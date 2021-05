Cómo ver un eclipse lunar a 13.000 metros de altura

Tras el éxito de sus últimos vuelos a ninguna parte, Qantas aprovecha hasta la última ocasión para organizar viajes que le permitan obtener ingresos extras, y de paso, una buena promoción publicitaria.

La nueva propuesta es participar de un vuelo para ser testigo de un doble fenómeno: ver una superluna llena (de las mejores que habrá en el año) y en un momento de la noche, presenciar cómo el satélite desaparece por un eclipse.

Llévame a la superluna

La cita será el próximo jueves 26, en un viaje que con un guiño a Frank Sinatra, fue bautizado como Fly me to the supermoon (Llévame volando a la superluna).

El vuelo se realizará en un Boeing 787-9 Dreamliner, que tiene la ventaja de contar con las ventanas más grandes entre los aviones del mercado.

El vuelo se realizará en un B787-9. Foto Qantas

Este avión tiene una capacidad de 236 plazas, pero solo se pondrán a la venta 100 billetes. Obviamente la intención es poder viajar en las filas de la ventanilla y la contigua, ya que de poco sirve hacerlo en los asientos centrales.

Cómo será el viaje

Los pasajeros llegarán al aeropuerto de Sídney a media tarde, donde en la sala lounge de Qantas les esperan una serie de canapés y bebidas, acertadamente bautizados como ‘pasteles de superluna’ y ‘cócteles cósmicos’.

A las 19:30 el B787-9 despegará y realizará un vuelo panorámico sobre la ciudad australiana, para luego ascender hasta los 13.000 metros, la altura máxima que puede encarar este tipo de aviones.

El avión volará a más de 12.000 metros de altura. Foto Ian Simmonds | Unsplash

El momento del eclipse

Por encima del mano de nubes, los pasajeros podrán ver la superficie nívea de la luna llena con todo detalle, hasta que a las 21:11 comenzará la danza de los astros.

A bordo viajará una astrónoma de la agencia espacial australiana, quien se encargó de diseñar la ruta del viaje hacia la superluna

Entre esa hora y las 21:25 la luna desaparecerá al interponerse la Tierra entre su satélite y el sol.

Es un eclipse lunar, un fenómeno que tiñe al astro de colores entre rojo y anaranjado por la dispersión de la luz, y que lo convierte en un espectáculo único.

A bordo de este vuelo especial viajará la astrónoma Vanessa Moss, integrante de la agencia espacial australiana Csiro, quien dará detalles a los pasajeros del acontecimiento astronómico.

En un eclipse la Luna se tiñe de rojo y naranja. Foto ToryYu1989 | Pxhere

De hecho esta científica fue la que diseñó el trayecto del avión junto con el personal aeronáutico de Qantas.

Dos horas y media después del despegue, el B787-9 volverá a aterrizar en el aeropuerto internacional de Sídney.

Mejor darse prisa

Los billetes cuestan desde 321 euros en clase turista, 580 en económica premium y 967 euros en business.

Qantas advierte que los sitios se agotarán a medida que se pongan a la venta. Y recuerda que sus otros vuelos a ninguna parte, como el panorámico de ocho horas por la geografía central del país, o los viajes misteriosos a diversos puntos de Australia, se evaporaron a los pocos minutos.