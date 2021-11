Cómo pasar una noche en el apartamento de Carrie en ‘Sexo en Nueva York’

Veintitrés años después del estreno de Sexo en Nueva York la serie que mostraba la cara más glamourosa de Nueva York a través de las aventuras y desventuras urbanas de cuatro amigas vuelve a la pantalla. Y aunque ahora serán solo tres las protagonistas en la secuela (adiós, Samantha) y los años hayan pasado, reconozcámoslo, estamos deseando ver And just like that.

Por si hacía falta un empujón extra, la propia actriz que da vida a Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker, abre las puertas de su mítico apartamento para celebrarlo.

El lugar donde la periodista escribía su columna semanal para el New York Star, donde daba saltitos mirando al vestidor (ese vestidor en el que dormían su tutú de Patricia Field y sus salones de Manolo Blahnik y donde afirmaba que le gustaba tener sus ahorros a la vista) y donde se tomaba algún que otro Cosmpolitan se convertirá en un alojamiento de Airbnb en dos únicas estancias de una noche, los días 12 y 13 de noviembre.

Dormir en el apartamento de Carrie

Mientras esperamos los nuevos capítulos que aterrizarán en HBO MAX en diciembre, ahora solo con Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis) que, según se ha visto en imágenes del rodaje, se mantienen tan estilosas como siempre, Airbnb y Warner Bros. Consumer Products han recreado para la ocasión el apartamento de la protagonista.

La estancia incluye una sesión de estilismo y fotos para sentirnos como la protagonista de ‘Sexo en Nueva York’

El precio, totalmente simbólico, será de 23 dólares, justo los años que hace desde que la serie llegó a la pequeña pantalla. Y Sarah Jessica Parker tendrá el papel de anfitriona del piso.

Sarah Jessica Parker en el apartamento de Airbnb. Foto: Tara Rice.

“El personaje de Carrie Bradshaw ocupa un lugar muy especial en mi corazón, y volver a visitar su mundo para continuar con la historia de Sexo en Nueva York ha sido una gran alegría”, asegura.

“Me hace muy feliz que nuestro público pueda disfrutar del Nueva York de Carrie como nunca antes: que camine en sus zapatos – ¡literalmente! -por primera vez.”

En los zapatos de Carrie

La experiencia incluye una bienvenida virtual de la mismísima Parker, con un mensaje que hará reflexionar a los huéspedes como lo hacían sus simbólicas introducciones de los episodios de la serie.

Se ha recreado el apartamento de Carrie con todos sus detalles. Foto: Kate Glicksberg.

Se podrá abrir el vestidor y probarse algunos de sus looks favoritos, caminar sobre sus altísimos tacones (no podemos asegurar que estén las icónicas merceditas de Manolo Blahnik que encontró en el almacén de Vogue) y hasta disfrutar de una sesión de estilismo y un photoshoot para sentirse como una auténtica estrella.

También, claro, bajar por las escaleras de piedra rojjiza de su casa y pasear por las calles de Manhattan tantas veces retratadas en la serie (esperamos que sin salpicón del autobús y sí con algún cupcake de Magnolia Bakery) y, por supuesto, brindar con un Cosmopolitan.

Para celebrar el regreso de Carrie a las pantallas, Airbnb hará una donación al Studio Museum de Harlem, el museo de arte contemporáneo que defiende las obras de los artistas afrodescendientes.

El armario de Carrie tendrá sus prendas favoritas. Foto: Kate Glicksberg.

Cómo reservar el apartamento de Sexo en Nueva York

La reserva para estas dos únicas estancias se abrirá el lunes 8 de noviembre a las 12.00 horas a través de la web airbnb.es/sexandthecity (no es un concurso).

Eso sí, para disfrutar del apartamento de Sexo en Nueva York, adaptado a todas las medidas locales que exige la covid-19, se exige vivir actualmente en los Estados Unidos. La estancia tampoco cubre los gastos de viaje hacia y desde la ciudad de Nueva York.