Como la fábrica de Willy Wonka: Madrid inaugura su museo más dulce

Helados que no se derriten, caramelos que no pierden el sabor, paisajes dominados por árboles de nube de algodón, texturas jugosas y colores saturados. A medio camino entre los dulces y el arte digital y perfectamente instragrameable, Sweet Space aterriza en Madrid para ofrecer una aventura interactiva con subidón de azúcar incluida.

Colores, golosinas y creatividad son los protagonistas de sus diez salas temáticas, ubicadas en la segunda planta del centro comercial ABC Serrano, por las que se propone un viaje a través de espacios ideados para disparar la imaginación y la creatividad.

De Okuda a Ágatha Ruiz de la Prada

Además de Astro, el astronauta perdido en nuestro planeta y dispuesto a abrirnos las puertas de su propio -y dulcísimo- hogar, han participado en la creación del universo de Sweet Space grandes artistas de ámbitos como la moda, las artes plásticas y la gastronomía.

Laboratorio de helados en Sweet Space.

Deambulando por sus salas, siempre móvil en mano y a punto para capturar el rincón perfecto o hacer el vídeo que triunfe en TikTok, podemos entrar en la particular versión del cielo diseñada por Ágatha Ruiz de la Prada, tirarnos por un tobogán hacia un mundo paralelo, obra de Okuda San Miguel, o toparnos con unas deliciosas palmeras de nube de azúcar creadas por el pintor, escultor y diseñador Antonyo Marest.

Un cohete de videojuegos ideado por la artista venezolana Ivanna Gautier o todo un bosque de caramelos, creación de Christian Escribá, son otras de las delicias que sorprenden el paseo, salpicado también por las fantasías multisensoriales de artistas como Inés Vallés o los integrados en la Galeria Cerquone: Miju Lee, Ampparito, Lusesita, Paul Amundarain, Joaquí Salim y Pablo Carpio.

Cascadas de chupa chups

“Por favor, no apagues tus dispositivos electrónicos”. No es broma, el museo está hecho para ser disfrutado in situ pero también para que des rienda suelta a tu creatividad y al ingenio a la hora de componer las escenas más divertidas e inspiradoras (y que te harán triunfar en redes sociales).

Porque no encontrarás otro lugar para hacerte una foto en una cueva de luces, en un laboratorio de helados o en una cascada de chupa chups.

Sweet Space se define como una experiencia sensorial.

Los sweeters, habitantes del planeta Sweet Space, serán los encargados de proponer actividades guiadas y dar paso a las sorpresas que el planeta dulce tiene reservadas.

Antes de salir, una última parada dulce en la Sweet Gift Shop, donde reponer fuerzas tomando un delicioso batido o un gofre con figurillas espaciales. De hecho, puedes acudir directamente a este punto, que no necesita entrada y que estará, pues, permanentemente abierto a madrileños y visitantes.

El museo abre sus puertas el 10 de octubre pero a partir del 21 de septiembre ya se pueden reservar entradas.