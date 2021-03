De espías, cine, La Movida o en clave de mujer: 25 visitas que sí merecen la pena en Madrid

¿Crees saberlo todo de Madrid? ¿Es tu primer contacto con la ciudad pero te aburre pensar en una visita guiada al uso? Incluso para los que adoran patear a su aire existe una visita original de Madrid: un recorrido inédito diseñado por un guía local que pone el acento en una temática que va de espías a crímenes pasando por mujeres literatas, arquitectura, antiguos oficios, cine, misterios o comercios centenarios.

Pensadas especialmente para madrileños, según indica el Ayuntamiento de Madrid, se trata de una fórmula innovadora que engloba 25 rutas temáticas que pasean por los aspectos más interesantes, anecdóticos y desconocidos de la ciudad con el objetivo, apuntan, “de que la propia ciudadanía conozca mejor su ciudad y se convierta en su mejor embajadora”.

Impulsado por el Área de Turismo de la ciudad, el Programa de Visitas Originales arrancó el 2 de marzo y se extenderá en esta primera edición hasta el próximo mes de junio. De martes a domingo, con un precio de tres euros y un máximo de 9 personas por grupo –por supuesto, cumpliendo todas las recomendaciones sanitarias-, te daremos solo un dato: para el mes de marzo las visitas ya están todas agotadas, aunque no hay que desesperar: el 15 de marzo se podrán reservar las programadas para abril. Luego no digas que no te avisamos.

Guías oficiales

Que sean amenas no está reñido, por supuesto, con su calidad. Los guías oficiales de la ciudad han sido los encargados de diseñar estos recorridos que, además, también acompañan, en una innovadora fórmula que busca poner en valor los atractivos turísticos y culturales de la capital.

En total, se ofrecen 25 itinerarios que atraviesan los principales enclaves y barrios de la ciudad, más y menos conocidos, y que buscan descubrir su historia y su evolución, conocer a los personajes y culturas que han influido en su identidad e incluso ahondar en sus misterios, secretos y aspectos más inéditos.

Centradas en lugares concretos encontramos la ruta El barrio de las Letras, historias y leyendas del parnaso madrileño que muestra la riqueza histórica, artística y literaria de este enclave que se ha perpetuado a lo largo de los siglos como un entorno patrimonio de la divulgación cultural. Paseo por la Gran Vía, por su parte, ofrece todos los detalles de esta centenaria arteria que cuenta con un abundante anecdotario, mientras que Ayer y hoy del Parque de El Retiro aborda la historia y la transformación de este espacio natural de la capital incluyendo nociones botánicas.

Este parque también es uno de los protagonistas de la ruta Del Prado al Retiro: el Paisaje de la luz, un paseo inspirado en este espacio que aspira a ser declarado Paisaje de las Artes y de las Ciencias por la Unesco y que cuenta con edificios, jardines, fuentes y museos excepcionales, como también la zona de Salesas, protagonista, junto a Chueca, de un recorrido por los barrios más modernistas y tolerantes de la ciudad, respectivamente.

La visita La Latina y el museo de los orígenes se articula en torno a los valores representados por Beatriz Galindo para hacer un repaso de este barrio y Dejando Rastro: desde el arco de cofreros hasta galerías Piquer revela la esencia de uno de los mercados más antiguos de Madrid.

En clave de mujer

Grandes figuras femeninas vinculadas a la literatura protagonizan el paseo El barrio de Las Letras en clave de mujer, mientras el itinerario Las trabajadoras madrileñas (del siglo XVII al XIX) callejea por los barrios de La Latina, El Rastro y Lavapiés tras los pasos de una trabajadora de la época que relatará los quehaceres de criadas, costureras, mondongueras o madronas.

De la plaza Mayor a la plaza de Canalejas nos lleva Las mujeres en los oficios de Madrid, una visita que pone en valor a las mujeres que sentaron las bases económicas y sociales del Madrid actual.

