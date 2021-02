El Cairo instalará la noria más alta de África (y con vistas a las pirámides)

Con sus 135 metros de altura, el London Eye no es la noria más alta del mundo pero seguramente sí la más famosa. Icono de Londres desde su inauguración en el año 2000, conservó durante seis años el título de la atracción de este tipo más grande del planeta, aunque ahora es solo la cuarta en este particular ranking, superada por el High Roller de Las Vegas (168 metros), Singapore Flyer de Singapur (165 metros) y Star of Nanchang en Nanchang, China (160 metros).

Aunque no podrá igualar a la gigantesca que está construyendo Dubái, que con sus 250 metros de altura se coronará en breve como la más alta, también la ciudad de El Cairo levantará su propia noria, con la que pretende sumar un atractivo más de cara a la recuperación turística que, se espera, llegue con la extensión de las vacunas y la recuperación de los viajes internacionales.

No será la más elevada, decíamos, pero la egipcia tendrá algo que ninguna otra puede igualar: una vista panorámica sobre las Pirámides de Giza.

Cairo Eye

Según Egypttoday, ya se ha puesto la primera piedra del proyecto, bautizado como Cairo Eye y que estaría listo para recibir visitantes en 2022. Con 120 metros de altura y ubicado sobre el barrio de Zamalek, al oeste de la ciudad y asentado sobre la isla Gezira, la noria será la más alta de África y ofrecerá vistas 360º a una distancia de 50 km (lo que deja dentro de la ecuación las pirámides de Giza y La Gran Esfinge).

A 120 metros de altura, la nueva noria de El Cairo ofrecerá vistas panorámicas que alcanzarán las pirámides de Giza y La Gran Esfinge

La inmensa noria contará con 48 cabinas con una capacidad de 8 pasajeros cada una y atenderá a unos 2,5 millones de visitantes al año.

El proyecto, sin embargo, estimado en unos 26 millones de euros, es mucho más ambicioso. Además de la noria se crearán diversas atracciones que van desde un embarcadero a una zona de tiendas, cafés, restaurantes de alta cocina y un espacio para eventos.

Cairo Eye se elevará a 120 m de altura.

Nuevo turismo para El Cairo

La atracción, según explicó el gobernador de El Cairo, Khaled Abdel Aal, “jugará un papel estratégico en el desarrollo del turismo sostenible, en línea con la visión de Egipto para 2023”. En este sentido, se sumará a otros proyectos en marcha que buscan remodelar y mejorar la calidad de vida en la ciudad, entre los que destaca el traslado de todos los ministerios y otros organismos gubernamentales a una nueva capital administrativa y liberar así El Cairo para hacer de él un destino turístico más atractivo, con el “objetivo de posicionar a Egipto a nivel mundial”.

Así, a los proyectos estrella en la zona de Giza, como la apertura -retrasada por enésima vez- del Gran Museo Egipcio, un nuevo centro de visitantes de las pirámides y el recién estrenado aeropuerto internacional Sphinx, se suman otros en la ciudad de El Cairo, como Ahl Misr Walkway, un paseo elevado paralelo al Nilo con cinco kilómetros jalonados de tiendas, restaurantes o teatros con vistas al río.

En torno a la noria se creará un área de ocio con cafés, restaurantes y un embarcadero

Ahmed Metwally, presidente de la compañía Hawai for Tourism and Investment, impulsora de la noria, detalló que Cairo Eye se enmarca en un área de 20.000 metros cuadrados y está diseñada “teniendo en cuenta los aspectos ambientales” del entorno. Así, preservará las zonas arboladas del parque y ampliará los espacios verdes en la zona de Zamalek en un 15%.

Distrito de Zamalek, El Cairo. Foto: Sherif Moharram | Unsplash.

También se han analizado cuestiones como la gestión del tráfico, muy congestionado en la ciudad, para evitar más atascos, y se ofrecerán diferentes servicios de taxi y bus con paradas libres, así como un nuevo aparcamiento con capacidad para 500 vehículos.

El proyecto, no obstante, y según informa Al Jazeera, también ha despertado fuertes críticas, especialmente por parte de los residentes en la isla de Gezira, que temen una masificación aún mayor de la zona, donde ya se ubican, entre otros, la Ópera y la Torre de El Cairo.