelo, mientras que el ala Sena, de 35 pisos, alcanzará los 165 metros.

El conjunto se sustenta en una base común de tres niveles sobre un bulevar urbano y una plaza pública. El punto más alto alcanzará los 244 metros, 13 metros más alto que la torre First, también en La Defense y actualmente el rascacielos más alto de este área al oeste de París y de toda Francia.

También contará con un mirador a 154 metros del suelo, concretamente un jardín en la azotea desde el que vislumbrar París y, en concreto, del eje Arco del Triunfo, Plaza de la Concordia y Museo del Louvre.

El rascacielos explora la horizontalidad gracias a las pasarelas o links entre las dos torres. Foto: ©Artefactory | PCA-STREAM.

El rascacielos que explora la dimensión horizontal

Por supuesto, el rascacielos se diseñó mucho antes de la covid y, sin embargo, sus características en términos de modularidad y versatilidad, explican sus promotores, “lo hacen intrínsecamente preparado para el futuro”.

Chiambaretta supera las limitaciones de los rascacielos tradicionales –verticalidad, divisiones del espacio, falta de acceso exterior- repensando los principios básicos de una torre de gran altura convencional con el fin de abordar un “cambio completo de paradigma en la forma que se organiza el trabajo”.

De este modo, The Link inventa una nueva dimensión horizontal. Las pasarelas o links son el elemento central. Las 30 plataformas de 8 metros de ancho, dotadas con jardines colgantes y con excelentes vistas, se convierten en algo así como una nueva “plaza del pueblo” o punto de encuentro.

30 pasarelas unen las dos torres. Foto: ©Artefactory | PCA-STREAM.

Llega la oficina-dúplex y ‘al aire libre’

Al conectar los dos edificios, las pasarelas crean además espacios de oficinas de 3.000 m2 por planta, un tamaño muy por encima del habitual no solo en La Défense sino en la mayoría de distritos de negocios. Están ideados, además, para unirse de dos en dos plantas a través de una amplia escalera, dando lugar a superficies de 6.000 m2 con capacidad para albergar a 500 empleados. O, lo que es lo mismo, cuatro veces más que en un rascacielos de oficinas convencional.

Cada uno de estos dúplex tendrá su propia “vida orgánica” en la que los trabajadores se pueden mover a pie, sin tener que recurrir al ascensor, lo que además de evitar los embudos y pérdidas de tiempo que se generan en las torres de gran altura, generará “una mayor interacción humana” y, como consecuencia, actuará de “catalizador de la innovación”.

Foto: ©Artefactory | PCA-STREAM.

Desde el estudio de arquitectura la definen también como una torre “al aire libre”. Con 2.800 m2 de espacios al aire libre (récord absoluto para un rascacielos en Francia) incluye 6 grandes terrazas, 15 jardines colgantes al aire libre, 6 jardines cubiertos con ventilación natural y otros dos jardines en la azotea. Y un dato más: ningún trabajador se sentará a más de 30 segundos a pie de un espacio exterior.

El rascacielos para la época postcovid

Ya en construcción -está previsto que las obras finalicen en 2025-, The Link hace gala de su capacidad de adaptación ante la cambiante situación actual (aunque en vista de los atascos en las grandes ciudades la vuelta a la presencialidad está siendo la tónica en la mayor parte de los empleos).

Así, el rascacielos está preparado para facilitar la reconfiguración a través de espacios de trabajo divididos, diseños de planta abierta, uso mixto de espacios, oficinas flexibles, estaciones de trabajo conectadas, pods e incluso cámaras de aislamiento.

Foto: ©Artefactory | PCA-STREAM.

La inervación de la red de distribución eléctrica, los sistemas de información y la climatización son claves para agilizar el edificio. Por ejemplo, las salidas de aire fresco se colocan cada dos paneles de fachada, es decir, cada 2,70 m, que es el ancho mínimo de un escritorio de oficina estándar y puede proporcionar de 30 a 300 metros cúbicos de aire fresco (la cantidad necesaria para una a diez personas).

En el caso de una sala de alta densidad, como una sala de reuniones que esté cinco veces más concurrida que un espacio de oficina típico, el flujo de aire fresco se recalibra automáticamente para ajustarse al modo de trabajo deseado para el espacio.

Bicicletas y paneles solares

The Link también está ideado para hacer frente a los desafíos medioambientales. Así, permitirá reducir el consumo energético en un 50% respecto a sus rascacielos actuales gracias a su fachada de doble piel que proporciona aislamiento térmico y que estará dotada de paneles solares, utilizados por primera vez en La Défense.

Skyline de la Dèfense. Foto: ©Artefactory | PCA-STREAM.

Otra de sus apuestas pasa por fomentar el transporte libre de carbono. Para ello suprime totalmente los aparcamientos de coches y los sustituye por 350 m2 de espacios para bicicletas y contempla accesos directos a pie y en bici desde el bulevar así como la financiación de la ampliación de la línea 1 de metro.