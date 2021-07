Cuáles son las ciudades españolas con más medallistas olímpicos

Deportes que no seguimos habitualmente pero que estos días nos tienen pegados a la pantalla, hazañas de modernos héroes, sufrimiento individual o por equipos, puntuaciones, nervios y, cuando llega, una medalla que desata un torrente de alegría y orgullo colectivo. Es la magia que solo los Juegos Olímpicos nos permiten vivir cada cuatro años y que actualmente se desarrolla en Tokio.

Puestos a hablar de rankings, de oros, platas y bronces, y a falta de conocer cuántos metales conseguirán traerse los deportistas españoles en estos extraños juegos pandémicos, nos fijamos en las medallas ya conseguidas a lo largo de la historia de los juegos modernos y las ubicamos en el mapa para saber cuál es la ciudad que acapara más medallas del país.

Según un estudio de Holidu que ha recopilado datos de los resultados obtenidos por el olimpismo español desde 1900 hasta la actualidad los juegos de Río 2016, España suma un total de 500 registros. Agrupados por municipio, provincia y comunidad autónoma, y clasificando en función de la cantidad de oros, platas y bronces, este es el ranking de ciudades con más medallistas olímpicos.

La vela es el deporte con más medallas olímpicas para España.

Madrid: 58 medallas

Puede que Madrid nunca haya organizado unos Juegos Olímpicos -y no será porque no se han presentado candidaturas- pero eso no impide que sea la ciudad española con el mejor palmarés olímpico.

En total suma 58 medallas, de las cuales 17 son de oro, 31 de plata y 10 de bronce, obtenidas prácticamente en todas las citas olímpicas celebradas.

Barcelona: 76 medallas

Con 12 oros, 44 platas y 20 bronces, Barcelona se alza como segunda clasificada, con un número total superior al de Madrid que la coloca como la ciudad española que más metales ha ganado (76).

Los Juegos Olímpicos de 1992 pusieron a la ciudad en la cumbre del olimpismo y el romance entre Barcelona y deporte nunca se ha apagado.

Las Palmas de Gran Canaria: 12 medallas

6 oros, 4 platas y 2 bronces integran el palmarés de Las Palmas de Canaria.

El deporte más laureado es la vela, aunque también encontramos a excelentes representantes de España en natación sincronizada, balonmano y taekwondo.

Gijón: 8 medallas olímpicas

Sin medalla pero con diploma olímpico queda Gijón, la cuarta ciudad clasificada, con un total de 5 oros y 3 bronces.

Aunque el fútbol es de largo el deporte más practicado en la ciudad, de su cantera han salido grandes valores en otros deportes, como el hockey hierba o la vela.

Santander: 17 medallas olímpicas

4 oros, 7 platas y 6 bronces suma la ciudad de Santander, una ciudad tradicionalmente implicada con el deporte base y la celebración de eventos deportivos que la han llevado a convertirse en punto de referencia para deportistas de muy diversas disciplinas, hasta el punto de ser galardonada en 2014 como Ciudad Europea del Deporte.

De la capital cántabra han 17 medallistas olímpicos, mientras que, por disciplinas, se cuentan tres medallas en vela, cinco en balonmano o dos en salto de altura, estas últimas de la mano de Ruth Beitia que consiguió un oro y un bronce para situar el atletismo español en el panorama mundial.

San Sebastián: 13 medallas olímpicas

La Maratón de San Sebastián, la carrera Behobia-San Sebastián, la Clásica Ciclista o la Regata de Vela son solo algunos de los grandes eventos deportivos que se celebran cada año en San Sebastián, una ciudad históricamente vinculada al deporte de la que han salido deportivas de primer nivel que han conseguido en los Juegos Olímpicos un total de cuatro oros, cuatro platas y cinco bronces en disciplinas como la vela, el ciclismo en pista, el hockey hierba o el balonmano.

Por provincias, la de Barcelona es la más laureada de la historia, con un total de 154 medallas

Palma de Mallorca: 9 medallas olímpicas

Uno de los destinos españoles preferidos por deportistas y equipos de diversas disciplinas para preparar sus entrenamientos es otro de los mejor colocados en el ranking de medallistas.

De Palma de Mallorca son los deportistas que, como Rudy Fernandez, Brigitte Yagüe o Joardi Joan Calafat han conseguido para el medallero 3 oros, 3 platas y 3 bronces en baloncesto, taekwondo o vela respectivamente.

Alicante: 6 medallas olímpicas

Sede de grandes eventos como la fase clasificatoria del Eurobasket, la Regata de Grandes Veleros, la Copa Davis o el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica, Alicante cuenta con un excelente clima, buenas condiciones maríticas y una amplia oferta de instalaciones deportivas.

También con muchos deportistas que han llevado su nombre por el mundo, consiguiendo hasta 6 medallas olímpicas (3 oros, 2 platas y un bronce) en judo, gimnasia, hockey, vela y fútbol.

La vela es el deporte olímpico en el que España ha conseguido más metales en unos Juegos Olímpicos

Vitoria: 6 medallas olímpicas

El puesto 9 del ranking nos lleva a Vitoria, una ciudad que ha logrado también 6 medallas olímpicas, empezando la aventura olímpica en Atlanta 1996, cuando Lorena Guréndez, Tania Lamarca Estíbaliz Martínez consiguieron 3 merecidos oros. Posteriormente otros tres más han conseguido subir a un podio olímpico logrando sumar 3 bronces a su particular medallero.

Terrassa: 29 medallas olímpicas

Si alguien se pregunta cómo Terrassa ha llegado a ocupar una posición en este ranking con 29 medallas olímpicas, la respuesta se llama hockey hierba. La ciudad vallesana es reconocida a nivel global como una cuna del hockey hierba, ciudad donde ese deporte se ha transmitido de generación en generación con sus paisanos conquistando hasta 26 medallas olímpicas (2 oros, 22 platas y 5 bronces).

Con una población de 223.627 habitantes, la ciudad cuenta con 2.600 jugadores de hockey hierba, de los que un 46% son mujeres. Todo indica que el idilio de Terrasa con las medallas olímpicas no se acabará aquí.

Palmarés por provincia

Si atendemos al palmarés por provincia, el ranking cambia, colocando a Barcelona como número uno, con 24 oros, 92 platas y 38 bronces y una cifra total de 154 metales.

Le sigue Madrid, con 66 medallas, de las que 18 son oros, 33 platas y 15 bronces.

En tercera posición se coloca Gipúzkoa, con 30 metales (8 de oro, 10 de plata y 12 de bronce).

Islas Baleares con 20 medallas, Las Palmas de Gran Canaria y Asturias empatadas con 14, Cantabria con 20, Álava con 5, Alicante con 9 y Pontevedra con 11 completan el top 10 (recordemos que siempre puntúa más la mayor cantidad de medallas de oro que de otros metales según este ranking).

En cuanto a los deportes más laureados, la vela se alza como claro triunfador, con un total de 32 medallas, de las que 24 son oros. El fútbol es la segunda disciplina más premiada con 57 medallas (20 de oro) seguido por el hockey hierba, con 78 metales, 16 de ellos de oro.

Waterpolo, piragüismo y gimnasia rítmica son los siguientes deportes mejor clasificados.