El Madrid más misterioso

Entre las propuestas más novedosas se cuenta Madrid nido de espías, que se centra en el ambiente, lugares y protagonistas del periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, cuando Madrid se convirtió en el gran centro del espionaje internacional, con un repaso a personajes como Heinrich Himmler, Mata Hari o Garbo.

El nuevo Four Seasons en la plaza Canalejas. Foto: Matt Dany | Unsplash.

En Madrid negro: crimen, bohemia y hampa se muestra la cara más oscura, canalla y criminal de la capital, un Madrid de contrastes, de luces y sombras que ha inspirado a grandes de nuestra literatura como Galdós o Baroja. No pasaron a la historia, por el contrario, los personajes que se recuerdan en el paseo Madrid: homenaje a los olvidados, dedicado precisamente a ensalzar la figura de españoles que fueron grandes personajes en su tiempo y que después cayeron en el olvido.

Otras visitas sobre el estilo de vida cotidiano en el antiguo Madrid, los oficios desaparecidos o el abastecimiento de agua en la ciudad a través de fuentes y aguadores hasta la llegada del canal de Isabel II.

Cine y arquitectura

El séptimo arte también está presente en esta programación, con itinerarios como El Madrid de Luis Berlanga en el centenario de su nacimiento, un recorrido por los lugares que han marcado la vida y la filmografía del director; Recorrido de cine, una mirada a los espacios que han llegado a ser protagonistas en películas; y El Madrid de los libros, que parte de la Imprenta Municipal-Artes del libro para descubrir lugares emblemáticos para los amantes de los libros, entre ellos dos de las librerías con más encanto de la capital.

Establecimiento centenario. Foto: Ayuntamiento de Madrid.

La arquitectura guía la visita El Madrid de Antonio Palacios, un paseo por el corazón de la ciudad a través de las obras de este arquitecto que tanto ha influido en la fisonomía de Madrid, mientras que la escultura hace lo propio con Tras las huellas de Gulliver. Jugando con las esculturas, un repaso por la escultura contemporánea monumental entre el paseo del Prado, la estación de Atocha y los exteriores del Museo Reina Sofía (en este caso dirigido a niños de 5 a 12 años).

Otras opciones son las rutas Tiendas centenarias de Madrid, un recorrido por estos establecimientos que son parte del patrimonio de la capital por su belleza y su capacidad de supervivencia a lo largo de los años, y De las posadas al ‘gran lujo’, una revisión de los alojamientos desde el siglo XVI hasta la actualidad.

Madrid y La Movida

Incombustible en el recuerdo, La Movida madrileña sigue generando interés. También a ella se dedica una de estas originales visitas que permite sumergirse en los aspectos históricos, culturales y sociológicos de este fenómeno contracultural mediante un itinerario por las calles de Malasaña y los lugares emblemáticos de los rodajes de Pedro Almodóvar.

Pero Madrid es también referencia de otras culturas y movimientos sociales, aspectos que centran los itinerarios Madrid de las tres culturas: cristianos, judíos, musulmanes y su integración social, que da a conocer esa ciudad fruto de la convivencia a través de diferentes personalidades que nacieron y residieron en la capital.

Por el Retiro también pasan estas originales rutas. Foto: Javier Martinez | Unsplash.

Las propuestas que integran esta primera edición del programa fueron seleccionadas, de entre las presentadas a la convocatoria realizada por el Ayuntamiento, por un jurado compuesto por representantes de las principales asociaciones profesionales del sector turístico: la Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT), la Asociación Profesional de Guías de Turismo (APIT), la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), la Asociación Nacional de Conserjes de Hotel Las Llaves de Oro Españolas y la Asociación Española de Gobernantas de Hotel (ASEGO).

Todos los itinerarios se realizan al aire libre y según el protocolo elaborado por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), lo que implica distancia de seguridad, uso obligatorio de mascarilla y sistema inalámbrico de transmisión con auriculares de un solo uso, entre otras medidas.