Ciudad del Cabo: el paseo marítimo que siempre está a la vanguardia

Los puntos turísticos más importantes de Ciudad del Cabo se engloban en “los seis grandes”, como si fueran ejemplares de la fauna del Serengueti.

Ellos son el Cabo donde se unen el Índico con el Atlántico, los viñedos de Groot Constantia, la cárcel de Robben Island donde fue recluido Nelson Mandela, la mole geológica de Table Mountain, el jardín botánico de Kirstenbosch y…el paseo marítimo de V&A Waterfront .

Una de las mecas del turismo en Ciudad del Cabo

Con 24 millones de turistas, este lugar presume de ser uno de los más visitados de Sudáfrica.

El V&A Waterfront concentra ocio, cultura e industria. Foto V&A Waterfront

Es un complejo comercial, histórico, gastronómico pero también industrial que concentra la mayor oferta lúdica y de esparcimiento de la segunda ciudad más poblada del país.

En el V&A Waterfront se concentran 450 comercios, 80 restaurantes y bares y 22 hoteles

Su extensión es de 123 hectáreas, casi como 250 campos de fútbol agrupados, y lo llamativo es que además de su inabarcable oferta comercial es el astillero en actividad más antiguo del hemisferio sur.

Los cinco complejos comerciales del V&A Waterfront

El V&A Waterfront está coronado por una gigantesca noria desde donde se obtienen una de las mejores vistas de la ciudad y su frente costero, un paisaje que rivaliza con las panorámicas de Table Mountain.

El complejo conserva edificios construidos por la expansión comercial de Ciudad del Cabo. Foto Wikipedia

El complejo se divide en cinco sectores comerciales: Victoria Wharf, The Watershed (que concentra las tiendas de diseño y artesanías), The Alfred Mall – Pierhead (con abundancia de joyerías y galerías de arte), The Clock Tower y el Breakwater Point.

En total, son 450 comercios con presencia tanto de marcas internacionales como diseñadores locales.

Comida de alta gastronomía y de productores locales

La oferta gastronómica no se queda atrás, con el despliegue de 80 locales, que entre los más exclusivos se encuentra el rosario de restaurantes con vistas al mar.

La Table Mountain vista desde el V&A Waterfront. Foto Wikipedia

Pero una experiencia más cercana se puede tener en el V&A Food Market, un mercado especializado en panes artesanales, delicatessen como los quesos que heredan la tradición de los boers y el biltong (embutido sudafricano elaborado con carne seca), cervezas de diseño y platos veganos.

Para amantes de los destilados, hay que conocer la amplia carta de whiskies del bar Bascule, del hotel Cape Grace; mientras que los devotos de los vinos sudafricanos (y de otras partes del mundo) tienen su cita en Belthezar.

Historia en el V&A Waterfront

El centro V&A Waterfront cuenta con numerosos circuitos para recorrer en bicicleta, patines o simplemente a pie.

Pero no todo es compras y gastronomía: esta meca del turismo presenta 22 sitios históricos que merecen una visita.

El complejo abarca 123 hectáreas.

Uno de ellos es el Museo de Chavonnes Battery, que se encuentra en el punto más antiguo del puerto, que permite conocer la historia de la ciudad de los últimos 300 años, y de qué manera estos muelles y astilleros crecieron de la mano del progreso de Ciudad del Cabo.

También se puede descubrir la prisión de Breakwater, construida en 1860, el astillero de Robinson (uno de los más antiguos de mundo aún en operaciones) o el Centro Marítimo de Iziko, enfocado en la historia marina.

En este paseo marítimo se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo de África Zeitz, uno de los más importantes del continente

Una de las últimas novedades culturales es la inauguración del paseo que homenajea a los premios Nobel de la Paz nacidos en Sudáfrica, que además del famoso Mandela también presenta las figuras de Albert Lutuli, Desmond Tutu y F. W. de Klerk.

Unos antiguos silos acogen el Museo de Arte Contemporaneo Zeitz

Otro de los iconos del lugar es el MOCAA, el Museo de Arte Contemporáneo de África Zeitz, donde cien galerías con las tendencias de los siglos XX y XXI se despliegan a lo largo y alto de nueve pisos, en un edificio que había sido diseñado como un silo industrial.

El acuario Dos Océanos es uno de los puntos que más atraen tanto a los niños como a los amantes de la fauna marina; mientras que los apasionados por el rugby no pueden dejar de ver el museo dedicado a los Springbooks, la selección sudafricana de este deporte importado de Inglaterra que desembarcó en este mismo puerto.