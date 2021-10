Una escultura gigante de Jaume Plensa llama al silencio frente a Manhattan

Nueva York es conocida como la ciudad que nunca duerme precisamente por la incesante actividad, día y noche, y su correspondiente ruido. Y justo allí, el escultor barcelonés Jaume Plensa se atreve a pedir silencio. Lo ha hecho con su obra más grande hasta el momento, de 22 metros de altura, que representa una mujer con un dedo en los labios. Y no ha dejado a nadie indiferente.

Desde Newport, en Nueva Jersey, la enorme escultura mira hacia el otro lado, a Manhattan, desde donde es perfectamente visible, integrada ya en el skyline de la ciudad.

De nombre Water’s Soul, el busto de una mujer joven hace un gesto al histórico muelle del río Hudson en el que se encuentra, un lugar que fue testigo de la importante actividad comercial de la ciudad de Nueva York durante los siglos XIX y principios del XX a través de un incesante ir y venir de transbordadores y barcazas.

La escultura se asienta en el paseo de Newport mirando a Manhattan. Foto: Justin Lane | EFE.

Escuchar al agua

“Me parecía muy oportuno hacer una figura con el dedo en sus labios porque creo que estamos en un momento tan ruidoso que no podemos escuchar esta voz profunda del agua que siempre nos está hablando”, explica Plensa.

“Somos un 60 % de agua, el 70 % de la superficie de la Tierra es agua, y nos hemos acostumbrado tanto a verla que ya no nos damos cuenta de que existe. Creo que es el momento de reivindicarla y volver a poner nuestra atención en ella”, añade.

«Una gota de agua está bastante sola, como una sola persona, pero muchas gotas juntas pueden crear un maremoto y formar inmensos ríos y océanos» Jaume Plensa

¿Y qué nos dice? Según el artista, “El agua es una maravillosa metáfora de la humanidad. Una gota de agua está bastante sola, como una sola persona, pero muchas gotas juntas pueden crear un maremoto y formar inmensos ríos y océanos; cuando las personas se unen para intercambiar ideas y crear una comunidad, podemos construir algo increíblemente poderoso”.

En este sentido, la obra también expresa la esperanza colectiva de que la humanidad construya un mundo mejor. “Dado que el cambio climático ya amenaza con apoderarse de nuestro hermoso planeta, debemos unirnos para proteger el agua como uno de los elementos más preciados de la naturaleza. No es propiedad de nadie, pero nos pertenece a todos. El agua es la fuente de la vida y Water’s Soul es una celebración de la vida”.

‘Water’s Soul’ es la escultura mas grande de Plensa. Foto: Justin Lane | EFE.

Una escultura que brilla

Situada en un paseo marítimo de la zona de Newport, un nuevo desarrollo que ha cambiado en poco más de diez años esta zona de Nueva Jersey, la escultura mira hacia los inconfundibles rascacielos de la Gran Manzana, con el icónico Empire State Building a plena vista.

Con sus 22 metros de altura se eleva imponente sobre un podio de dos metros y está diseñada para resistir los envites del agua –la zona es propensa a las subidas de nivel- y del duro clima neoyorkino.

De 30 toneladas de peso, es también un “alarde tecnológico”, afirma el artista, que ha trabajado junto a ingenieros de Nueva York y Nueva Jersey, además de miembros de su equipo técnico. La obra está hecha en fibra de vidrio estructurado con resina de poliéster y polvo de mármol, formada por 114 piezas diferentes, en blanco impoluto.

De 22 metros de altura (casi 24 incluyendo el podio) y 30 toneladas de peso, la escultura es también un alarde tecnológico construido para resistir los envites del agua y el clima

Ya convertida en parte del paisaje de Manhattan, rompiendo la uniformidad del gris con su color pero también con su mensaje, Plensa aspira a que sea un lugar especial para los residendentes de la zona, algo más que un mero objeto. “Un lugar en el que cuando quieras quedar con los amigos digas ‘nos vemos ahí’, en Water’s Soul”, afirma.

De color blanco impoluto contrasta con el gris de los rascielos. Foto: Justin Lane | EFE.

Al otro lado, en la nueva zona de Hudson Yards, se aloja otra de las grandes esculturas de Plensa, concretamente Voices, instalada frente al número 30 de Hudson Yards. Laura frente al hotel Fairmont Century Plaza en Century City (Los Ángeles) y We, frente al edificio The Shard y el London Bridge en Londres son sus piezas más recientes.

Paz frente al ruido

Plensa asegura que también tuvo muy en cuenta las tribus que habitaban la zona de Nueva Jersey en la que ya está instalada la obra, los lenape. “Eran animistas que estaban convencidos de que todo lo que existía tenía alma. Me he sentido muy identificado con ellos y tal vez por eso lo he titulado Alma del agua”, expone.

Quizás por eso lo que transmite este gigantesco busto es serenidad. La idea, reitera el artista, pasa por lanzar un mensaje de tranquilidad y unidad frente al ambiente negativo generalizado que se ha vivido en los últimos años, todo ese ruido que no son solo decibelios.

“Así como Water’s Soul actúa para unir la ciudad de Jersey City y la ciudad de Nueva York, tambie´n nos recuerda que el agua es el gran espacio público que une y abraza a las comunidades y a las personas de todo el mundo”.