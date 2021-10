La fotografía más íntima de Peter Lindbergh aterriza en A Coruña

Aunque nos sorprendió con sus fotografías capaces de captar lo que el propio ojo ve de las esculturas de Giacometti, si por algo es conocido Peter Lindbergh es por sus trabajos en el mundo de la moda. Linda Evangelista, Naomi Campbell o Kate Moss son algunas de las que desfilaron por su objetivo, con imágenes que son ya parte de la historia de la industria y que ahora podrán verse en una exposición en A Coruña.

Comisariada por el propio Lindbergh (Leszno, Polonia, 1944) poco antes de morir en 2019 y con la colaboración de la Lindbergh Foundation, que dirige su hijo Benjamin, esta retrospectiva traerá 150 de sus imágenes más icónicas a una nave industrial reconvertida en galería en el puerto de la ciudad y podrá verse desde el próximo 4 de diciembre.

El fotógrafo de las supermodelos

Lindbergh dedicó personalmente dos años a realizar esta selección de imágenes en las que dibuja un recorrido por las cuatro décadas de su extensa carrera, desde los primeros 80 hasta 2019 y es, de hecho, su primera muestra ‘autocomisariada’.

Querelle Jansen, Paris, 2012 © Peter Lindbergh (courtesy Peter Lindbergh Foundation, Paris).

Sus retratos y producciones con Evangelista, Campbell o Moss no han dejado solo una huella imborrable en el mundo de la moda, sino también en el de la fotografía, con imágenes que incluyen a actrices como Nicole Kidman, Uma Thurman, Robin Wright, Jessica Chastain y Jeanne Moreau.

Además de sus imágenes más icónicas, la muestra incluye, entre sus 150 fotografías, trabajos nunca vistos o pocas veces expuestos

La muestra, que lleva por nombre Untold Stories, ofrece nueva y sorprendente visión sobre el trabajo del legendario fotógrafo. La selección incluye un buen número de fotografías nunca vistas o poco conocidas y se complementa con textos que detallan el origen de la exposición y un homenaje del cineasta y escritor Wim Wenders, amigo cercano de Lindbergh.

Lindbergh desembarca en Galicia

La muestra, que se vio por primera vez en el Kunstpalast de Düsseldorf, aterriza en Galicia gracias al empeño personal de la empresaria Marta Ortega, amiga del artista y autodeclarada admiradora de su obra, en una iniciativa que pretende traer a A Coruña manifestaciones culturales de primer orden y, al mismo tiempo, mostrar al mundo la riqueza de Galicia.

Peter Lindbergh. ©Stefan Rappo (courtesy Peter Lindbergh Foundation, Paris).

La arquitecta coruñesa Elsa Urquijo ha sido la encargada de intervenir la nave que alojará la muestra, que podrá verse hasta el 28 de febrero de 2022.

Según su hijo y presidente de la fundación que lleva su nombre, “Cuando Peter visitó La Coruña en 2018, la conexión entre la ciudad portuaria y su estética le resonó inmediatamente. El clima gris de Galicia y el agitado oleaje, entrelazados con el omnipresente trasfondo industrial, parecían una analogía perfecta con la región del Ruhr, donde creció mi padre, en Alemania. En un lugar así, donde la fuerza de la naturaleza y la fuerza de la humanidad se unen en armonía, encajaría casi a la perfección Untold Stories”.

La arquitecta coruñesa Elsa Urquijo ha sido la encargada de intervenir la nave industrial en pleno puerto de A Coruña que acogerá la exposición

Las historias no contadas de Peter Lindbergh

La exposición se acompaña de una edición especial del libro de Taschen Untold Stories, del propio Peter Lindbergh junto al el director del Kunstpalast, Felix Krämer, y Wim Wenders que supone una declaración íntima y personal del fotógrafo sobre su trabajo..

Naomi Campbell, Ibiza, 2000 © Peter Lindbergh (courtesy Peter Lindbergh Foundation, Paris).

Además, una nueva obra, Raw Beauty, recoge entrevistas e imágenes de algunos de los personajes más conocidos de Lindbergh, como Naomi Campbell, Kate Moss, Penélope Cruz y Rosalía, reunidos para celebrar su vida, así como ensayos de algunas de las célebres figuras creativas que han hecho de Galicia su hogar, como el fotógrafo Nick Knight y el arquitecto David Chipperfield.

Raw Beauty incluye también la poesía y fotografía de paisajes del artista gallego Manuel Vilariño.

En opinión de Marta Ortega “Peter y Galicia comparten muchas similitudes… la naturaleza salvaje, la belleza natural y esa calidez humana que nos hace sentirnos vivos. Para mí es un privilegio poder reunirles”.

La entrada será gratuita, afirma, para que “los coruñeses, los gallegos, los españoles, y los viajeros de cualquier parte del mundo que visiten esta maravillosa tierra puedan disfrutar de esta exquisita exposición que Peter preparó hasta el último detalle antes de su prematuro fallecimiento”.

COMPRAR Peter Lindbergh Untold Stories en Amazon (57,00 euros)

La obra de Lindbergh se ha expuesto en muestras individuales y colectivas en todo el mundo, las últimas The Unknown, Ullens Center for Contemporary Art, Pekín (2011); Fotomuseum, Amberes (2011-12); Berlín, Maison de la Photographie, Lille, Francia (2013); The Unknown and Images of Women, HDLU Museum, Zagreb, Croacia (2014); y Peter Lindbergh/Garry Winogrand: Mujeres en la calle, NRW-Forum Düsseldorf (2017).