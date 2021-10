Las Meninas vuelven a llenar de arte y color las calles de Madrid

Convertidas en símbolos indiscutibles de Madrid, las meninas, que cada año atraen al Prado a millones de visitantes para disfrutar de una de las obras maestras de Velázquez, salen de paseo este mes por calles y plazas de la capital.

Una nueva edición de Meninas Madrid Gallery está lista para tomar la ciudad entre los próximos 1 y 15 de noviembre, en este caso con más de 50 coloridas esculturas que firman diferentes artistas, pero también diseñadores de moda, cantantes, chefs, deportistas o comunicadores.

El nuevo mapa de las meninas

The show must go on, es el nombre de la menina diseñada por el artista DJ Nano, una de las que hemos podido ver antes de su instalación en las calles. Y es que tenemos ganas de cultura y arte, y si es al aire libre y gratis, mucho mejor.

The show must go on. Foto: Meninas Madrid Gallery.

No hay más que darse una vuelta por el perfil de Instagram de la cita para contrastar el interés que despierta: “Ya estoy preparándome para recorrerlas todas”, “Esperando el mapa para ir a verlas”, “este año volveré a buscar las Meninas por Madrid” son solo algunas de ellas.

Salir a “cazar” meninas (descubrir sus ubicaciones y compartir sus fotos en redes sociales) se ha convertido ya en una tradición del otoño en Madrid

Este año, además, con una motivación extra ya que todos los fondos recaudados en la tradicional subasta benéfica de las figuras que se realiza al final de la muestra se destinarán a los afectados por la erupción del volcán de La Palma.

Una ventana al mundo

De Anne Igartiburu a Diana Navarro, de Boris Izaguirre al chef José Andrés, de Ana María Simón a Ana Obregón, decenas de artistas y celebridades pero también personas anónimas han ‘tuneado’ este año las ya icónicas esculturas hechas en fibra de vidrio de 180 centímetros de alto, 160 de fondo y unos 30 kilos de peso a las que se enfrentan como lienzos en blanco.

El artista venezolano Antonio Azzato, creador y director de la exhibición de arte urbano que impulsan el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (ACOTEX), recuerda que cada obra representa “una manera de ver el mundo”.

El lema de la cuarta edición de esta cita, un auténtico museo al aire libre, es ‘Una ventana al mundo’ y cuenta con la participación de las embajadas de Panamá, Brasil y República Dominicana, con meninas que sinteticen la cultura de sus países, pero también de un diseño especial, la ‘menina peregrina’ en homenaje al año Xacobeo.

Seña de identidad de Madrid

La cita, que se celebra por cuarto año consecutivo -también tuvo lugar en 2020 pese a la pandemia- es ya una “seña identidad de Madrid”, según la vicealcaldesa Begoña Villacís. Cada menina representa tanto a la ciudad como a sus habitantes ya que, señala, “cada una es el sueño de un madrileño que se ha cumplido, que ha aportado su riqueza, su pasión, su alegría, sus ganas de construir y su creatividad”.

Las meninas se están instalando ya por la ciudad. Foto: Ayuntamiento de Madrid.

Numerosos artistas, personalidades del ámbito nacional e internacional, deportistas, chefs y músicos, entre otros, se suman con su talento y sus diseños para aportar valor a la sociedad a través del arte y de sus mensajes.

Este año las meninas se convertirán en ‘guías’ de sus respetivas zonas, desplegando un mapa georreferenciado de tiendas, restaurantes y hoteles en los alrededores

En esta edición, Ana Obregón, Boris Izaguirre, el chef José Andrés, Anne Igartiburu, Isabella Fernández, Belén Santiago, Isabel Sevillano, Marta Herrero, Deyna Castellanos, DJ Nano, Ana María Simón, Miguel Carracedo, Diana Navarro, Nonato Oliveira, Ricardo Carvalheira, Irene Valverde Fernández, Sara Velázquez, Juan Valenzuela, el Colegio Blas de Lezo y la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie son algunos de los que firman sus esculturas, inéditas reinterpretaciones del icono de la obra maestra del pintor Diego Velázquez.

Nuevas ‘guías’ de Madrid

Otra de las novedades de la iniciativa, que se enmarca dentro del proyecto Madrid Capital de Moda (MCDM), es que este año las meninas se convertirán en ‘guías’ de sus zonas respectivas.

Este año las meninas se convierten en guías de Madrid.

Así, capturando el código QR que encontraremos en cada una de ellas podremos ver una guía digital georreferenciada, Todo está en Madrid, en la que figuran tiendas, restaurantes, bares y hoteles de Madrid, que suman nada menos que 3.600 referencias.

Desde su creación, hace cuatro años, la exposición ha recaudado más de medio millón de euros para fines benéficos -para el Banco de Alimentos, la fundación Rafael Nadal, Fundación Aladina, Juegoterapia, Alenta, Mano a mano o la Fundación Everest Solidario, entre otras, seleccionadas por los artistas-.

Este año se ha decidido que los ingresos se destinen a los afectados por el Volcán de La Palma.