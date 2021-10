Así es el plano del Metro de Madrid que rebautiza las estaciones con títulos literarios

¿Y si viajar a un libro fuese posible? Aunque hay muchas formas de zambullirse en la literatura, en este caso nos referimos a un viaje real, en concreto, en la red de Metro de Madrid, que ha sustituido los tradicionales nombres de las estaciones por los títulos de más de 300 libros en un nuevo Plano Literario.

La mítica estación de Sol, nudo de comunicaciones y para muchos el corazón de la red de suburbano madrileño, ha cambiado virtualmente su nombre por el de Ellas escribieron.

No, no tiene nada que ver con la polémica suscitada por la reciente concesión del premio Planeta a Carmen Mola, en realidad pseudónimo tras el que se esconden tres hombres, los guionistas Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, pero sí que es un homenaje a tantas autoras que, a lo largo de la historia, tuvieron que entregar sus obras a sus compañeros para que fueran publicadas, publicar bajo un seudónimo masculino o, directamente, no pudieron publicar por ser mujeres.

Una nueva forma de viajar entre libros. Imagen: Asociación de Editores de Madrid.

El resto de las estaciones en este original mapa, que forma parte de la campaña Libros a la Calle de fomento de la lectura, despliega todo un universo literario que permite viajar de La Metamorfosis (Plaza de Castilla) a La Colmena (Alonso Martínez), escuchar aquello de “Próxima estación: El señor de los anillos”, concretamente en Pueblo Nuevo, quedar a la salida de Bomarzo para darse una vuelta por el parque del Retiro o pasar por Cien años de soledad, Veinte poemas de amor y una canción desesperada o La Tregua hasta llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas, que en este genial plano se ha reconvertido en Pedro Páramo.

Clásicos como ‘La Regenta’, éxitos infantiles como ‘El grúfalo’ y sagas como las de ‘El señor de los anillos’ y ‘Harry Potter’ tienen sus propias paradas de Metro

Un viaje literario por el subsuelo de Madrid

La iniciativa, que coincide con la 14ª edición de la campaña Libros a la Calle, está impulsada por la Asociación de Editores de Madrid (AEM) quien además seleccionó más de 800 títulos organizados en 15 categorías temáticas y de géneros para que fuesen los usuarios de Metro, a través de sus votaciones, quienes escogiesen los nombres de este plano literario.

Se recogieron más de 26.000 votos, pero también sugerencias que no estaban incluidas entre las propuestas y que han dado lugar a renombrar estaciones como Orgullo y prejuicio, Moby Dick, La casa de Bernarda Alba, Una habitación propia o Fray Perico y su borrico.

Sol es ‘Ellas Escribieron’. Imagen: Asociación de Editores de Madrid.

SuperLópez, Mortadelo y Filemón, El pequeño Nicolás o Harry Potter se asoman también a este plano, en el que no faltan Los Pazos de Ulloa, La Regenta, Fortunata y Jacinta, La Fundación o El jinete polaco, dando así una buena muestra de diversidad de gustos de los usuarios del metro.

Como guiño especial a Latinoamérica, todas las paradas de la línea 8 se han dedicado a títulos de la literatura hispanoamericana, entre ellos La casa de los espíritus, Cien años de soledad, El Aleph o Rayuela, que ahora da nombre al nudo de comunicaciones de Nuevos Ministerios.

Como guiño especial a Latinoamérica, todas las paradas de la línea 8 se han dedicado a títulos de la literatura hispanoamericana

Quien quiera viajar según estas nuevas coordenadas puede bajarse el plano literario a través de la web o bien capturando el código QR en la lámina de Libros a la Calle dedicada a esta iniciativa que se encuentra tanto en la red de metro como en los autobuses urbanos y en la red de Cercanías.

La literatura viaja en metro (y en bus)

Además de este plano, esta nueva edición de Libros a la Calle recupera las tradicionales láminas con fragmentos de libros que nos acompañan y distraen desde hace años en nuestros trayectos en bus o en metro.

Hasta 6.600 nuevas láminas se han instalado ya en los transportes madrileños que, en este caso, han puesto el acento en el fomento de la lectura entre los más jóvenes, por lo que se han seleccionado autores como Nando López, Laura Gallego, Jordi Sierra i Fabra, Elia Barceló, Jose Antonio Cotrina, Rosa Huertas y Elena Odriozola.

“En esta edición adquieren especial relevancia las láminas dedicadas a la Literatura infantil y juvenil; un segmento de la edición en un proceso de crecimiento que se ha acelerado especialmente durante el año 2020 a causa del confinamiento”, afirma Manuel González, presidente de la Asociación de Editores de Madrid (AEM).

Imagen: Asociación de Editores de Madrid.

“Que las familias hayan apostado por la lectura de sus hijos e hijas pone de relieve el valor de los libros como bienes esenciales de primera necesidad tal y como ha reconocido recientemente el Parlamento español asumiendo esa realidad esperanzadora que suponen estas nuevas generaciones de lectores”.

Homenajes en forma de fragmentos de libros

Pero la campaña también rinde homenaje a la obra del recientemente fallecido Francisco Brines, Premio Cervantes 2020, recuerda la obra musical y poética de Luis Eduardo Aute al cumplirse un año de su muerte, y conmemora el centenario de una figura destacada de nuestra literatura y precursora del feminismo, Emilia Pardo Bazán.

Por último, Libros a la Calle recoge el trabajo de otros autores galardonados recientemente como Juan Bonilla (Premio Nacional de Narrativa), Irene Vallejo (Premio Nacional de Ensayo), Olga Novo (Premio Nacional de Poesía) y Javier de Isusi (Premio Nacional de Cómic).

Libros a la calle nos acompaña con textos en el metro o el bus. Imagen: Asociación de Editores de Madrid.

“El equilibrio entre todos los géneros, desde la poesía a la ciencia ficción, pasando por el cómic, así como las fantásticas ilustraciones de las láminas, suponen una incitación a la lectura en el viaje urbano para llegar a esos lugares y tiempos donde las historias que leemos nos transportan con la mente”, explica Manuel González.

Cada texto está acompañado por un trabajo de ilustración, que firman artistas como Naranjalidad, Jorge Arranz, Lady Desidia, Raúl, Fernando Vicente, Silja Goetz o Andrea Reyes.

Todas las láminas cuentan con un código QR que permite al viajero entrar en la página web para obtener más información sobre cada obra, su autor y el ilustrador que ha trabajado en la lámina, así como descargarse la lámina.